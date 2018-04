Nejdražší smartphone koupíte v Rusku za 115 tisíc korun

Pokud nad mobilními telefony s cenovkou nad deset tisíc korun jen nevěřícně kroutíte hlavou, pak vám zřejmě cena následujícího kousku přesahující 100 tisíc korun způsobí přinejmenším infarktové stavy. Ruská společnost Gresso totiž do své nabídky zařadila jak jinak než luxusní telefon s Windows Mobile 6.0 Standard.

Dlužno říci, že je nabídka sice chudá co do počtu modelů, cenovkou ale každý z nich násobně převyšuje své technologicky daleko vyspělejší kolegy. Je to pochopitelně tím, že použité materiály jsou mnohem typičtější pro klenotnický průmysl než výrobu mobilních telefonů.

Buďme ale konkrétnější: čtveřice tlačítek s funkcí směrových šipek je zhotovena z osmnáctikarátového zlata a ozdobena diamanty. Každé další funkční tlačítko je pak již „pouze“ zlaté. Skořápka telefonu je zhotovena z titanu, a navíc potažena vrstvou vysoce kvalitní keramiky purpurově-diamantové barvy (ta byla údajně vyvinuta výhradně pro tuto limitovanou řadu).





Ocelový kryt baterie je opatřen pravou kůží a displej kryje safírové sklo. Stejný materiál je použit na zadním průhledovém okénku. Doplníme-li, že světlo světa spatřilo pouhých osm kousků tohoto zařízení, pak asi nebude doporučená cena 5 500 USD (115 000 Kč) nijak překvapivá. Telefon přitom můžete své milé pořídit leda v jednom z některých ruských klenotnictví.

Z technického hlediska jde přitom o průměrně vybavený smartphone s 64 MB operační paměti a 2 GB paměti uživatelské. K Internetu se připojíte leda přes pomalé GPRS, fotky pořízené 2 Mpix fotoaparátem pak na jiný telefon pošlete přes Bluetooth 1.2.

Gresso Lady Diamonds je zkrátka telefon, u něhož použité materiály znamenají mnohem více než jeho funkční výbava. Ta asi bude jeho majitelku zajímat daleko méně než zcela nediskutabilní punc exkluzivity, který umocňuje zejména velmi omezené množství vyrobených kusů.

Výbava luxusního smartphonu Gresso: