Tohle jsou nejhorší vlastníci mobilů, ukazuje operátor

V anketě o rozbitých telefonech operátor Verizon vyzpovídalo celkem 1 000 zákazníků. Zjistilo se, že téměř polovina (49 % dotázaných) lidí někdy rozbila či ztratila mobil. A co víc, tento podíl lidí navíc v průměru nešikovností odepsal více než dva mobilní telefony různými způsoby.

Například 43 % dotázaných omylem upustilo telefon do vody a 42 % zase omylem telefon vypralo v pračce; 22 % telefon rozbilo hozením o zem a 20 % telefon upustilo z okna. Stejně tak po 20 % lidí se přiznalo, že našlo svého domácího mazlíčka, jak jim telefon rozkousal, a taktéž stejná část dotázaných upadla a telefon bylo to hlavní, co utlumilo jejich pád.

Zajímavé je také to, že lidé do 30 let mají tendence rozbíjet svůj telefon dvakrát častěji než ti starší 30 let. Zároveň také z průzkumu vyšlo najevo, že lidé, kteří mají děti, rozbili svůj telefon v 67 % případů, kdežto bezdětní uživatelé o svůj telefon z nešikovnosti přišli pouze ve 38 % případů.

Na závěr operátor přidává i některé perličky z části, ve které chtěl znát nejvíce kreativní způsoby rozbití telefonu. „Nastoupili jsme do taxíku, když v tom jsem si uvědomil, že mi mobil vypadl z kapsy. Tak jsem řekl řidiči, ať se vrátí a on zacouval a mobil přejel,“ zní jedna z odpovědí.

„Zasunula jsem si mobil do sportovní podprsenky, a pak jsem se předklonila, abych dolila kočce vodu do misky. Telefon mi vypadl přímo do misky s vodou,“ přiznává se jiná respondentka. „Jednou jsem šel po nákupním centru, psal jsem zprávu za chůze a nedíval se před sebe. Zakopl jsem a spadnul jsem přímo do fontánky s vodou,“ svěřuje se další.