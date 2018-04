Čínské značky máte rádi. Zaujal vás OnePlus One i český Cube1

I v roce 2014 nám v redakci prošly rukama desítky mobilních telefonů mnoha cenových kategorií. A to od těch nejlevnějších pro nejširší okruh uživatelů až po ty nejdražší soustředící se na vybranou klientelu, jako je například Vertu Signature Touch v hodnotě malého vozu.

I Loňskými nejočekávanějšími smartphony byly podle očekávání nové generace iPhonu a samsungu modelové řady Galaxy S. Avšak ani jeden z těchto telefonů se do první desítky nejčtenějších recenzí neprobojoval. Samsungu Galaxy S5 to nevyšlo o chlup, náleží mu totiž jedenáctá příčka. Více vás totiž loni zaujala jiná novinka jihokorejského výrobce. Jde o model Galaxy Alpha, který považujeme za nejlepší samsung současnosti.

Samsung byl tedy po třech letech sesazen z první příčky nejčtenějších recenzí. Ta nyní náleží vynikajícímu smartphonu One od nové čínské značky OnePlus. Tato ambiciózní společnost vyrazila do boje se silnou konkurencí s agresivně nasazenou cenou. Nižší zájem o tuto novinku neubrala ani žádná z afér, s níž se čínský výrobce krátce po vstupu na mobilní trh potýkal. Například vyšlo najevo, že za ní stojí další známější čínské Oppo. Na paměť vám jistě vyvstane také upravená grafika loga CE dokládajícího schválení produktu pro provoz na evropských trzích či reklamní kampaň, při níž mnoho uživatelů kvůli vidině OnePlus One za jedno euro zničilo stávající telefony.

Na druhé příčce se umístila recenze LG G3, jímž jihokorejský výrobce vypálil rybník konkurenci. Jeho hlavními lákadly jsou QHD displej (2 560 x 1 440 pixelů) a vzhledem ke špičkové výbavě i překvapivě zajímavá prodejní cena. Modelu G3 tak rádi prominete jisté klamání tělem. To totiž na první pohled působí jako kovové, nicméně jde pouze o plast se zdařilou imitací broušeného kovu. G3 je jedním z telefonů, který přiměje k zamyšlení, zda se vyplatí připlácet tisíce korun navíc za modely konkurenčních výrobců.

Třetí příčka pak náleží recenzi dalšího čínského smartphonu. Xiaomi Mi2s je důkazem, že smartphone se špičkovým výkonem nemusí být drahý. Výkonově je srovnatelný například se Samsungem Galaxy S4 či HTC One. Jediné, co nemusí v případě tohoto modelu potěšit, je absence slotu pro paměťovou kartu. Určitě se tak vyplatí připlatit si za verzi s 32 GB uživatelské paměti, která oproti 16GB provedení disponuje i lepším fotoaparátem. Vzhledem k příznivé prodejní ceně a atraktivnímu vzhledu však řada uživatelů absenci slotu Xiaomi Mi2s promine.

Ve výčtu deseti nejčtenějších recenzí uplynulého roku není Mi2s jediným modelem Xiaomi, který vás zaujal. Kromě ryze čínských značek vzbudil čtenářský zájem i první na český trh uvedený alcatel s operačním systémem Firefox OS. V tomto případě však radíme, abyste se poohlédli po jiných telefonech. Praktická použitelnost platformy Firefox OS je opravdu mizerná, systém je pomalý, nekonzistentní a pro uživatele často velmi zmatený.

Deset nejčtenějších recenzí za rok 2014:

OnePlus One

OnePlus One je prvním počinem do té doby neznámého čínského výrobce. Jeho srdcem je čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 801 s taktem jader 2,5 GHz, RAM má 3 GB. Kromě verze s 16 GB uživatelské paměti je k dispozici i v provedení s dvojnásobnou porcí. Displej má úhlopříčku 5,5 palce a Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů). Telefon běží na Androidu 4.4.2. ve verzi CyanogenMod, což je v podstatě čistý Android s několika drobnými vylepšeními.

Recenze: Nejlepší telefon na světě za neuvěřitelnou cenu. Test Oneplus One

LG G3

LG G3 je osazen špičkovým jemným 5,5" displejem QHD rozlišení (1 440 x 2 560 pixelů). Základní verzi s 16 GB uživatelské a 2 GB operační paměti doplňuje provedení s dvojnásobnou porcí interní paměti a 3 GB RAM. Baterie má kapacitu 3 000 mAh. Nechybí funkce jako LTE nebo Bluetooth 4.0 či NFC. Hlavní 13MPix fotoaparát doplňují dvě přisvětlovací diody, každá s jinou barvou světla.



Recenze: Vypálili všem rybník a konkurence trne. Recenze LG G3

Xiaomi Mi2S

Příjemný kompromis výkonu a rozměrů nabídne Xiaomi Mi2s, který osloví uživatele toužící po telefonu špičkového výkonu při zachování příznivé velikosti. Osazen je 4,3" HD displejem, srdcem je čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 600. Verzi s 16GB pamětí a 8MPix fotoaparátem doplňuje provedení s kapacitou paměti 32 GB a fotoaparátem 13MPix rozlišení. Slot na paměťové karty schází.



