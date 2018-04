Nejdůležitější telekomunikační závod tohoto roku v druhém kole: FWA26 GHz

Asi vám neušlo, že dnes je většina zpráv Mobil serveru věnována tendru na tři licence FWA v pásmu 26 GHz. Jak by také ne - právě tento tendr je letos nejdůležitější událostí v telekomunikacích a nepochybně zastíní i význam případného výběrového řízení na udělení licencí UMTS, stejně tak, jako svým dopadem předčí loňský tendr o třetí GSM licenci. Právě nositelé FWA licencí totiž mají šanci stát se významnými konkurenty Českého Telecomu při nabídce širokopásmových služeb a to ať již hlasových, tak především datových.

Dne 15. srpna 2000 mezi 9 až 15 hodinou měli zájemci o licenci předkládat svoje nabídky. Celkem se sešlo třináct nabídek, čtrnáctou nabídku doručila společnost Callino s půlhodinovým zpožděním a tato nabídka nebyla tedy přijata (píšeme o tom podrobněji zde).

Soutěž pevných nervů vyhrála společnost SkyNet, respektive konsorcium Sky26 - ti podali nabídku dvě minuty před patnáctou hodinou.



Na snímku zástupci konsorcia BroadNet Czech přinášejí na ČTÚ svoji nabídku

Zde jsou chronologicky seřazeny všechny firmy a konsorcia, které řádně v terminu předložily svoji nabídku:

České radiokomunikace (a za nimi schovaný Contactel)

Český Telecom,

Konsorcium GiTy/Star One

Winstar Czech Republic (Winstar a eTel Globix) - tisková zpráva zde

PartnerCom (Vivendi a Daxta Communications)

GES Electronic

TELE 2 (In2Loop)

LandTech Czech (SUPTel, LandTel, Saunalahti a MOPOS)

Crowley Data Czech

BroadNet Czech (BroadNet Holding, InWay, TMP) - tisková zpráva zde

Nextra Wireless

Český Broadband (UPC/Priority Wireless)

SKY 26 (SkyNet)

Tendru se neúčastní Aliatel, který má momentálně problémy s tím, že se prodává a oficiálně své důvody sděluje v této tiskové zprávě. O Callinu a FirstMarku jsme již psali.

Zajímavá je situace s Českým Telecomem. Některé zdroje z výběrové komise jasně hovoří o tom, že Český Telecom bude vyřazen a ČTÚ také jasně dalo najevo, že FWA tendr bere jako příležitost pro konkurenty Telecomu. Přesto Telecom po licenci touží - ačkoliv dle mého chápání podmínek tendru těmto podmínkám nevyhovuje. Je docela dost dobře možné, že Telecom bude systémem žalob a odvolání na zmanipulovanost celého tendru chtít dosáhnout co největšího oddálení udělení licencí, k čemuž by se mu samozřejmě hodilo, kdyby ČTÚ prohlásilo, že Telecom je z tendru vyřazen.

Proč ČTÚ jasně neřeklo, že Telecom nechce? Především proto, že podle nové legislativy i dle direktiv EU musí být takovéto tendry nediskriminující a tedy nelze jmenovitě vylučovat firmy. Patrně nejčistším řešením by tedy bylo, kdyby se Český Telecom tendru účastnil a "pouze nevyhrál" - zadost by se učinilo jak zákonům, tak tužbám Telecomu se účastnit.

Proč by Telecom licenci FWA dostat neměl? Protože FWA nahrazuje metalické kabely, jimiž Telecom na rozdíl od ostatních disponuje - proto není důvod, aby Telecom měl i FWA technologii, když stejné služby může poskytovat na metalických spojích (jak hlas, tak vysokorychlostní xDSL internet).

Jistým překvapením je neúčast GTS - to mělo jít do tendru spolu s FirstMarkem, ale FirstMark svoji účast odpískal. GTS mělo být v konsorciu účastno minoritně, protože jeho hlavním obchodem jsou páteřní sítě, ne koncový přístup, samo pak do tendru nešlo.

Jak se bude hodnotit?

O udělení licence bude fakticky rozhodovat takzvaný řídící výbor složený ze zástupců ČTÚ a státních úřadů.

Nabídky by měly být vyhodnoceny do 1. září 2000 a licence by měly tři firmy převzít k 21. září letošního roku - tolik alespoň říká momentální harmonogram.

Oproti často kritizovanému tendru o třetí GSM licenci u tohoto tendru chybí exaktní hodnocení a bodovací tabulky, které by jasně říkali, za jakou položku nabídky kdo dostane kolik bodů. Má to své výhody - nelze zvítězit tak, jako to udělal Český Mobil, tedy napasováním nabídky na vyhodnocovací metodiku. Nabídky budou porovnávat členové řídícího výboru - právě jistá subjektivita srovnání odstraní vychytrálky, laborující s podivnými nabídkami a těžko (či jen díky porušení předpisů) splnitelnými sliby.

Je totiž obtížné objektivně porovnat nabídky společností, kde splnitelnost nabídek garantuje spíše zázemí a zkušenosti firem, než cokoliv jiného.

Jistě tušíte, že nyní přišel správný čas tipnout si trojici vítězů. Je to pro mne nevděčný úkol - neviděl jsem nabídky těchto firem a můj dojem o nich je nabyt jen osobními či zprostředkovanými zkušenostmi a také tím, jaká práce je za těmito firmami vidět. Čili, kdybych si měl tipnout trojici vítězů (neplést si s tím, komu bych licenci přál!), pak bych tipoval takto: BroadNet Czech, Český Broadband a WinStar. Pokud bych na to vsázel ve sportce, jako dodatkové číslo bych zvolil GiTy/StarOne.

Bude zajímavé podívat se na výsledky tendru 22. září - pokusím se nezapomenout porovnat můj tip s realitou.