Pro mobilní labužníky: pouzdro stojí jako 345 nejnovějších iPhonů

Unikátní pouzdro Lotus pro iPhone 5 nabízí společnost Uunique London za 234 tisíc eur, tedy v přepočtu neuvěřitelných 5 920 000 korun.

Tuto sumu bychom mohli rozpočítat, jak to mají často média v oblibě, na osobní vozy, fotbalová hřiště nebo vagony plné mincí, my však zůstaneme v mobilním světě. Za vše mluví fakt, že místo krytu Lotus by si člověk mohl pořídit 345 kusů nejnovějšího iPhonu 5, který se v mnoha evropských zemích nabízí od 679 eur.

Troufneme si tipnout, že k pouzdru byste tak samotný telefon mohli od výrobce klidně obdržet jako bonus.

A co je na světově nejdražším pouzdru tak zvláštního? Zdobí ho 18karátové růžové zlato, drahá italská kůže a aby toho nebylo málo, najdeme na něm i vzácné růžové a bílé diamanty.Výrobce použil motivy lotosu (anglicky lotus), který podle něj symbolizuje sílu, pokrok, čistotu a prosperitu.

Pouzdro, které není radno brát jen tak do ulic, je navíc dodáváno v krabičce ze tří vzácných druhů dubového dřeva, dvou druhů javorového dřeva a také ze dřeva černého ořechu.

Na závěr se sluší asi jen dodat: no nekupte to.