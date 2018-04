Kvůli mobilním aplikacím přibývá smrtelných nehod na silnicích v USA

Při nehodě v americké Floridě z konce října přišlo o život pět lidí. Cestující v autě si natáčeli video na aplikaci Snapchat těsně před tím, než auto ve 185kilometrové rychlosti havarovalo. Snapchat byl také příčinou zářijové nehody poblíž města Atlanta, kdy se řidič fotící se telefonem srazil ve 160kilometrové rychlosti s dalším autem.



Konkrétně Snapchat láká k používání za volantem svým doplňkem, který do fotografií na této chatovací aplikaci vkládá současnou rychlost vozidla ve kterém se jeho majitel pohybuje. To v podstatě nabádá cestující v autě, včetně řidiče, aby se fotili při vysokých rychlostech (více jsme o doplňku Snapchatu psali zde).

Není to ale problém pouze tohoto „kecálka“. Třeba navigační aplikace Waze odměňuje řidiče za aktuální nahlašování dopravních problémů. Najdou se i řidiči, co za jízdy loví virtuální příšerky v Pokémon GO. A to nepočítáme ty aplikace, které do jisté míry nahradily SMS, jako je třeba Facebook Messenger či WhatsApp.

Úmrtí za volantem v ČR U nás se dá sledovat podobný vývoj jako právě v USA. Od roku 1994 úmrtí v silničním provozu postupně ubývá, ovšem v letech 2014 a 2015 se tento počet opět začíná zvedat. Policie ČR ovšem nesleduje konkrétně případy, kdy byla nehoda zaviněna držením mobilního telefonu, zaznamenává pouze obecné „nevěnování se řízení vozidla“. Zdroj: Autosap.cz



Počet smrtelných nehod se podle amerického úřadu pro bezpečnost na silnicích za posledních 50 let snižoval. Letos byl však zaznamenán jejich nejvýraznější nárůst. Za první pololetí vzrostl počet tragických nehod na silnicích o 10,4 procenta, celkem jich tak bylo 17 775.



Řešením tohoto problému se už delší dobu zabývají sami výrobci aut. V nových vozech značky Ford, Hyundai, Honda či Mercedes mají vlastní software, který se sám umí připojit k telefonu a ovládat základní funkce pomocí hlasových příkazů. Ve výbavě také můžete nalézt i tlačítko „nerušit“, které zcela blokuje všechny příchozí hovory a SMS.

Problémem ovšem v takovém případě je, že tyto technologie paradoxně svádějí k tomu, aby je řidič využíval, čímž v důsledku opět odvádějí jeho pozornost od řízení k ovládání telefonu. A to, že vám taková technologie umožní mít obě ruce na volantu, ještě neznamená, že vám i zabrání soustředit se na cokoliv jiného než na řízení.