Nejhezčí mobily: Samsung P300 a smečka minimobilů

Stejně jako po nedávném kongresu 3GSM, i dnes po veletrhu Cebit, nám nezbývá než si postesknout, že výrobcům došla při návrhu designu nových mobilů invence. Za všechno může veleúspěšná Motorola Razr. Tu se dnes snaží napodobit kde kdo. Pokud se inspirace zastaví jen na tenké konstrukci, ještě není nejhůř. Jenže v mnoha případech přijde navíc na řadu leptaná klávesnice a hranatý design… Na Cebitu navíc nastala paradoxní situace. Motorola zde mobily vůbec nevystavovala a tak se nejrůznějšími napodobeninami žiletek chlubili jiní výrobci.

A pak je tu ještě jedna móda, kterou můžeme zcela nezaujatě nazvat jihokorejským nadšením pro šoupání. Móda způsobuje nadměrný výskyt vysouvacích mobilů v portfoliu jihokorejských značek. Samsungem počínaje, přes LG až po nám méně známé značky jako je Pantech. Jenže módě podlehla třeba i Nokia, Benq-Siemens a mnoho dalších výrobců. Naopak mnoho nových véček jsme na Cebitu nenašli. Přitom do dvou let se mají véčka stát nejprodávanějším typem mobilních telefonů, více zde...

Přesto jsme na letošním veletrhu Cebit našli několik povedených mobilů. Nejedná se o absolutní novinky, u nás ale ještě ani jeden z nich v prodeji není. Některé se asi ani nikdy prodávat nebudou, s jinými bychom se setkat měli.

1. Samsung P300

Číslem jedna v naší hitparádě je Samsung P300. Poprvé byl tento supertenký model k vidění nedávno v Barceloně a podle našich informací by se měl prodávat i na našem trhu.



Samsung P300. Kliknutím na obrázek získáte kompletní parametry telefonu.

Samsung P300 vypadá na první pohled jako kalkulačka. Je krátký, proto se některá tlačítka musela přestěhovat na bok alfanumerické klávesnice a širokoúhlý je i displej. Telefonu můžeme vytknout jen nepříliš povedený obal – takovou knížečku, v které se prodávají právě kalkulačky. Ta svým provedením neodpovídá zpracování telefonu. To je špičkové a za pozornost stojí některé detaily. Třeba kovové části telefonu, klávesnice a další drobnosti.

Samsung P300 má i poměrně dobrou výbavu, zhruba na úrovni současných modelů E720 nebo E760. Design je originální, zpracování špičkové, takto má podle nás vypadat luxusní mobil. Každému se jistě líbit nebude, je to spíš pánský mobil, nás ale ze všech vystavovaných mobilů na letošním Cebitu zaujal nejvíce.

Další krasavci bez pořadí

U dalších povedených mobilů z Cebitu jsme si již netroufli stanovit přesné pořadí. Jedná se o telefony nám neznámých značek, u kterých nemáme zkušenosti s kvalitou zpracování, výdrží použitých materiálů a ani s ovládáním. Každý z těchto mobilů zaujal něčím jiným, všem ale nelze upřít originalitu.

Telit T200

Značka Telit zkouší prorazit již několik let. Původně italská firma, nyní pod izraelským managementem, si většinou nechává svoje modely vyrábět někým jiným. Odhalili jsme produkty Pantechu, ale odkud pochází model T200 netušíme.

Velmi lehké véčko T200 vystavoval Telit ve výrazné červené barvě, k dispozici bude i černá varianta. Jednoduchý model nemá vnější displej, což sice není příliš praktické, ale prospělo to designu telefonu. Telefon je poměrně tenký, s tloušťkou 15 milimetrů to sice není největší hubeňour, ale také žádný otesánek. V okolí objektivu fotoaparátu je ale telefon tlustší, výsledná linka se pak pozitivně projevuje na designu celého přístroje. Telit T200 je jednoduchý a pohledný mobil. Žádný zázrak, ale v dnešní době ceněný originál.

VK Mobile 2010

Dalším mobilem, který nás na Cebitu zaujal, byl model 2010 od jihokorejské společnosti VK Mobile. Není to žádný šampión v počtu megapixelů u fotoaparátu, jako tomu je u jiných novinek této značky. Je to nenápadný miniaturní a superlehký mobil, který bude dodáván i v růžovém dámském provedení.

Zaujala nás klávesnice, žádná kopie Razra, ale povedené ploché kulaté klávesy, navíc se zajímavým grafickým ztvárněním popisků. Telefon je extrémně tenký – tloušťka je jen 8,8 mm a i hmotnost je pírková – 54 gramů. Telefon dobře padne do ruky, klávesy jsou sice malé, přesto se telefon vcelku pohodlně ovládá. Výbava je zajímavá. Telefon má paměť 1 GB pro MP3 skladby a třeba záznamů do telefonního seznamu se do přístroje vejde 4 000!

Dnet DS602

Společnost Dnet není v oboru mobilů žádný nováček, ale díru do Evropy zatím tento tchajwanský výrobce neudělal. Většina jeho produktů více či méně kopíruje produkty někoho jiného, v případě modelu DS602 je to ale úplně jinak. Tento originální minimobil je opravdovým kolibříkem (92 x 36 x 14 mm). Příjemný je jednoduchý vzhled, který se výjimečně nesnaží napodobit mobil žiletku.

Výbava telefonu není špatná, má 1,3 Mpix fotoaparát, MP3 a MPEG4 přehrávač, 60 MB vnitřní paměti a podporuje karty formátu microSD. Nás ale víc překvapilo, že ač je telefon miniaturní, naprosto perfektně se ovládá. Klávesnice je výborná, jen displej díky své velikosti zobrazuje blechy. Při dotazu na cenu se nám dostalo překvapivé odpovědi. Telefon stojí zhruba 130 USD, tedy asi 3 500 Kč. Sám zástupce Dnetu ale potvrdil, že v Evropě se s ním setkáme jen když si ho vybere nějaký operátor nebo jiný výrobce. Pod značkou Dnet tento výrobce v Evropě prodávat nechce.

Sony Ericsson Premini

Posledním krasavcem z letošního Cebitu je model Premini od společnosti Sony Ericsson. Že jste o něm neslyšeli? Aby ne, prodává se totiž jen v Japonsku a s našimi sítěmi GSM si rozhodně nerozumí. Je to ale povedený minimobil, který by si jistě zasloužil zařazení i do evropského katalogu výrobce. Má charakteristickou anténu ve tvaru poutka a zajímavé je také prohnutí přední strany. Parametry telefonu nejsou v tomto případě důležité, nelze je srovnávat s jinými mobily na našem trhu.

Mimo výše uvedených mobilů nás zaujalo třeba ještě LG G320. Jenže u něj už byla žiletkománie příliš patrná, navíc zadní strana s posuvnou krytkou fotoaparátu vypadala jako u nových Sony Ericssonů K790i a K800i. Podobných příkladů bychom našli mnohem více, celkově však platí, že originalitu bylo letos nutné hledat jako jehlu v kupce sena…

A který z výše uvedených mobilů se nejvíce líbí vám? Hlasujte v anketě zde...