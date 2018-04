Nejdražší Motorola - zlatá žiletka na vlastní oči

Motorola se letos nezapojila do soutěže o co největší počet novinek, které podlehli všichni ostatní velcí výrobci mobilů. Představila pouze pár nových mobilů a navíc se nejedná o žádné zásadní modely, spíš jen o doplnění sortimentu v okrajových segmentech. O to víc však Motorola sází na různobarevné verze svých populárních modelů.

I téměř dva roky starý RAZR V3 se stále dobře prodává a velké prodejní úspěchy zaznamenává i jeho nástupce - model RAZR V3i. O zákazníky nemá Motorola nouzi ani u modelů řady SLVR, konkrétně L7, L6 a L2. U všech těchto přístrojů, a i mnoha dalších, nabízí Motorola vedle základních verzí i speciální edice v různých barvách.

Již před časem jsme vám představili pět barevných variant véčka PEBL a tři barevné verze Motoroly RAZR V3i. Nyní pro vás máme fotografie zlaté varianty tohoto véčka a dvě speciální barevné verze tenkých modelů L6 a L7.



Aktuální nabídka tenkých modelů od Motoroly v základních barevných variantách.

Všude samé zlato

Když Motorola uvedla na trh model RAZR V3, jednalo se o jeden z nejdražších telefonů na trhu. Stál přes 20 000 Kč. Jenže od té doby již uběhlo hodně vody a Motorola tento svůj možná nejdůležitější model v historii postupně zlevňovala až na současnou necelou čtvrtinu původní hodnoty. Nástupnický model RAZR V3i již začínal svou pouť za zákazníky na ceně odpovídající jeho výbavě a dnes je ještě o nějakou tu korunu levnější. Aktuálně toto véčko pořídíte za zhruba 7 500 Kč.

Ze žiletky se stalo masové zboží, což asi původně nebylo zamýšleno, ovšem na druhou stranu právě tento model přinesl Motorole do té doby nevídané úspěchy. Motorola však myslí i na náročnější zákazníky a připravila pro ně speciální variantu modelu V3i, která bude stát stejně jako původní verze při zahájení prodeje - 20 000 Kč.

Speciální model připravila Motorola ve spolupráci s módním domem Dolce _ Gabbana nejdříve v limitované sérii a nyní ve verzi pro běžný prodej. Výbavou se zlatá žiletka od standardní verze neliší, jen v menu najdeme několik obrázků a témat ladících se zevnějškem mobilu.

Žiletka Dolce _ Gabbana má celý vnější kryt zlatý, stříbrný zůstal pouze kloub telefonu. Uvnitř také najdeme zlatou barvu, ale již ne v takové míře, jako na vnějšku přístroje. Zlatý je rámeček okolo displeje i podklad klávesnice. Na zadním krytu pak najdeme logo značky Dolce _ Gabbana a zájemci si mohou pořídit i stylové příslušenství ve zlaté barvě.

K samotnému mobilu není co dodat, je notoricky známý. Zpracování zlaté verze je na špičkové úrovni a nikdo se nemusí obávat loupající se barvy. Takový šlendrián by si výrobce za uvedenou cenu jistě nedovolil. Samotná cena je samozřejmě z pohledu běžného zákazníka přemrštěná, kdo chce ovšem něco trochu jiného než běžnou konfekci, má ve zlatém RAZRu ideálního společníka na parádění.

Červenou proti AIDS

Další novou barevnou variantou, kterou Motorola začala na vybraných trzích nabízet, je červený model SLVR L7. Červená barva není v tomto případě samoúčelná, je to charakteristický prvek kampaně (PRODUCT) RED, kterou organizuje zpěvák Bono ze skupiny U2. Výtěžek kampaně poputuje na boj proti nemoci AIDS. Z každého prodaného mobilu přidá Motorola na kampaň 10 GBP, tedy asi 420 kč.

Jestliže se zlatá žiletka Dolce _ Gabbana u nás prodávat bude, tak u červené verze modelu SLVR není ještě rozhodnuto. Byla by to však škoda, protože červená barva telefonu velmi sluší a považujeme jí za nejpovedenější barevnou variantu celé modelové řady. K samotnému telefonu není co dodávat, je stejný jako běžná verze SLVRu.

Další růžovka

Když před časem Motorola připravila růžovou variantu RAZRu V3, leckdo nechápavě kroutil hlavou. Jenže tato barevná varianta zaznamenala obrovské prodejní úspěchy a to i na našem trhu. Proto Motorola postupně převléká do růžové i další mobily a nyní je na řadě tenký model L6.

Jediným rozdílem oproti běžné verzi tohoto modelu je opět jen jiná barva krytu. V tomto případě zvolila Motorola poměrně sytý odstín růžové. Telefonu to docela sluší, ale je jasné, že se jedná výhradně o dámský telefon. Ke zpracování nemáme výhrady a chválíme kovové kryty, které tento telefon dělají na pohled mnohem dražší, než ve skutečnosti je. Růžová Motorola L6 by se měla prodávat i na našem trhu. Přesný termín zahájení prodeje ale zatím není znám.

Další fotografie: