Nejčastější otázky k programům firmy ArtSoft



Na kterých počítačích program ArtSKey 4.0 pracuje?

Program pracuje na všech HPC (modely HPC mají klávesnici) se systémem Windows CE 2.0. Program byl testován na počítačích firem Casio, Hewlett Packard, Compaq, Hitashi, LG Phenom, Philips a NEC. Upozornění: pro počítače PPC (Palm size PC, neboli bez klávesnice) je třeba použít speciální verzi programu.

Přehledná tabulka podporovaných modelů s CE 2.0

Typ HPC Casio Compaq Hewlett Packard Hitashi LG Phenom NEC Philips ArtSKey 4.0 ano ano ano ano ano ano ano

Kolik paměti má instalace?

Minimální instalace zabírá 274 KB paměti. Kolik zabírají jednotlivé komponenty ukazuje tabulka:

součást KB programové soubory 125 K (SH3)

175 K (MIPS) systémové soubory 149 K lokalizační soubory 100 K soubory nápovědy 380 K



Je třeba instalovat doplňková písma?

Pro běh české jazykové podpory není třeba instalovat žádná doplňková písma. V rámci rozšířené technické podpory je možné instalovat písmo pro podporu českých dokumentů v programu bFax pro od firmy bSquare. Doplňkové písmo lze také použít pro rozšíření slučitelnosti s některými verzemi programu MS Outlook.

Jak je to s převodem českých dokumentů?

Při plně instalovaném programu, se všechny české znaky převádí automaticky v rámci Windows CE Services. Není třeba instalovat, žádné převodní filtry nebo konverzní programy.

Co je to PIN?

PIN (personal identification number - osobní identifikační číslo) je číslo zakoupené licence. Toto číslo získáte při zaplacení registračního poplatku za licenci, nebo je PIN uveden na zadní straně obalu ve kterém je software šířen. PIN je třeba zadat při vyplňování registračního formuláře.

K čemu je mi PIN?

PIN (personal identification number - osobní identifikační číslo) slouží k následujícimu:

představuje číslo zakoupené licence. Toto číslo společně se jménem uživatele (nastavené v ovládacích panelech), a s údaji vyplněnými v registračním formuláři tvoří identifikaci vlastníka zaplacené licence.

je podmínkou pro získání aktivace programu. Bez zákaznického PIN, nelze program aktivovat. Vyjímka jsou testovací verze.

slouží k získáni upgrade softwaru. Například zákazníci, kteří získali PIN s verzí 3.0, dostali také bezplatně možnost aktivovat verzi 4.0

opravňuje k získání doplňků k softwaru a k čerpání technické podpory. Například zákazníci s platným PIN mohou bezplatně získat návod a softwarový doplněk k instalaci podpory pro faxový program bFax.

k získání slev a dalších výhod.

Co je instalační kód?

Náhodně vytvořené číslo při instalaci programu. Prostřednictvím registračního formuláře se toto číslo předá výrobci programu a ten na jeho základě vytvoří aktivační kód.

Co je to aktivační kód?

Je číslo, které aktivuje program do plné instalace. Číslo získáte po registraci od distributora programu a vyplníte jej do formuláře pro aktivaci. Bez aktivačního kódu jsou funkce programu omezeny. Pro každou novou instalaci je jiný aktivační kód.

Popište jednoduše postup instalace a registrace.

Instalujte program. Na HPC vyplňte platné údaje do registračního formuláře, včetně čísla licence PIN. Výsledkem registračního formuláře je soubor Artskey registration form.txt ten pošlete na adresu distributora artsoft@czechia.cz . Do 72 hodin obdržíte aktivační kód. Tento kód zadejte do formuláře pro aktivaci. Po zadání budete vyzváni k restartu počítače. Tím je instalace skončena. Nyní proveďte zálohování obsahu HPC.

Takto vypadá Registrační formulář:

Takto vypadá Aktivační formlář:

Jak je program chráněn proti nelegálnímu šíření?

Program má několik ochranných prvků:

každá licence má svůj vlastní PIN

jméno uživatele HPC spolu s údaji vyplněnými do registračního formuláře tvoří informaci o uživateli licence

při každé instalaci je třeba pro zprovoznění všech funkcí programu zadat aktivační kód

při změně jména uživatele v Ovládacích panelech (Owner) platnost instalace skončí. Pro obnovení licence je třeba znovu provést aktivaci.

Jaké chyby má program ArtSKey?

Upřímně řečeno má jistě mnoho chyb. Současná verze je již čtvrtou generací programu ArtSKey (verze 4.xx) a proto se podařilo již mnoho chyb najít a odstranit. Pokud se najdou další, budeme intenzivně pracovat na odstranění takových problémů. Vyzýváme proto uživatele, aby se s námi podělili o své zkušenosti.

Co program neumí?

Žádná lokalizace není stoprocentní. Existují některé texty nebo hlášení, která nejsou lokalizována do češtiny. Ve stávající verzi to jsou například popisy ikon v ovládacích panelech, některá hlášení atp. Důvod je v tom, že lokalizace takových textů může vyvolat konflikty u některých jiných aplikací. Pokud bude známo spolehlivé řešení, dostanou uživatelé možnost zdarma přejít na takovou vylepšenou verzi.

Co když se mi program nelíbí? Mohu jej vrátit?

Pokud se vám program nelíbí a máte zakoupený PIN, můžete PIN vrátit a budou vám vráceny peníze. Navíc můžete získat software od jiných dodavatelů, který máme v nabídce. O další informace si napište na mail@port-home.com .

Jak získám upgrade nebo nejnovější verzi?

Nejnovější informace o Windows CE všeobecně jsou dostupné na http://www.mobil.czhttp://mobil.idnes.cz/telefony.aspx?r=telefony&c=A991101_0003822_telefony a informace o produktech šířených firmou Portfolio Praha na adrese http://www.port-home.com . Tam získáte také nejnovější verzi programu.

Pokud máte zakoupený PIN, software instalujete, vyplníte registrační formulář a odešlete registraci na artsoft@czechia.cz. Pokud je registrace platná získáte aktivační kód.

Přechod na novější verzi (upgrade) je bezplatný (platí pro verze 3.0 až 4.0x)

S mým HPC jsou obdržel software od jiné firmy? Mohu získat upgrade?

V rámci naší nabídky provádíme bezplatný upgrade z programů ArtSKey 3.0 (zachován PIN), Sunnysoft 1.6 až 2.x. Pro získání upgradu stačí zaslat původní disketu s licenčním číslem na adresu Portfolio, Sarajevská 29, 120 00 Praha 2. V případě otázek se prosím infomujte na artsoft@czechia.cz. (Nabídka má omezenou platnost)