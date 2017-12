iPhone X předčila čínská pecka. Chtěli jste podrobnosti o Xiaomi Mi A1

I letos jsme se dočkali smartphonové smrště. Jedna novinka střídala druhou, v jejich počtu za velkými rybami nezaostávali ani menší, převážně čínští výrobci. Opět jsme tak přinesli desítky testů, v nichž jsme vám zprostředkovali naše dojmy nejen z top modelů, ale i z cenově dostupných smartphonů.

Z přehledu nejčtenějších recenzí roku 2017 je patrný poměrně výrazný čtenářský zájem o novinky znovuzrozené Nokie, na trh se dostalo několik nových a bezesporu i zajímavých modelů. Dočkali jsme se i návratu legendy, tedy přesněji moderní reinkarnace ikonické Nokie 3310. I její recenze u vás bodovala.

Je zřejmé, že i nadále převládá zájem o modely nabízející nejlepší poměr ceny a výkonu. Do první desítky se ovšem dostaly i špičkové modely, jimž kraluje výroční iPhone X. Ovšem například v případě letošních vrcholných samsungů, tedy modelů Galaxy S8/S8+ a také modelu Note 8 čtenářský zájem poněkud pokulhával. Větší ohlas u vás vyvolal dokonce i test „foťákomobilu“ Kodak Ektra.

Ovšem ani funkcemi nabitý iPhone X u vás nevyvolal tak vysoký zájem, aby Applu udržel prvenství po loňském vítězi iPhonu SE. Musel se totiž sklonit před podstatně levnější čínskou konkurencí, na pomyslný trůn nedosáhl kvůli Xiaomi Mi A1.

1. Xiaomi Mi A1

Model Mi A1 je pro tradiční čínskou značku jakýmsi experimentem. Do té doby totiž Xiaomi u všech svých smartphonů používalo vlastní uživatelské rozhraní MIUI. A1 ovšem oproti těmto zvyklostem používá čistý Android, zaujme ovšem i výbavou a hodně příjemnou cenou. Displej s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů) má úhlopříčku 5,5 palce, srdcem telefonu je osmijádrový procesor Snapdragon 625 s taktem 2 GHz na každém jádru a 4GB operační paměť. Kapacita uživatelské paměti je 64 GB, nechybí ani slot pro paměťové karty, který je hybridní (buď druhá SIM, nebo micro SD). Mi A1 nechybí plná podpora českých LTE, zajímavostí je přítomnost infraportu - telefon tedy lze použít i jako dálkový ovladač.

2 iPhone X

Fanoušci Applu se po několika modelech s jen dílčími vylepšeními konečně dočkali zcela nového modelu. iPhone X byl bezesporu nejočekávanějším a také jedním z nejdiskutovanějších smartphonů letošního roku. Apple tímto modelem, který zaujme především displejem přes celou čelní plochu (1 125 x 2 436 pixelů), oslavil desetileté výročí představení první generace iPhonu. A právě s displejem se pojí jedna z nejviditelnějších změn oproti předchozím modelům - „desítka“ totiž přišla o tradiční home tlačítko, při ovládání jej nahradila gesta. S chybějícím tlačítkem souvisí i absence čtečky otisků prstů, Apple tento běžně používaný způsob zabezpečení nahradil zabezpečením Face ID, tedy revolučním 3D skenem obličeje. iPhone X je jedním z nejvýkonnějších (vlastní procesor A11 Bionic, 3 GB RAM), ale i jedním z nejdražších současných smartphonů.

3 Nokia 5

Nokia 5, které náleží letošní bronzová příčka, zaujme stejně jako „revoluční“ xiaomi čistým Androidem. Zástupce střední třídy sice neoplývá žádnými superlativy, vyvažuje to ovšem kvalitním zpracováním a solidní sadou funkcí. V praxi se „pětka“ ukázala jako velmi povedený smartphone, ačkoli nejde zrovna o nějakého rychlíka. Důvod je nasnadě: nikterak zázračný procesor Snapdragon 430. Určitou záchranou je tak poměrně slušná kapacita operační paměti - 2 GB. To se ovšem nedá tvrdit o základní uživatelské paměti, která má pouze 16 GB. Záchranou je tak (samostatný) slot pro paměťovou kartu. Dvousimkový telefon je osazen displejem o úhlopříčce 5,2 palce, jeho rozlišení je ovšem pouze HD (720 x 1 280 pixelů).

4 Honor 9

Výborná výbava, povedený design, kvalitní zpracování a také lákavá cena. To jsou přednosti čínského Honoru 9, který ačkoli nepatří na absolutní špičku produkce, dokáže zatopit i těm nejdražším smartphonům. Po stránce technického základu je Honor 9 stájovým dvojčetem Huaweie P10 - shodné jsou procesor (Kirin 960), operační paměť (4 GB) i baterii (3 200 mAh). Oproti P10 je nicméně výrazně levnější a liší se i po designové stránce - celokovové tělo nahrazuje kombinací kovového rámu a skleněných zad. Uvedení sourozenci se liší například i v takové drobnosti, jakou jsou ovládací tlačítka - Honor 9 používá senzorová pod displejem, huawei pak virtuální na liště na displeji.

