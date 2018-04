Letošním recenzím kraluje Apple. Víc než topmodel vás však zaujal iPhone SE

I letos mobilní výrobci uváděli na trh jednu novinku za druhou. Je to dáno nejen kratším cyklem životnosti topmodelů, ale i agresivitou čínských výrobců, kteří se stále výrazněji prosazují na zahraničních trzích. Na tuto čínskou konkurenci pak tradiční výrobci reagují dalšími novinkami. Redakčními testy tak i letos prošly desítky smartphonů, od těch nejlevnějších až po špičkové přístroje za desítky tisíc korun.

Ohlédnutí za nejčtenějšími recenzemi roku 2016 nicméně potvrzuje čtenářský zájem především o cenově dostupné modely anebo ty s nejlepším poměrem cena/výkon. Tento trend ovlivňuje patrně i fakt, že oproti špičkovým modelům, v jejichž případě se dlouhé měsíce dopředu objevuje nespočet spekulací, se o těch levnějších příliš informací s předstihem nedozvíme.

To však není případ iPhonu SE, i o příchodu tohoto historicky nejlevnějšího smartphonu Applu se totiž dlouho spekulovalo. Přesto se recenze levného iPhonu, který v těle vypůjčeném od tři roky starého modelu 5s ukrývá dostatek výkonu, stala tou letošní nejčtenější.

Překvapením pak je, že recenze letošního topmodelu v podobě iPhonu 7/7 Plus se umístila téměř na samém chvostu desítky letošních nejčtenějších recenzí. Více než nový iPhone vás tak zajímal nejen topmodel konkurenčního Samsungu (Galaxy S7 edge), ale například i „sourozenecké“ duo Huawei P9 a Honor 8 či model Vowney hongkongské značky Elephone.

1. Apple iPhone SE

Je malý, ale šikovný. Díky čtyřpalcovému displeji se iPhone SE vejde pohodlně do každé kapsy, přitom netrpí nedostatkem výkonu. Obstarožní design vypůjčený od modelu 5s je zavádějící, uvnitř totiž bije procesor Apple A9 z loňského modelu 6s/6s Plus. Operační paměť o kapacitě 2 GB je pro iOS dostatečná. Z loňského topmodelu si iPhone SE vypůjčil také hlavní 12MPix fotoaparát, vyhoví tak i náročnějším fotografům. Naopak čelní kamerka svým 1,2MPix rozlišením nikterak neohromí. To platí i pro základní kapacitu uživatelské paměti, 16 GB je na dnešní poměry opravdu velmi málo. Za provedení s vyšší kapacitou (64 GB) si je však nutné výrazně připlatit.



2. OnePlus 3

Ne nadarmo se telefonům čínské značky OnePlus přezdívá „zabijáci vlajkových lodí“. Nestojí tolik jako konkurence, nedostatkem výkonu přitom netrpí. Platí to i pro model OnePlus 3. Za 11 tisíc korun nabídne čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 820, 6 GB operační paměti, 64 GB uživatelské paměti, 5,5" Full HD (1 080 x 1 920 pixelů) displej, 16MPix hlavní fotoaparát, rychlé nabíjení či čtečku otisků prstů. Má však i své vrtochy. Někomu může vadit například nerozšiřitelné úložiště, stačilo by přitom málo - aby byl jeden z dvou slotů pro SIM hybridní. Ani absence voděodolnosti či vystouplý fotoaparát nicméně neubírají na faktu, že jde o jeden z nejlepších telefonů na trhu.



3. Samsung Galaxy A5 (2016)

Samsung Galaxy A5 modelového roku 2016 klame tělem. Vzhledem k designu by jej bylo totiž možné považovat za jeden ze špičkových modelů Samsungu, přitom jde o zástupce střední třídy. A to ne jen tak ledajakého. Galaxy A5 je totiž i přes jisté ústupky v parametrech prémiovým telefonem, tomu však odpovídá i cena. Oproti předchozí generaci disponuje větším 5,2" displejem, a to navíc s Full HD rozlišením (1 080 x 1 920 pixelů), a osmijádrovým procesorem Snapdragon 615. Paměti již zůstaly beze změny, kapacita té operační je tedy 2 GB, uživatelské pak 16 GB. Datové úložiště je možné rozšířit o dalších až 128 GB.

4. Elephone Vowney

Je nejvýkonnějším telefonem, jaký zatím hongkongská společnost Elephone vyráběla. Model Vowney disponuje 5,5" displejem s QHD rozlišením (1 440 x

2 560 pixelů), 32GB uživatelskou pamětí s možností rozšíření (hybridní slot), 3GB operační pamětí a osmijádrovým procesorem Helio X10. Neschází ani NFC či LTE. Překvapí rozlišení obou fotoaparátů - hlavní má 21 MPix, čelní pak 8 MPix.

5. Samsung Galaxy S7 edge

Jednou z letošních nejočekávanějších novinek byl bezesporu Galaxy S7/S7 edge od Samsungu. V době uvedení byl model S7 edge, tedy provedení se zahnutým displejem, jedním z nejlepších smartphonů na trhu. Nad konkurencí vyniká kombinací stylu, špičkových funkcí a kvalitního zpracování, není však z levného kraje. Displej s 5,5" úhlopříčkou disponuje QHD rozlišením (1 400 x

2 560 pixelů), procesor je osmijádrový, RAM má kapacitu 4 GB, uživatelská paměť pak 32 GB, hlavní fotoaparát má rozlišení 12 MPix.

