Naboural do ní opilec, život jí zachránily chytré hodinky

Z výpovědi čtyřiadvacetileté Kacie Andersonové je zřejmé, že nešlo o žádnou lehkou nehodu při čekání na semaforu. Náraz byl tak silný, že vše, co nebylo v autě pevně uchyceno, se rozlétlo vzduchem. Tedy včetně jejího iPhonu. Právě ten chtěla krátce po nárazu najít, aby přivolala pomoc.

Hledání iPhonu měla Andersonová ovšem značně ztížené - při nárazu se totiž podle portálu Shape opakovaně udeřila hlavou o volant a boční okénko, v důsledku čehož přišla dočasně o zrak. Vzpomněla si ovšem, že má na ruce chytré hodinky od Applu, které používá už řadu let. Až do osudné chvíle přitom nikdy nepomyslela, že by Apple Watch použila k jinému než sportovnímu účelu.

Přitom právě hodinky, respektive funkce Tíseň SOS, která je součástí systému watchOS 3, jí pravděpodobně zachránily život. Kromě silného otřesu mozku s následným otokem si totiž při nehodě potrhala krční vazy a vyhřezly jí i dvě meziobratlové ploténky.

Andersonová tak dlouze stiskla boční tlačítko hodinek a vyčkala na automatické vytočení tísňové linky 911. A měla štěstí. Záchranáři jí následně zafixovali krk a páteř a převezli do nemocnice. Následky nehody si vyžádaly několikatýdenní léčení, některá zranění budou ovšem vyžadovat dlouhodobější léčbu. Její syn, který byl na zadní sedačce, z nehody vyvázl naštěstí jen s pár modřinami a škrábanci.

S odstupem času vnímá Andersonová Apple Watch jako požehnání. Není divu - je pro ni totiž těžko představitelné, co by se v osudnou chvíli dělo, kdyby je neměla na ruce.