Nejaktivnější uživatelé smartphonů jsou iPhonáři a Androidisté

Agentura AdMob, která prostřednictvím inzercí na více než 15 000 webech nebo v aplikacích, zveřejnila další zprávu mapující výsledky průzkumu. V tom úplně posledním se v AdMob zaměřili na uživatelé iPhonů, telefonů s Google Androidem nebo webOS.

Kromě toho AdMob přináší také výsledky používání jednotlivých platforem jak z globálního hlediska, tak i konkrétněji z některých států.



Majitelé iPhonu a Androidů stahují zhruba stejný počet aplikací

Nejaktivnější stahovači nových aplikací jsou uživatelé iPod touch, kteří svoje zařízení měsíčně obohatí průměrně o 12 nových programů či her. V drtivé většině přitom jde o bezplatné programy; na každé dva uživatele totiž připadají jen tři koupené programy měsíčně.







Přibližně stejně aktivní co se týče stahování/nákupu nových programů jsou uživatelé iPhonu a libovolného telefonu s Google Android. V obou případech rovněž vedou volně šiřitelné programy před těmi komerčními.

Majitelé přístroje iPod touch tráví používáním stažených aplikací nejvíc času; průměrně rovných 100 minut denně. To je čtvrtinu více, než jsou ochotni se stejné činnosti věnovat uživatelé iPhonu a Androidu.







Rovná polovina majitelů iPhonu si pak alespoň jednou měsíčně dopřeje placenou aplikaci, v případě Androidu je to zhruba jen každý pátý uživatel. Mezi nimi je s 35 % iPod touch a platforma webOS se 24 %.







Nejčastěji majitelé telefonů na uvedených platformách stahují čtyři až šest aplikací měsíčně (téměř 30 %). Zhruba stejné procento uživatelů se ale spokojí jen s jednou až třemi nově staženými bezplatnými aplikacemi. Jen padesátina z oslovených téměř nestahuje, naproti tomu víc než 20 aplikací měsíčně si dopřává 13 % z oslovených.







Rovné dvě třetiny z dotázaných měsíčně zakoupí jednu až tři aplikace, 22 % z nich je pak ještě aktivnější a nakupuje průměrně pět aplikací měsíčně. Jen 2 % respondentů zakoupí měsíčně víc než dvacet programů.





Největší převaha mužů nad ženami panuje u platformy Google Android

Průzkum zkoumal i pohlaví uživatelů jednotlivých zařízení. Z něj například vyplynulo, že průměrně ze sta uživatelů Google Android telefonů je jen 27 žen. U ostatních je poměr mnohem vyváženější, i když i tam jsou muži v mírné převaze (iPhone 57:43, webOS 58:42, iPod touch 54:46).







Zajímavá data ukazuje další graf, který vyhodnocuje věk uživatelů toho kterého zařízení. Ukazuje se, že iPod touch je hit mezi teenagery, téměř dvě třetiny jeho majitelů v rámci průzkumu totiž nebylo starší sedmnácti let. U ostatních zařízení je rozptyl mezi jednotlivé věkové kategorie větší.





Například 30 % uživatelů Google Android telefonů je ve věku 25-34 let, na stejnou kategorii připadá u iPhonu 21 % a v případě platformu webOS je to takřka čtvrtina všech majitelů Palm Pre/Pixi.

Průměrný uživatel Androidu je pětatřicátník, majitelé iPhonů jsou v průměru o dva roky starší a webOS nejčastěji zaujme uživatele ve věku 36 let.





MID na vzestupu

Vzrůstající oblibu vykazují dle aktuálních dat agentury AdMob zařízení typu MID (Mobile Internet Device), tedy přenosná, byť ne kapesní zařízení s vestavěným 3G nebo wi-fi modulem pro rychlý přístup na internet a velkým dotykovým displejem. AdMob mezi taková zařízení trochu netradičně počítá i iPod touch, jehož podíl je vzhledem k příznivé ceně mezi uživateli jasně nejvyšší.







Výsledná data říkají, že 16 % uživatelů iPhonu plánuje v příštích šesti měsících nákup na CES představeného Apple iPadu. Ke stejnému přístroji inklinuje hned 11 % majitelů telefonu s webOS. Nejoblíbenějším zařízením je ale iPod touch, který vlastní nebo jeho nákup plánuje takřka čtvrtina majitelů iPhonu. Plánovaný nákup nebo jeho současné vlastnictví v průzkumu přiznalo i 12 % uživatelů telefonu s Google Android.

Nejmenší zájem přitom uživatelé projevili o čtečku Amazon Kindle. Kromě konektivity sice boduje obrovskou výdrží na baterie, ale na druhé straně má její displej jen 16 odstínů šedi.







Téměř každý uživatel iPhonu by stejný telefon doporučil svému známému či kolegovi, stejně by se zachovala i drtivá většina majitelů iPod touch. Spokojenost panuje i na frontě Google Android uživatelů, hned 84 % z nich by svůj telefon s klidným srdcem svému známému doporučila.

Podrobnosti průzkumu Předchozí výsledky vyplývají z průzkumu, který byl proveden ve dnech 5. - 16.2. 2010 na reprezentativním vzorku 963 respondentů, z nichž 318 používá Google Android zařízení, 244 pak Apple iPhone, 356 přiznalo vlastnictví iPod touch a zbylých 45 pak telefonu s webOS.

Mobilní reklama kvete hlavně v USA

Z další části průzkumu plyne, že takřka polovina všech žádostí (kliků) na mobilní reklamu (reklama přímo v aplikaci, v aplikačním portálu nebo na webu) přichází z USA. Na první pohled zajímavá a překvapivá je druhá příčka pro Indii s více než 5% podílem, která tak přeskočila Velkou Británii, Indonésii, Kanadu nebo Francii.

Na druhou stranu, Indie je druhou nejlidnatější zemí světa a v porovnání třeba se Spojeným státy je populace tohoto asijského státu víc než trojnásobná.

Podíl mobilní reklamy podle regionu tedy vede Severní Amerika s více než polovičním podílem a daleko za ní je se zhruba 20 % Asie. Pomyslná třetí příčka pak patří Západní Evropě s takřka 12 %.

Z globálního hlediska je nejmocnějším nástrojem reklamy v mobilním telefonu Apple iPhone, z něhož bylo uskutečněno hned 40 % kliků na reklamní bannery. Za americkým výrobcem je Nokia s asi 16% podílem mobilní reklamy. Třetí respektive čtvrtou pozici obsadil Samsung respektive Motorola. Pětku potom uzavírá tchajwanské HTC.

Z pohledu konkrétních zařízení jsou na prvních dvou místech iPhone a iPod touch, třetí pozice patří Motorole Droid. Čtvrtá a pátá potom androidím telefonům z dílen HTC, konkrétně historicky prvnímu Google Androidu, modelu Dream (u nás T-Mobile G1), který je následován oblíbeným Hero. Podíly dalších modelů fluktuují okolo hranice jednoho procentního bodu. Vůbec poprvé se v první dvacítce objevuje HTC Droid Eris a hloupý messenger Samsung SCH R350.

Zúžíme-li pohled pouze na chytré telefony, které tvoří téměř polovinu všech uvažovaných telefonů, pak Applu připadá hned celá polovina pomyslného koláče. Druhý největší podíl pak Nokii, třetí tchajwanskému HTC. Čtvrtá Motorola těží především z úspěchu svých androidích telefonů.

V případě rozdělení dle operačního systému zůstává jedničkou mobilní OS X iPhonu. Na druhém místě je pak s 21 % Google Android těsně následován Symbianem. Pětiprocentní podíl ukrajují telefony BlackBerry, zbytek potom Windows telefony, Palm Pre/Pixi a ostatní.

V USA kraluje Apple. Samsung a Motorola poráží RIM

Apple je na prvním místě jak z globálního pohledu, tak i ryze na trhu USA. Ze zařízení tohoto výrobce bylo totiž uskutečněno téměř 44 % všech reklamních kliků/dotazů. Umístění Samsungu a Motoroly na druhé a třetím místě jasně deklarují, že tyto statistiky nelze zaměňovat s tržním podílem jednotlivých výrobců. Jelikož zrovna v USA vedlo ve druhém čtvrtletí minulého roku RIM nad Applem poměrem 5,7:2,6 milionu prodaných kusů - čtěte Prodeje smartphonů Q2/2009: Nokia si drží prvenství, Apple a RIM se ji snaží vytlačit. AdMob nám tak servíruje statistiky používání jednotlivých telefonů podle uskutečněných kliků na reklamu ať už na webu nebo v nějaké aplikaci.







Dle AdMob jsou telefony BlackBerry až na páté pozici, dokonce za HTC, kterému patří 8,8% podíl. Podíváme-li se na v USA nejpoužívanější zařízení, jsou první čtyři pozice stejné, jako globální výsledky a zaujímají je iPhone, iPod touch, Motorola Droid a HTC Dream (T-Mobile G1).

Na páté pozici pak figuruje Samsung SCH-R450 bez OS, zato s vysouvací klávesnicí, za ním pak další androidí motorola, tentokráte CLIQ.