Recenze: Čínský supertelefon v malém balení. Recenze Xiaomi Mi2s

Alcatel OneTouch Idol Alpha

Předností 7,5 mm tenkého smartphonu Alcatel OneTouch Idol Alpha je atraktivní design. Osazen je 4,7" IPS panelem HD rozlišení (720 x 1 280 pixelů). Telefon pohání čtyřjádrový procesor MediaTek s taktem 1,2 GHz. RAM má 1 GB, uživatelská paměť pouze 16 GB bez možnosti dalšího rozšíření. Paměťové karty telefon totiž nepodporuje. Zvláštností je absence 3,5mm sluchátkového jack konektoru.

Recenze: Nejhezčí telefon na trhu. Test Alcatel One Touch Idol Alpha

Sony Xperia Z1 compact

Komunikátor Sony Xperia Z1 compact je špičkově vybavený smartphone s relativně malými rozměry. Myslí na ty, kdo chtějí ty nejlepší funkce, avšak netouží po obřím telefonu. Datová výbava nezapomíná na nejmodernější technologie jako LTE nebo NFC. Telefon disponuje 16 GB vnitřní paměti a má slot na karty microSD, ty mohou mít kapacitu až 64 GB. Fotoaparát disponuje dvacetimegapixelovým rozlišením a automatickým ostřením a přisvětlovací diodou.

Recenze: To nejlepší v malém balení. Recenze Sony Xperia Z1 Compact

Alcatel Onetouch Fire E s Firefox OS

Pohledný Alcatel OneTouch Fire E je netradičně vybaven operačním systémem Firefox OS. Dostal povedený IPS panel s úhlopříčkou 4,5 palce a rozlišením qHD (540 x 960 pixelů). Výborné barevné podání i pozorovací úhly kazí jen průměrná čitelnost na přímém slunci. Ze 4GB vnitřní paměti je uživateli k dispozici zhruba 1,7 GB. Telefon však disponuje slotem na microSD. Pětimegapixelový foťák nepostrádá automatické ostření a přisvětlovací diodu.

Recenze: Odstrašující příklad smartphonu. Neexistuje důvod koupit Fire E

Samsung Galaxy Alpha

Samsung Galaxy Alpha klade důraz na elegantní design a špičkové zpracování. Výbavou spadá mezi modely Galaxy S5 a Galaxy S5 mini. Displej má úhlopříčku 4,7" a jen HD rozlišení. Jde o po dlouhé době první samsung, který mění směr. Rámeček okolo telefonu je totiž u alphy kovový. Srdcem je osmijádrový procesore Samsung Exynos, RAM má 2 GB RAM. Překvapivě nízká je kapacita baterie (1 860 mAh). Díky displeji nižšího rozlišení a sladění procesoru s Androidem 4.4.4 je však provoz telefonu relativně úsporný.

Recenze: Nejlepší samsung současnosti. Test Samsung Galaxy Alpha

Sony Xperia Z2

Komunikátor Sony Xperia Z2 nabízí novinku v podobě sluchátek s funkcí potlačování hluku. Fotoaparát s rozlišením 21 megapixelů má funkci pro simulaci hloubky ostrosti (rozmazání popředí nebo pozadí) nebo schopnost natáčet video rychlostí až 120 snímků za sekundu s následnou možností zpomalení záznamu. Displej dostal úhlopříčku 5,2 palce.

Recenze: Plíživá evoluce k neskutečné ceně. Recenze Sony Xperia Z2

Xiaomi Mi3

Design Xiaomi Mi3 si sice zakládá na jednoduchosti a účelnosti, pocit prémiovosti však sráží tělo z tvrzeného plastu. Zaujme 5" IPS displejem Full HD rozlišení (1 080 x 1 920 pixelů) i vysokým výkonem. V evropské verzi disponuje procesorem Qualcomm Snapdragon 800, 2 GB RAM a grafikou Adreno 330. Běží na Androidu MIUI postaveném na Androidu 4.3. Nechybí podpora NFC, LTE však schází. Mi3 je k dispozici ve verzích se 16 nebo 64 GB paměti. Slotem na paměťové karty telefon nedisponuje.



Recenze: Lekce efektivity v nejvyšší třídě. Recenze Xiaomi Mi3

Cube1 G503

Cube1 G503 je prvním smartphonem nové české značky, který sází na nízkou prodejní cenu. Ta se přitom nikterak výrazně nepodepisuje na samotné výbavě. Telefon pohání čtyřjádrový procesor MediaTek s taktem 1,3 GHz, RAM má 1 GB. Vnitřní paměť má 4 GB s možností jejího rozšíření prostřednictvím microSD karet. Odkaz na nízkou cenu je patrný z 5" displeje a jen qHD rozlišení (540 x 960 pixelů). Fotoaparát má rozlišení 8 MPix, automatické ostření i přisvětlovací diodu. Překvapí Bluetooth standardu 4.0.



Recenze: Povedený levný smartphone české značky. Recenze Cube1 G503