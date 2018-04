Nejblíž z Česka mají zatím nový iPhone v Drážďanech. Ale jen brzo ráno

Apple spustil prodej iPhonu 4S tradičně v několika vlnách. V té první jsou od 14. října tři evropské země: Německo, Francie a Velká Británie. K operátorům tam pro iPhony nemá cenu jezdit, prodávají je jen jako dotované. Nedotované přístroje lze zakoupit buď přes webový obchod Applu pro danou zemi, ale tamtéž musí být místo doručení. Dodání navíc obchod slibuje až po 20. říjnu.

Nedočkavcům tak zbývají kamenné prodejny značky. Ze tří výše zmíněných zemí je jich nejvíc, třiatřicet, v Británii Ve Francii jich je devět a v Německu sedm. Letenka do Británie či Francie je na poslední chvíli poměrně drahá, takže hurá do Německa. Z Česka je to jasně nejblíž do Drážďan, které jsou od hranic zhruba 30 kilometrů. Další alternativou jsou Mnichov a nedaleký Augsburg.

My jsme se hned první den prodeje vydali do Drážďan, do značkové prodejny v nákupním centru Altmarkt Galerie. Najdete ho snadno v centru města, vede sem známá Prager Strasse od hlavního nádraží a leží hned vedle hlavního náměstí Altmarkt. V bezprostřední blízkosti centra lze snadno zaparkovat a cesta z Prahy trvá zhruba dvě hodiny.

Prodejna Applu běžně otvírá v půl desáté, centrum pak v osm ráno. V první den prodeje iPhonu ale bylo nákupní centrum otevřené už od noci. V sedm ráno jsme v setmělém obchodním centru našli prodejnu Applu snadno. Už se před ní vinul had zhruba sto padesáti zájemců o nejnovější jablečný hit. První prý čekali už od včerejška. Vše bylo perfektně organizované, pro frontu obchod vytvořil označené pásy, rozdávala se voda i káva a vše organizovalo velké množství personálu.

Nikdo nepředbíhal, nikdo se netlačil a ve frontě jsme potkali hned několik novinářů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Někteří fanoušci neodolali a vzali si do fronty tričko s logem Applu a do ruky nezbytný iPad. Mnoho zájemců se netajilo, že mobil nechtějí pro sebe, ale že ho vezou na prodej domů, do zemí, kde se začne prodávat se zpožděním.

Přístroje mají být i v dalších dnech

Kdo přišel po čtvrt na osm, měl smůlu. Prodavači totiž prošli celou frontu a každému dali lísteček podle toho, jaký typ telefonu chtěl. Na osobu bylo možné vzít dva přístroje, čehož většina zájemců využila. Na zhruba osmdesát pozdě příchozích už iPhony nezbyly, ale prý budou i zítra a v dalších dnech. Pokud zájem z prvního dne potrvá, tak jen ale velmi brzy ráno. Odhadem se dostalo na zhruba 150 až 200 zájemců.

Prodavači připravili pro všechny kupující slavnostní uvítání. Byli zjevně nadšenější než kupující.

Obchod místo v půl desáté otevřel už v osm, takže poslední zájemce s lístečkem na iPhone byl obsloužen kolem půl jedenácté. Do prodejny pouštěla ochranka skupiny po čtyřech až pěti lidech. Slavnostní atmosféru si vychutnal každý. U vchodu totiž každému příchozímu zatleskalo šest až osm prodavačů. Především u prvních skupin byl jásot velký a oboustranný.

Obchod nabízel i telefony s úvazkem pro tři největší německé operátory. Ráno ale byli v této frontě jen dva zájemci a do ukončení prodeje nedotovaných přístrojů žádný další nepřišel. Stejná situace byla i v obchodech operátorů. Žádné fronty, jen běžný každodenní provoz. Letos se tak v Drážďanech stálo jen na nedotované přístroje.

Dodejme, že nejlevnější iPhone 4S s pamětí 16 GB stojí v Německu a Francii 629 eur, tedy v přepočtu asi 15 600 korun. Modely s pamětí 32 a 64 GB pak stojí v přepočtu 18 400 a 21 000 korun. V Británii jsou v přepočtu na koruny ceny o poznání nižší, podrobnosti zde. Ještě levnější bude nedotovaný iPhone v USA, ale podle webu výrobce až od listopadu.