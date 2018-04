To není vtip. Samsung rozesílá nehořlavý box pro bezpečné vrácení Notu 7

Do poslední chvíle Samsung patrně věřil, že po výměně původních notů za nové bude aféra explodujících baterií zapomenuta (více o výměně již prodaných kusů zde). Avšak po událostech, kdy v USA došlo údajně ke vzplanutí i vyměněných kusů (více zde), se firma rozhodla k radikálnímu kroku. Výrobu tohoto phabletu na neurčito přerušila, a stáhla jej i z oficiálních obchodů včetně toho českého (více čtete zde).

Společnost v současnosti žádá všechny uživatele, kteří mají tento model doma, aby jej bezodkladně vrátili. S ohledem na rizika při přepravě pak uživatelům z USA, kteří si telefon objednali prostřednictvím oficiálního e-shopu a kteří společnost v záležitosti jeho vrácení kontaktovali, rozesílá speciální obal.

Sestava se skládá z celkem čtyř dílčích kusů včetně ohnivzdorné krabice či antistatického sáčku. Přiložen je i doprovodný text a obrázkový návod, jak při balení telefonu postupovat.

Samsung navíc přidal i gumové rukavice, ovšem to kvůli riziku alergických reakcí některých uživatelů na ohnivzdorná vlákna v keramickém papíru vnější krabice.

What?! My Note 7 return kit came. 1 static-proof pouch & three boxes! I'm supposed to use rubber gloves w/outer box! @androidcentral #Note7 pic.twitter.com/ggmFEuU6w6