5 Nokia 3310

Zmínka o znovuzrození legendární nokie vyvolala obrovský zájem. Humbuk okolo návratu modelu 3310 lze ovšem považovat spíše za skvělý obchodní a marketingový tah společnosti HMD Global, která legendární finskou značku vlastní. Novodobá 3310 se u mobilní legendy z roku 2000 inspirovala pouze po stránce designu, oproti ní přidává například barevný displej či fotoaparát. Po technické stránce telefon vychází z Nokie 222, oproti ní si ovšem uživatel při sázce na znovuzrozenou legendu musí trochu připlatit. Původní 3310 bylo možné podle libosti převlékat do nového hávu, u té nové lze maximálně vybírat z několika barevných variant telefonu (včetně provedení odkazujícího na původní model).

6 Nokia 3

Znovuzrozená Nokia nejenže uzavřela první pětku nejčtenějších recenzí končícího roku, ale otevřela i tu druhou. A to konkrétně nejdostupnějším smartphonem, který byl představen v první linii modelů. Nokia 3 nabízí za lákavou cenu zajímavou výbavu a výborné zpracování. Displej je pětipalcový a má HD rozlišení (720 x 1 280 pixelů). Opět je přítomen čistý Android, který si ovšem patrně nerozumí s hardwarem. Procesor MediaTek MT6737 a 2 GB RAM sice nejsou výkvětem výkonnosti, ale na spolehlivý běh systému by tato kombinace měla stačit. Jenže animace v systému nejsou plynulé, spouštění aplikací chvilku trvá a drobnou prodlevu mají i reakce na dotyk.

7 Nokia 8

To Nokia 8 je ze zcela jiného soudku. Na tento špičkový smartphone, který se vyrovnal konkurenci, jsme si museli počkat - řada na něj přišla až po představení cenově dostupných nokií. V mnohém se vyrovnává i mnohem dražším modelům (duální fotoaparát, USB-C konektor), ovšem trochu ku škodě může být designová podobnost s levnějšími sourozenci. „Osmička“ tak osloví spíše konzervativnější uživatele. A čím vůbec osloví? 5,3palcový displej má QHD rozlišení (1 440 x 2 560 pixelů), srdcem telefonu je špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 835, operační paměť má kapacitu 4 GB, uživatelská pak 64 GB. Co ovšem Nokii 8 schází, jsou podpora bezdrátového nabíjení a lepší voděodolnost.

8 Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro je příkladem smartphonu, který ctí současné trendy - disponuje bezrámečkovou konstrukcí, kombinuje kov a sklo a na jeho zádech se vyjímá dvojitý fotaparát. Jenže se u tohoto špičkového modelu najde i několik ústupků. Schází například klasický sluchátkový konektor či slot pro paměťovou kartu. Rozměrný šestipalcový AMOLED displej s poměrem stran 18:9 pak disponuje pouze rozlišením 1 080 x 2 160 pixelů. Díky sestavě procesoru Kirin 970 a 6 GB RAM jde nicméně o jeden z nejvýkonnějších smartphonů současnosti. Nechybí NFC či slot pro dvě SIM. Mate 10 Pro lze díky EMUI Desktop připojit k televizi či monitoru a využít jej v jakémsi počítačovém režimu. To se ovšem neobejde bez hodně speciálního a vzácného kabelu z USB-C na HDMI konektor, který v balení s telefonem schází. I přes tyto neduhy patří Mate 10 Pro do skutečné extratřídy.

9 IBM Simon

V záplavě obvyklých recenzí vás zaujala i jedna netradiční, v níž jsme se podívali na zoubek historické raritě, kterou IBM Simon, tedy první chytrý telefon na trhu, bezesporu je. V prodeji se tento dnes již nepoužitelný přístroj (sítě AMPS již neexistují) objevil ve druhé polovině roku 1994. IBM Simon v sobě spojuje kapesní počítač (PDA) a mobilní telefon, jde o první skutečnou snahu nabídnout náročným uživatelům mobilní kancelář v telefonu. Výbava je z dnešního pohledu předpotopní: o pohon se stará procesor NEC V30HL (šestnáctibitový čip s taktem 16 MHz) a displej s úhlopříčkou zhruba 4,7" má rozlišení 293 x 160 pixelů. Chytrý telefon dělaly ze Simonu klasické aplikace pro organizaci času a úkolů (kalendář, poznámkovník, pokročilý adresář kontaktů, seznam úkolů, kalkulačka nebo správce souborů), nescházel ani e-mailový klient a Simon uměl posílat a přijímat i faxové zprávy.

10 iPhone 8 Plus

Desítku nejčtenějších recenzí roku 2017 uzavírá další letošní novinka od Applu, tedy iPhone 8. Testu jsme podrobili jeho větší verzi Plus. Že se „osmička“ objevila v první desítce, je poměrně překvapení, její základ totiž sahá až do roku 2014, tedy k modelům iPhone 6 a 6 Plus. Tvarově a v některých parametrech jde tedy o čtyři roky starý koncept. Určitých inovací jsme se u jedenácté generace iPhonu nicméně dočkali. Například záda jsou po vzoru letitého iPhonu 4/4s skleněná. Displej iPhonu 8 Plus má 5,5palcovou úhlopříčku a Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů). Procesor je pro letošní novinky Applu jednotný, i v útrobách „osmičky“ tak bije srdce v podobě čipu A11 Bionic. Operační paměť má v případě pluskového provedení kapacitu 3 GB, menší iPhone 8 se musí spokojit se 2 GB. Uživatelská paměť je buď 64, nebo 256 GB. Výsadou většího iPhonu 8 Plus je pak přítomnost duálního fotoaparátu.