Zaměříme-li se opět pouze na chytré telefony, pak bylo v USA nejvíce reklamních kliků realizováno se zařízení značky Apple a to celých 47 %. Druhým k tomuto účelu nejpoužívanějším byly telefony značky Motorola. Třetí je s osmnácti procenty tchajwanské HTC, čtvrtou pozici drží společnost RIM.







Z pohledu použitého operačního systému v telefonech je první místo neměnné – se shodným podílem 47 % je nejpoužívanějším OS X v iPhonu/iPod touch. Na ten se ale z druhé pozice stále více dotahuje Google Android s téměř 40 %. Sílící pozici androidu deklaruje fakt, že se sedmi nejpoužívanějších smartphonů v USA běží šest na Google Android. Třetí pozici pak se 7% podílem patří telefonům BlackBerry. Zajímavé je, že téměř 50 % všech používaných telefonů v USA jsou chytré telefony.

Zajímavý pohled dává další graf, který mapuje podíly jednotlivých značek u pěti nejvýznamnějších amerických operátorů. Není překvapením, že u AT&T, které mělo již u prvního iPhonu světovou exkluzivitu vedou právě telefony Apple s téměř tříčtvrtinovým podílem. Naopak téměř mizivé je zastoupení telefonů HTC.







Klienti operátora Metro PCS zase nejvíce používají telefony značky samsung, méně pak motoroly. Korejský Samsung je silný i u operátora Sprint, za ním pak Palm a HTC. Telefony tchajwanského výrobce ale nejvíce používají klienti americké pobočky T-Mobile, kde zaujímá téměř poloviční podíl. Zhruba pětinový patří Motorole, která ovšem u Verizonu ukrajuje takřka 60% podíl a to především díky povedenému modelu Droid.



V Indii a Indonésii ostatní válcuje Nokia, Apple velkou neznámou

Zcela jiné výsledky hlásí AdMob z Indie, kde je téměř 60 % všech reklamních kliků učiněno z telefonů značky Nokia. Na druhé příčce pak s takřka 10% podílem stanul japonsko-švédský koncern Sony Ericsson. Třetí největší podíl patří korejskému Samsungu, čtvrtá pozice pak Motorole. Na páté příčce se s necelými dvěma procenty umístila zařízení značky Apple, což je v porovnání s ostatními regiony hodně bídný výsledek.







Z pohledu používání konkrétních modelů nese 17 z nejpoužívanější dvacítky telefonů značku Nokia. Jejich spanilou jízdu přerušuje na dvanáctém místě Apple iPhone, níže se pak objevuje SE W200i a Samsung GT-S3310.







Koláč používání smartphonů je nepřekvapivě v režii Nokie s podílem rovných 88 %. Za zmínku stojí ještě 5% podíl Applu, zbylých 7 % si mezi sebe rozděluje RIM, Motorola, HTC a nespecifikovaní výrobci. Z pohledu použitého operačního systému vede Symbian s téměř 90 %. Daleko za ním se pak s podílem 6 % krčí mobilní OS X, následuje BlackBerry, Windows Mobile a Linux.

Podíl značek u tří sledovaných indických operátorů je srovnatelný; největší podíl má vždy Nokia, kterou následuje Motorola nebo Samsung.

Jen o málo menší, přesto stále drtivou převahu nad ostatními výrobci má Nokia v Indonésii. Méně než poloviční je podíl telefonů koncernu Sony Ericsson, necelých 25 %.







Na třetí příčce je s výrazným odstupem Samsung, na čtvrté pozici pak tamní výrobce Nexian, z jehož výrobních linek vychází nejčastěji dvousimkové telefony s QWERTY klávesnicí a aplikacemi pro sociální sítě (Facebook, messenger eBuddy), některé mají i anténu k příjmu TV signálu. Teprve za ním je s pouhým 1 % společnost RIM s telefony BlackBerry.

Tabulka nejpoužívanějších telefonů se nijak zvlášť neliší od indických výsledků; v první dvacítce má tak opět velkou převahu Nokia, umístila se ještě čtveřice Sony Ericssonů a Nexian NX G922.

Rovných 90 % smartphonů v Indonésii, které byly zařazeny do statistiky agentury AdMob, nesou logo Nokie. Následuje RIM a Sony Ericsson, oba shodně s 3% podílem. Zbylá čtyři procenta mezi sebou dělí Apple a nespecifikování výrobci.







Vzhledem k drtivé převaze Nokie není překvapením, že 93 % všech chytrých telefonů používá systém Symbian. Podíl systému BlackBerry je samozřejmě stejný jako u výsledků dle výrobce, tedy 3 %. Shodný dvouprocentní podíl zaznamenává OS X a Windows Mobile.







