Nejchutnější karty pro mobily - průvodce po SD kartách

Slovníček - aneb co je co Rychlost čtení (zápisu): udávaná v násobcích na těle karty, standardní rychlostí je dnes 60x. Označení je ekvivalentní jako u značení CD médií, tzn. rychlost 1x odpovídá rychlostí čtení 150kB/s, karta s označením 150x je pak schopna číst rychlostí 22,5 MB/s, rychlost zápisu bývá nižší (řádově o 10%). Sběrnice: rychlost čtení a zápisu daného typu karty určuje právě typ použité sběrnice. Každá sběrnice je charakterizována třemi nejdůležitějšími parametry. Šířka sběrnice (např. 8-bitová) - počet bitů, které je možno jedním přenosem přes sběrnici přenést, ovlivňuje šířku pásma sběrnice vyjádřenou počtem slabik (bytů) přenesených za 1s Rychlost sběrnice (např. 20 MHz) - počet datových bitů přenesených za jednotku času jedním datovým vodičem Šířka pásma (např. 9 MB/s) - definuje, jaký objem dat projde sběrnicí za jednotku času Spolehlivost: MTBF (Mean Time Between Failures) – střední doba chodu (používání) bez poruchy karty ECC (Error Correcting Code) - systém k detekování a zajištění (opravení) vadných bitů v paměti Počet vložení – označuje, kolik cyklů vyjmutí/vložení karta snese Doba zachování dat – udává dobu, po kterou zůstanou data na kartě zachována bez přístupu elektrického napětí Výdrž – udává maximální počet cyklů (čtení/zapisování) karty Chybovost – udává počet chybných bitů v počtu 1014 bitů Spotřeba energie: udává se spotřeba při čtení, zapisování a pohotovostním režimu – režim, kdy je karta v nečinnosti (je jen v zařízení vložena). Ostatní technické parametry: Pracovní teplota – rozmezí teplot, při nichž je karta schopna činnosti, tzn. čtení, zápisu a přenosu dat Teplota zachování dat – interval teplot, ve kterém karta uchová uložená data Přípustná vlhkost – minimální (maximální) vlhkost prostředí, při které je karta schopna pracovat (případně pouze uchovávat uložená data) Odolnost vůči otřesům a vibracím – udává se v jednotkách G, v případě diskových a podobných médií jde o jednotku, která udává hodnotu, kterou karta/disk snese v případě pádu. Nejedná se o trvalé působení, ale sílu, která má vliv jen zlomek sekundy (než odezní prvotní náraz) Reakční čas - udává dobu, za jakou je karta schopna přejít z pohotovosti do režimu zápisu nebo čtení Řadič: PK lze rozdělit na dvě skupiny podle řadiče S interním řadičem - mají výhodu při použití ve více různých zařízení, protože je řadič součástí karty a tak nevznikají problémy s kompatibilitou. Příklad: Compact Flash I i II, Memory Stick, SD karty Bez řadiče - řadič je integrovaný vždy v zařízení, pro které je PK určena, proto se může někdy stát, že karta odmítá se zařízením komunikovat a vyzve uživatele ke zformátování karty, čímž ztratí všechna uložená data. Příklad: karty Smart Media, eXtreme Digital karty