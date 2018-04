Nejčtenější články roku 2006 na Palmare

Přinášíme vám seznam nejčtěnějších článků na Palmare v uplynulém roce. Nejvíce vás zaujala recenze levného VGA PocketPC Acer n310, solární nabíječky nebo tipy na výhodné nákupy PDA. Další články spolu s odkazem na ně najdete v seznamu níže.

Acer n310 - jaké je nejlevnější a nejlehčí VGA PocketPC?

Přinášíme vám první část recenze kapesního počítače Acer n310. Ten je na trhu poměrně čerstvě a díky jeho kvalitnímu displeji, malým rozměrům a ceně se jedná o bestseller. Zařízení má však také svá omezení, o kterých by měl případný zájemce vědět.

Pocket LOOX N560 - konečně GPS kapesní počítač s VGA

Fujitsu-Siemens zveřejnil parametry dalšího kapesního počítače řady N500. Nadupaný model N560 bude mít kromě integrovaného GPS modulu obrazovku s VGA rozlišením, procesor s taktem 624MHz, Wi-Fi či Bluetooth.

TomTom One - zapni a jeď (recenze all-in-one GPS)

Navigace typu vše v jednom jsou stále populárnější. Netřeba zdlouhavé instalace map či nastavování, zařízení stačí zapnout a můžete jej plně využívat. Podívali jsme se na zoubek nejlevnější z tohoto typu navigace u TomTom. Co dostanete za dvanáct tisíc?

HP iPAQ rw6815 - mrňavý komunikátor s Wi-Fi a foťákem

Komunikátor iPAQ rw6815 je nové zařízení společnosti HP. Do prodeje se dostane již brzy a to i u nás, ačkoliv se s tím původně nepočítalo. Nabízeno bude za poměrně slušnou cenu i se zajímavou výbavou.

Pocket Heroes - výborná tahová strategie zcela zdarma!

Patříte-li mezi příznivce tahových strategií, zbystřete. K mání je předělávka asi nejznámější hry tohoto druhu - Heroes of Might and Magic. Jedná se sice o ranou verzi, ta je však již plně hratelná.

Solární nabíječka CSB 1016 - kde není elektřina, pomůže slunce

Drahocennou energii již nemusíte ve svém PDA nebo telefonu šetřit pokaždé, když se dostanete do oblasti bez elektrického proudu. Pokud je slunečné počasí, můžete si vyrobit energii vlastní a tou zařízení zásobovat. Jak dopadla solární nabíječka v našem testu?

Již žádný zmeškaný autobus a navigační software zdarma

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Program SP TimeSync synchronizuje čas jak v PC, tak v PDA s atomovými hodinami. Přehrávačem MOD souborů je nový program MOVEMENTO, ChaserDig zase logickou hrou s diamanty.

Sony Vaio UX - nadupané PC o velikosti kapesního počítače

Sony včera oficiálně představil nové Micro PC Vaio VGN-UX. To váží pouhých 500 gramů a přitom může mít až 30GB disk, pohání jej plnohodnotný systém Linux či Windows, 4,5" displej má rozlišení 1024x600, nechybí ani Wi-Fi a/b/g, BT 2.0 a mnoho dalšího.

Nakupujte výhodně - zlevnění 4GB palmu a VGA Acer za 8 tisíc

Přinášíme vám přehled kapesních počítačů na českém trhu, o kterých si myslíme, že jejich nákup je výhodný. VGA PocketPC pro práci můžete mít za cenu od osmi tisíc. Totéž platí o PDA s navigací, zlevnilo též zařízení LifeDrive se 4GB diskem nebo nadupaný Dell Axim X51v.

GPS navigace - jaké zařízení vybrat?

Navigace pomocí GPS se stává čím dál tím dostupnější. Využívat ji můžete jak na svém mobilním telefonu, tak PDA. Zařízení však existuje celá řada od jednoúčelových navigací až po GPS vše v jednom nebo kapesní počítače s integrovanou anténou. Podle čeho tedy vybírat?

Přehled programů pro PDA - zaměřeno na studenty

Hledáte pro svůj kapesní počítač slovník, chcete začít s učením slovíček nebo si na PDA organizovat výuku? Existuje pro to nespočet programů. Přinášíme vám přehled těch, které jsme na Palmare v minulosti zrecenzovali.

Spb AirIslands - strategie, která způsobuje závislost (recenze)

Chcete se stát pánem ostrova a vybudovat si od základů svoji vesnici? Ve hře Spb AirIslands tak můžete učinit. A pokud vás omrzí hrát si na boha, můžete se odreagovat u některé ze tří miniher, které jsou součástí této povedené strategie, která je obzvláště na VGA kapesních počítačích opravdovou pastvou pro oči.

Stahujte povedené hodiny zdarma nebo program pro cyklisty

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Program rlToday je plug-in, který zobrazí analogové či digitální hodiny. Trek Tracer slouží k zaznamenání údajů o cyklojízdě a VisualCalc je vědecká kalkulačka.

Výrazně levnější navigace a převratný displej od NECu

Navigační software je nyní mnohem levnější - výrobce Dynavixu snížil ceny svých programů o tisíce; NEC představil nový 3,5" QVGA displej s pozorovacím úhlem 170 stupňů; Protectstar zase uvádí na trh Mobile Firewall pro kapesní počítače.

Rok 2006 v oblasti PDA - levné VGA modely a invaze Treí

Zajímá vás, jaké největší události ve světě kapesních počítačů jsou očekávány pro tento rok? Palm uvede na trh hned několik verzí svých komunikátorů Treo. VGA zařízení budou konečně dostupnější, paměti větší a Dell zřejmě skončí s PDA jako takovými.

Nejlepší hry roku 2005 pro kapesní počítače

V dnešním přehledu si představíme hry pro PDA, které se staly v roce 2005 těmi nejprodávanějšími. Patří mezi ně například budovatelská strategie Village Sim, chytlavá Bike or Die nebo adventura Myst. Polovinu žebříčku zaujímají hry s tématem Sudoku.

Zvoní kapesním počítačům umíráček? (zamyšlení)

Odborníci na oblast přenosných zařízení již nějakou dobu předpovídají konec éry klasických PDA a nástup doby komunikátorů. Je skutečně možné, že se „osobní asistenti“ již brzy ocitnou na smetišti dějin? Podívejme se na jeden z možných pohledů na tuto věc.

Windows XP ve vašem telefonu a mobilní prohlížeč Opera zdarma

Přinášíme vám další přehled programů pro Symbian. Reminder vás tónem upozorní na ztracené hovory a textovky. Opera uvolnila finální verzi svého výborného prohlížeče, Total Xp Theme zase změní pozadí telefonu na styl Windows XP.

DivXEncoder - filmy na PDA snadno, rychle a hlavně zdarma!

Kapesní počítač může kromě jiného také dobře posloužit jako přenosný přehrávač filmů. Obvyklé video soubory jsou však na malou obrazovku zbytečně velké. S programem DivX Encoder je můžete optimalizovat pro použití na PDA. Ukážeme vám podrobně jak na to.

Stahujte nový Skype pro volání zdarma nebo emulátor DOSu

Další aplikace z naší freewarové rubriky čekají na vaše stažení. Audiopod dovolí download podcastů a jejich poslech off-line. Skype vydal novou verzi svého P2P komunikačního softwaru a pDOSBox je port dosového emulátoru.