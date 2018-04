Nejčastější otázky a problémy s Everex Freestyle

Nejčastější otázky a problémy Everex Freestyle Co mám dělat když... ... po zapnutí nic nevidím? Zjistěte, zda je váš Everex skutečně zapnutý. Jestliže není, pokuste se podržet tlačítko pro zapnutí trochu déle než v předcházejícím případě. Přesvědčte se, že jsou instalovány všechny baterie a že jsou nabity. Jestliže používáte A/C adapter s nainstalovanou záložní a hlavní baterií, pokuste se znovu zasunout A/C adapter

do Everexe. Změňte kontrast displeje; může být příliš světlý. Zkuste znovu stisknout tlačítko reset. ... systém neodpovídá na dotek ukazovátka? Proveďte rekalibraci displeje. Rychlá rekalibrace: Start > Settings > Stylus > Recalibrate. Tím otevřete kalibrační stránku. Nebo podržte tlačítko Exit. ... můj displej je tmavý? Dlouhá expozice slunečními paprsky může způsobit zčernání dipleje. To je normální vlastnot všech LCD displejů a není permanentní. ... můj Everex neodpovídá na dotyk ukazovátka nebo stisk kláves? Proveďte reset vašeho Everexu pomocí tlačítka reset na zadní straně Everexu. ... jsem zapomněl heslo? Jestliže jste zapomněli vaše heslo, musíte provést studený restart vašeho Everexu. To provedete tak, že vyjmete všechny baterie. Veškeré vaše soubory, programy, data a informace o vás budou ztraceny. Jak mám ... ... změnit vlastnosti baterií? Klikněte na ikonu baterie na liště a řiďte se následujícími instrukcemi. Nebo z menu Start > Settings > Power, jestliže není zobrazena ikona baterie na liště. ... najít informace o přidělené paměti pro data a pro aplikace? Z menu Start > Settings > Systems, položka Memory. ... najít více informací o Everexu, operačním systému, procesoru a paměti? Z menu Start > Settings > Systems, položka General. ... nastavit alarm na více než jeden den dopředu? Funkce World Clock je počítána jen pro denní alarmy. Pro události, které se stanou jednou, nebo pro větší flexibilitu s opakujícími se alarmy, můžete použít Calendar, nebo Task application program. ... provést upgrade ROM/RAM? Nedoporučujeme provádět výměnu ROM/RAM vlastníkem. Vhodnější je kontaktovat autorizovaného dealera nebo přímo Everex: http://freestyle.everex.com ... provést studený reset? Před studeným resetem vyjměte všechny baterie. Resetovací tlačítko se nalézá uvnitř malého otvoru na pravé straně od zadního panelu. Použijte vaše ukazovátko ke stlačení tohoto tlačítka. Tím provedete studený reset vašeho Everexu.