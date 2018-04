Neexistující Nokie již za dva tisíce korun. Díky padělatelům vybočíte z řady

Čínští padělatelé mobilních telefonů se nesnaží vydělávat jen na prachsprostých kopiích. Mají i celkem slušnou invenci, což dokazuje řádka mobilních telefonů, které na jménu původního výrobce parazitují jinak než formou obyčejné kopie. Stále častěji se tak v nabídce čínských e-shopů a různých internetových aukcí setkáváme s telefony, které sice používají zavedené řady označení výrobce, nicméně jejich konkrétní modelové označení zatím nemá u původní značky svůj originál.

Čínští padělatelé se tak možná snaží vzbudit dojem, že jsou lepší než jejich vzor. Každému přece musí být jasné, že Nokia N98 bude lepší než současný, na trh ještě neuvedený top model N97.

Dnes přinášíme přehled právě takových falešných telefonů, které parazitují na modelové řadě finské Nokie. "Originální" padělky často můžete zakoupit za cenu mezi 1 500–3 000 korunami. Často dostanete podporu dvou SIM, dotykový displej a vždy také standardní čínský software, který třeba v lokalizované verzi nabízí telefony Mivvy. Telefony však prakticky vůbec nepodporují Javu nebo EDGE, označení UMTS má pro Číňany asi sprostý význam.

Asi nejoriginálnějším padělkem je telefon s názvem NCKLA 5900XM. Telefon se snaží využít označení velmi populárního modelu 5800 XpressMusic ke svému prospěchu a vzbuzuje dojem vyššího modelu. Upřímně jde opravdu o jeden z nejoriginálnějších plagiátů s poměrně svébytným designem. Skoro se chce říci, že by výrobce s takovým telefonem uspěl i pod nějakým vlastním názvem. Jenže to je ten problém. S takovým označením by si jej těžko v záplavě tisíců plastových výlisků z Číny někdo všiml. Jde tedy o zářný důkaz toho, jak padělatelé zneužívají jméno velké značky ke svému zviditelnění.

Ze stejné stáje pochází model NCKLA N89. Ten na první pohled vypadá jako zajímavý vysouvák, který můžete mít v "epesní" zlaté barvě. Jenže na druhý pohled zjistíte, že vysouvací klávesnice chybí, a jde tak o další z mnoha dotykových telefonů. Tentokrát s opravdu vtipně umístěným dotykovým perem.

NCKLA E99 se zase snaží vzbudit dojem manažerského "dotykáče" a je pravda, že jisté prvky převzaté z řady Eseries finského výrobce tu jsou. Ovšem že by tahle kreace byla jakkoli použitelná pro práci, o tom můžeme s úspěchem pochybovat.

Různé obdoby i další "originální" varianty výše zmíněných krásek můžete najít třeba pod označeními NOKIA N83i, NCKIA N83, Nokia E98, Nokia E96 nebo Nokia E76. Zvláštní pozornost si vysloužil model Nokia mini5800, který se dokonce tváří, jako by jej nabízel operátor Vodafone. Na fotografiích můžete jeho rozměry porovnat s Nokií N95.

Pro padělatele samozřejmě nezůstávají svaté ani luxusní modely Nokie osmičkové řady. Z těch "originálnějších" jmenujme třeba Jinpeng A8900 – výrobce je tedy opět o krok vpředu před Nokií.

Hned dvojí falzifikát pak představuje model Ferrari 8600, který je z dnes představených pokusů nejdražší. I tak dáte za tohle "luxusní" zboží doslova pakatel – prodejce si žádá pouhých 188 dolarů, tedy méně než 3 800 korun.