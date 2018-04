Nefunguje vám datové spojení s Nokií 6310i? (řešení)

Poslední mobily finského výrobce jsou obleženy výčitkami uživatelů. Přestože v jejich technických specifikacích najdeme podporu nejmodernějších technologií a implicitně předpokládáme bezproblémový provoz, ne vždy se tomu tak děje. Nejvíce otazníků vzniká v souvislosti s datovým přenosem při využití technologie Bluetooth a připojení telefonu k operačnímu systému Windows XP.

Bluetooth

Pokud zakoupíte všechny potřebné výrobky od Nokie, bude vše s největší pravděpodobností fungovat bez potíží. Ale vlastníte-li mnohem zajímavější Bluetooth kartu od Xircomu popřípadě 3Comu, spojení nepůjde inicializovat tak jednoduše. Především musíte zapomenout na většinu standardně dodávaných softwarů. PC Suite nebude fungovat, protože používá své vlastní rozhraní pro přístup k Bluetooth kartě a s jinými výrobci si nerozumí. Obdobně je na tom Nokia Modem Options. Při instalaci vám tedy pomůže pouze Nokia Modem Setup, přičemž konečné nastavení stejně musíte provést ručně. Postup je pro všechny Bluetooth telefony Nokia obdobný.

Pomocí softwaru dodávaného s příslušnou Bluetooth kartou nejprve nainstalujte samotné Bluetooth spojení a aktivujte Dial-Up Networking (DUN). Zde je důležité si poznamenat číslo COM portu, který byl tomuto profilu přiřazen. Bez toho se vám další kroky instalace nepodaří. Pak spusťte standardně dodávaný Modem Setup, kde vyberete připojení přes kabel či infraport. Pokud zrovna nemáte příslušný kabel či IrDa, nevadí. Stačí celou instalaci dokončit s tím, že telefon nebyl nalezen. Poté v ovládacích panelech (Start-Nastavení-Ovládací panely) otevřete „Možnosti telefonu a modemu“ a zvolte záložku „Modemy“. Klikněte na ikonku „Přidat“. V nabídnutém průvodci zaškrtněte možnost “Nerozpoznávat“. Následně v menu zvolte výrobce Nokia Mobile Phones a vyberte modem Nokia 6310 Bluetooth (event. 6310i, 7650, 8910, ...). Po potvrzení mu přiřaďte stejný COM port, jakou má profil Bluetooth karty. Teď už bude počítač s mobilem komunikovat přes rádiovou síť. Posléze ve vlastnostech modemu přepněte na záložku „Upřesnit“ a zadejte AT příkazy nezbytné pro sestavení GPRS popřípadě HSCSD spojení.

U 6310i je celý postup trochu jednodušší. Dodávaný Modem setup podporuje vypnutí detekce Bluetooth karty, takže proces se trochu zjednoduší, nemusíte mobil připojovat přes kabel či odmítat hlášky o nemožnosti sestavení spojení. Jen nezapomeňte na zjištění příslušného COM portu.

MS Windows XP - kabel či IrDa



Největší problémy při použití mobilu s MS Windows XP vznikají ve chvíli, kdy jste na stejném počítači předtím používali starší Nokii 6210. Pravděpodobně to způsobuje starší PC Suite 4.06, který se nedokáže kompletně odinstalovat. I když budete postupovat standardní procedurou přes ovládací panely a obdržíte hlášku, že operace byla dokončena, stejně zbude v registrech Windows informace, která způsobí nefunkčnost spojení s Nokia 6310. Musíte spustit regedit (přes příkazový řádek) a nechat vyhledat všechny položky obsahující slovo Nokia. Ty, které souvisí s PC Suitem smažte. Koexistence obou telefonů (ale ne softwaru PC Suite, ten lze mít nainstalovaný pouze jeden!!) na jednom počítači je však možná. Jen si nesmíte plést ikony Nokia Modem Options (viz obrázek vlevo 6210, vpravo 6310i).

Další postup je jednoduchý, stačí spustit Nokia Modem Setup. Pokud budete používat Bluetooth, využijte návod uvedený výše. V opačném případě rovněž nainstalujte Modem Options (nastavuje AT příkazy) a PC Suite. Při instalaci mobilu vždy nejprve spusťte Modem Setup a vyberte příslušný způsob připojení (IrDa, kabel).

Uvedené postupy jsou vyzkoušené a měly by fungovat všem uživatelům. Vzniká však otázka, jakou Bluetooth kartu si k Nokii pořídit, když s konkurenčními produkty nebude fungovat PC Suite. Na druhou stranu například Xircom je natolik osvědčená značka, že Nokia by se mohla zamyslet a vyvinout novou verzi svého softwaru, který už bude opravdu kompatibilní.

Doplněno (29.5.2002): Pro použití s Windows XP si nainstalujte PC Suite 4.81 a Nokia Modem Options kompatibilní s tímto operačním systémem. Nově ke stažení na stránkách výrobce.