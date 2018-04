Nefunkční ADSL - doplněno o vyjádření Českého Telecomu?

Mnoho uživatelů hlásí problémy s připojením k internetu. V podstatě bez přístupu k internetu jsou uživatelé ADSL i vytáčené připojení. Podle operátorky zákaznické linky Českého Telecomu (ČTc) jsou již od deseti hodin na vině problémy se servery. Kdy bude sjednána náprava, zatím není jisté. Bližší podrobnosti přineseme jakmile je získáme.

Aktualizováno (19:00): Podle vyjádření tiskového mluvčího ČTc Vladana Crhy problém vzniká při přihlašování ke službě. Z toho vyplývá, že každý, kdo již připojen je, by se odpojovat neměl. Postiženi by měli být obvatelé Čech. Na Moravě a ve Slezku by se tento nedostatek v připojení neměl projevit.

Podle informací ČTc by již mělo být od 21:00 hodiny vše v pořádku.

Vyjádření Českého Telecomu

Podle Vlastimila Sršně z tiskového oddělení Českého Telecomu se mohly problémy vyskytnout mezi 8:00 a 18:10. Docházelo ke krátkodobým několikaminutovým výpadkům, uživatelé se nemohli přihlásit ke službě. Závada byla na směrovači v datové síti.

Během 13:30 a 14:30 došlo k výměně hardware, po tuto dobu byla služba nedostupná v kuse. V průběhu odpoledne následovaly další krátkodobé výpadky. Po dohodě s dodavatelem (společností Cisco) byl výměněn softvare.

"V současné době je již služba stabilní a neregistrujeme žádné problémy," uvedl Sršeň. Potenciálně mohlo být postiženo až 28000 zákazníků v Praze a na celém území Čech u všech ISP. Zákazníků na Moravě se podle Telecomu problém netýkal. Zákazníci, kteří byli ke službě připojeni v podstatě nic nezaznamenali. Závadou bylo vždy krátkodobě vyřazeno přihlašování nových zákazníků.