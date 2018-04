Nejhlasitější mobil na světě: vyzvánění o 100 decibelech překoná i hukot vlaku

Častým problémem u starších lidí je, že přeslechnou vyzvánění svého telefonu. Britský výrobce nyní pro všechny nedoslýchavé představil řešení v podobě ultrahlasitého mobilního telefonu Geemarc Clearsound CL8200. Podle technické specifikace dokáže zahrát melodii o hlasitosti sto decibelů.

Zajímavý mobilní telefon se nyní pomalu dostává na trh. Má černobílý displej, jen několik základních funkcí a podle předběžných odhadů bude stát přibližně 65 britských liber, tedy v přepočtu asi dva tisíce korun.

Telefon je vhodný nejen pro starší a nedoslýchavé uživatele, ale třeba i pro ty, kteří pracují na extrémně hlučných místech. "Zjistili jsme, že mnoho zákazníků nechce moderní technologie. Přejí si jednoduše to, aby slyšeli příchozí hovor. Myslíme si, že to bude trhák," řekl listu The Daily Telegraph Jamie Murray Wells, šéf internetového obchodu Hearingdirect.com pro nedoslýchavé.