Rozptyl telefonů značky Nokia a Sony Ericsson mezi čtyři indonéské operátory je ve zhruba stejném poměru. Stejně tak nespecifikovaní výrobci si rozdělují shodně okolo deseti procent.



Velká Británie baštou Applu

Co Apple ztrácí v Indonésii, to si zcela vynahrazuje na území Velké Británie, kde více než 75 % všech reklamních kliků přichází právě ze zařízení amerického výrobce. Vedle iPhonu se s téměř 30 % prosazuje také iPod touch.





Na dalších pozicích se s podílem okolo 4 % krčí Nokia, Sony Ericsson a HTC. Pátou příčku obsadil Samsung a zisk na jedno procento vykazuje LG a RIM.

Třetí a čtvrtou pozici z dvacítky nejpoužívanějších telefonů obsadily telefony HTC, konkrétně androidy Dream a Hero. Ty společně s HTC Magic a Motorolou CLIQ systému zajišťují 10% podíl z pohledu použitého OS.







Tomu ale vévodí mobilní OS X s takřka 80 %, třetí největší podíl má Symbian. V první dvacítce nejpoužívanějších modelů jsou i tři telefony značky RIM, které zajišťují 3% podíl smartphonů bez ohledu na systém a výrobce.

Z pohledu rozložení reklamních kliků mezi jednotlivé britské operátory u O2 kraluje Apple s více než 75 %; rovný poloviční podíl si americký výrobce drží u Orange. Významný podíl (asi 34% a 25%) má Apple u britského Vodafone a operátora Jersey Telecom. U T-Mobile naopak převládají telefony HTC, u posledního poskytovatele Three UK je to Nokia a Sony Ericcson.









Nokia boduje i na Filipínách

Data AdMob z Filipín jsou v mnohém podobná s výsledky z Indie a Indonésie. I tam byla totiž většina kliků uskutečněna z telefonů značky Nokia, kterou s výrazným odstupem, zde téměř 50 %, následují telefony koncernu Sony Ericsson. Na třetím místě je již ale změna, s necelými 6 % ji obývá společnost Apple; čtvrtou se ziskem 3,6 % obsadil korejský Samsung.







Vzhledem k většinovému podílu Nokie není překvapením, že z dvacítky nejpoužívanějších filipínských telefonů pochází hned 16 z nich z produkce finského výrobce. Zajímavá je druhá příčka pro vysouvací Sony Ericsson W580i. V žebříčku se umístila také konzole Sony PSP, které lze díky vestavěnému wi-fi rovněž využít k přístupu na internet.

Koláči využití smartphonů z pohledu výrobce kraluje Nokia s takřka 90 %. Daleko za ní je pak Apple, třetí pak s pouhými dvěma procenty Sony Ericsson. Ze stovky uvažovaných filipínských smartphonů běží hned 92 z nich na Symbianu.





V Jižní Africe kráčí Samsung ruku v ruce s Nokií

Obyvatelé Jižní Afriky nejvíce preferují telefony značky Samsung, ze kterých byla učiněna více než třetina reklamních kliků. Jen o necelé procento méně, tedy 35,2 % si připisuje Nokia. Třetí a čtvrtou příčku s výrazným odstupem zaujal švédský koncern Sony Ericsson a LG.

Na necelých 5 % dosáhla Motorola, větší než procentní podíl mají v této oblasti ještě Apple a RIM.







Mezi dvacítkou nejpoužívanějších modelů převažují samsungy a nokie, do první pětky se ale vešlo také LG KS360 a Motorola V360.

Zaměříme-li se pouze na telefony s operačním systémem, s velkou převahou jim dominuje Symbian. S výrazným odstupem následuje systém BlackBerry a OS X na iPhonu. Průměrně každý dvacátý smartphone v Jižní Africe pak běží na Windows Mobile.







Z pohledu výrobců smartphonů je druhá a třetí pozice totožná, tedy RIM a Apple, kteří produkují telefony se stále stejným OS. První příčka pak logicky náleží Nokii, která stojí za drtivou většinou symbianových přístrojů; zbylé pak nesou logo Samsung. Zajímavé je, že zhruba jen každý pátý v průzkumu sledovaný telefon v Jižní Africe je smartphone.







Rozptyl značek mezi dva tamní operátory vykazuje velmi podobný průběh. Jak u MTN tak u Vodacomu jsou nejpoužívanějšími telefony Samsung v těsném závěsu s Nokií. Téměř shodné jsou i podíly na dalších třech příčkách, které v obou případech okupuje Sony Ericsson, LG a Motorola.