6. Xiaomi Redmi 3s

Elegantní vzhled, obří baterie, kvalitní zpracování a ve své době také s kompletní podporou českých LTE frekvencí, tedy i nyní Vodafonem již nepoužívané frekvence 900 MHz. Telefon Xiaomi Redmi 3s tak byl vůbec prvním smartphonem tohoto čínského výrobce, který netrpěl kvůli nekompletní podpoře LTE. Přístroj s 5" HD displejem (720 x 1 280 pixel), který pohání osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 430, existuje ve dvou provedeních. Cena ani jedné z výbavových verzí (2 GB RAM + 16 GB uživatelské paměti, 3 GB RAM + 32 GB uživatelské paměti) nepřesahuje částku pěti tisíc korun. Disponuje přitom čtečkou otisků prstů, 13MPix fotoaparátem či dnes již netradičním infraportem. Zaujme však především baterií s obří 4 100mAh kapacitou.

7. Huawei P9

Nad konkurencí ve své době vynikal použitím dvojitého fotoaparátu, který nese logo Leica. Známý výrobce fototechniky nicméně není jeho výrobcem, pouze se podílel na vývoji. I přesto patří Huawei P9 mezi špičkové smartphony - zpracování je kvalitní, výbava výborná a nedostatkem výkonu netrpí. Displej s úhlopříčkou 5,2" má Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů), procesorem je osmijádrový Kirin 955, operační paměť má kapacitu 3 GB, uživatelská s možností dalšího rozšíření pak 32 GB. Neschází například ani čtečka otisků prstů či nový USB-C konektor.

8. Honor 8

Na jednu stranu je konkurentem stájovému kolegovi, na druhou však telefonem pro odlišnou cílovou skupinu. Honor 8 je určen pro uživatele, kteří hledají vlajkový smartphone za peníze střední třídy. Od Huaweie P9 se neodlišuje pouze jiným designem, ale především nižší cenou. Jeden prvek je však pro oba telefony společný - dvojitý fotoaparát. Honor 8 je osazen starším a mírně slabším procesorem Kirin 950, oproti dražšímu stájovému kolegovi však disponuje 4GB operační pamětí. Vylepšená čtečka otisků prstů funguje také jako tlačítko, honor má i infraport. Desing telefonu působí modernějším a svěžím dojmem, skleněné tělo je však náchylnější k poškození.

9. Apple iPhone 7 Plus

Kromě špičkového samsungu byl nejočekávanějším telefonem roku také nový iPhone, recenze špičkového modelu však zůstává ve stínu testu levnější letošní novinky Applu. Stejně jako model SE převzal starý design i iPhone 7/7 Plus, ten vychází z již dva roky starého modelu 6/6 Plus. Nejvýraznějšími rozdíly oproti loňské generaci jsou tak výkonnější hardware a absence 3,5mm jack konektoru, u většího provedení (7 Plus) pak také přítomnost dvojitého fotoaparátu. Pro některé uživatele starších modelů je to však málo důvodů k přechodu na novinku, jejímž zásadním neduhem je již okoukaný vzhled.

10. HTC 10

HTC 10 je špičkovým smartphonem, který obstojí i v silné konkurenci. V jednom na ni však výrazně tratí, doplácí totiž na dlouhodobou neschopnost výrobce telefony prodávat. Parametry má přitom špičkové - 5,2" QHD displej (1 440 x 2 560 pixelů), čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 820,

4 GB RAM, 32 GB uživatelské paměti, špičkový 12MPix fotoaparát, USB-C konektor, čtečka otisků prstů. Předností HTC 10 je nejen hliníkové tělo s perfektně slícovanými pásky pro prostup signálu, ale i odladěný systém s funkcemi bližšími čistému Androidu.

Zaujaly i chytré hodinky, slepý fototest i kamerka, která vidí vše

Pozornost jsme letos nicméně nevěnovali pouze smartphonům, testům jsme podrobili například i chytré hodinky. Příznivce produktů s nakousnutým jablkem ve znaku však nyní zklameme, více než druhá generace Apple Watch vás totiž zaujala recenze hodinek Pebble Time. Schází jim sice exkluzivita značkových modelů, avšak právě ona nenápadnost je jednou z předností. Tou hlavní je pak bezesporu mnohem příznivější cena oproti konkurenci. A právě konkurence se stala značce Pebble osudovou, koupil ji totiž konkurenční Fitbit, který slibného hráče na poli chytrých hodinek záhy pohřbil (více zde).

Konkurence na trhu smartphonů je vysoká, výrobci tak vylepšují, co se dá. Velký důraz kromě designu a výkonu dávají uživatelé i na kvalitu fotoaparátů. I v tomto ohledu se chytré telefony výrazně zlepšují a pro nás to byl důvod k provedení slepých fototestů, v nichž jste vítěze vybírali pouze na základě anonymizovaných fotografií.

V prvním testu, v němž jsme proti sobě postavili špičkové smartphony, jste za vítěze zvolili Samsung Galaxy S7. V srpnovém klání se pak utkala dvojice modelů Huawei, a to P9 a P9 lite. A vaše rozhodnutí? O polovic levnější model fotí téměř stejně jako P9.

Spíše ke zpestření našich letošních recenzí patří krátký test neobvyklé kamerky, před níž se nic v okolí neschová. Kamerka Samsung Gear 360 je totiž osazena dvojicí kamer se 180stupňovým úhlem záběru, díky nim umožňuje nahrávat 360stupňová videa. Považujeme ji za další z revolučních počinů, které posouvají sdílení zážitků na zcela novou úroveň.