Nejčastější věta v mobilu: Miláčku, přijdu později!

Přestože jste v zásadě slušní a neposloucháte cizí hovory, přiznejte si, že vás někdy zajímá, o čem si ti dva po telefonu povídají. Sice to odporuje dobrým mravům, ale naše zvědavost bývá silnější, a tak si jen domýšlíme, co asi odpovídá ona drahá polovička kdesi na druhé straně neviditelné mobilní telefonní šňůry. Dobrá zpráva je, že vaše zvědavost bude ukojena. Britský operátor Orange si totiž nedávno nechal udělat docela zajímavý průzkum mezi tisícovkou uživatelů mobilních telefonů. Na všechno to, na co vy – pokud ovšem nepostrádáte potřebnou míru drzosti – se jednoduše cizího člověka zeptat nemůžete, se dotázala specializovaná agentura. Výsledkem je zjištění, že vzájemná komunikace prostřednictvím mobilů dosáhla v případech některých párů až stupně určité posedlosti. Více než zdravé míry vzájemné komunikace partnerů– kterou je více než 10 telefonátů a textovek denně– totiž dosáhl každý třetí britský pár. Jeden z dvaceti dotázaných dokonce přiznal, že ještě přede dveřmi svého bytu použije mobil k oznámení:Začíná to hned po ránu, krátce po odchodu z domova. Čtyři z pěti dotázaných volají svému partnerovi ještě během cesty do práce. Čtyřiasedmdesát procent respondentů uvedlo, že volají anebo textují své polovičce proto, že asi přijdou do práce pozdě. Spíše by to měl vědět zaměstnavatel, chce se namítnout, případný dotaz (kolik procent lidí volá do práce se slovy asi přijdu později) nebyl bohužel součástí průzkumu. Druhá velká vlna partnerské komunikace přichází koncem dne: 81 procent volá svému partnerovi kvůli zpoždění. Dvě třetiny volají domů proto, že chtějí po své polovičce, aby udělala něco, co oni sami nestihli. Naopak dvě pětiny dotázaných Britů volají během cesty z práce, aby se své milé zeptaly, kde a co mají nakoupit. A necelá třetina cestou domů telefonicky zjišťuje, co bude k večeři. Psychologové v této souvislosti hovoří o tom, že partnerskou komunikaci lze rozdělit na tu v době předmobilní a v době mobilní, přičemž partneři měli dříve mnohem méně možností, jak spolu mluvit i v průběhu pracovní doby. Potřebu komunikace s partnerem přitom psychologové označují za jednu ze zásadních potřeb v partnerském vztahu. Mobilní telefony nám sice nyní umožňují volat i z míst, odkud to ještě před pár lety bylo nemyslitelné, ale to zdaleka není ten rozhodující faktor. Vše má i své stinné stránky. Průzkum totiž například ukázal i to, že s přibývající večerní hodinou tendence partnerům volat nebo psát esemesky klesají. Pouhých 27 % dotázaných Britů se obtěžuje informovat svou polovičku, že přijdou o jeden drink později, a téměř čtvrtina připustila, že zpoždění způsobené tímto panákem navíc vysvětlují dopravní zácpou.