Nejen malé děti mají občas problémy s tím, zda přiznat, či nepřiznat pravdu. Tohle dilema se s většinou z nás táhne celý život. Výjimkou nejsou ani společnosti, jejichž výrobky si kupujeme. Některé z nich, stejně jako děti či politici (nebo telefonní operátoři), dosáhly mistrovství v tom, jak pracovat s pravdou, polopravdou či neúplnou informací. Poslední takový příklad nám přinesla společnost Siemens. Její nové GSM moduly budou umět vlastně vše, co bychom od nich čekali. Jenže zatím to neumějí. A co je jednodušší, než zákazníkům tuto informaci taktně zamlčet? Přiznat pravdu. Jenže ta by mohla snížit současný prodej. Zároveň by však mohla získat několik spokojených zákazníků. Pravdu či polopravdu? Nebo snad raději neúplnou informaci? Rozhodování je vážně těžké. Při školení volebních manažerů nám kdysi říkali, že přiznání chyby je vždy kladný bod. Businessmanům to nikdo neřekl?