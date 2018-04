Nedovolte telefonu nabourat se do vašeho soukromí. Víme, jak na to

Náš nedávný článek o odposlouchávacím softwaru pro symbianové mobilní telefony vzbudil nebývalý zájem. Několik čtenářů se v diskusi, ale i v e-mailech redakci ptalo na způsoby, jak se proti tomuto relativně jednoduchému, ale účinnému způsobu odposlechů bránit. Způsobů odposlechů je totiž více, a tak nestačí jen prostě nepoužívat symbianový mobil, na který se dá nainstalovat námi testovaný software.

Existují i speciálně upravené klasické mobilní telefony, které od běžných nerozeznáte. Pravda, většinou jde o trochu starší a vysloužilé modely, ale i tak mohou svou práci odvést dobře.

Nejjednodušším a prakticky nejúčinnějším způsobem, jak si být jistý, že váš telefon není odposloucháván, je prostě pořídit si vlastní mobil a ne jej získat jako dar. Zároveň také není záhodno telefon jen tak někomu půjčovat, protože stačí doslova pár sekund a ve vaší nové symbianové nokii se může daný software usídlit.

Zatím jsme se nesetkali třeba se způsobem šíření podobných programů e-mailem, ale co není, může být. Proto i tady platí stejná poučka jako v případě otevírání e-mailů na běžných počítačích – neznámé a podezřelé přílohy rozhodně zkoumat nezkoušejte.

Pokud jste přeci jen mobilní telefon dostali, ať už jako dar, nebo jako služební, existuje několik způsobů, jak se odposlouchávání účinně bránit, nebo jej alespoň odhalit.

Nezapomeňte na reset

Pokud je váš telefon vybaven operačním systémem, většinou stačí po jeho obdržení přístroj kompletně resetovat do továrního nastavení. Případný nainstalovaný špiónský software tak bude na dobro smazán. Pokud ovšem váš telefon operační systém nemá, případného odposlechu, který je v tomto případě zabudován hardwarově, se budete zbavovat těžko. Jediným způsobem je tak telefon nepoužívat.

To, zda je váš mobilní telefon odposloucháván, lze také poměrně jednoduše zjistit. Jedním z nejjednodušších způsobů detekce je zjištění známého "rozehrávání“ reproduktorů. Pokud totiž mobilní telefon vysílá, je v reproduktorech v jeho blízkosti slyšet typický zvuk.

Telefon běžně rozehrává reproduktory, i když je zdánlivě v klidu − a to ve chvíli, kdy se například přehlašuje k jiné BTS nebo si se základovou stanicí vyměňuje data. Při aktivním hovoru je ale zvuk v reproduktorech podstatně intenzivnější a hlavně spojitější. Pokud tedy telefon leží třeba vedle reproduktorů u počítače, tyto rozehrává opravdu intenzivně, aniž by jevil jakékoli známky aktivity. Je tedy možné, že na něj někdo volá tajně a jste odposloucháváni.

Kontrolujte výpisy

Daleko spolehlivější metodou odhalení odposlouchávacích praktik je pečlivé sledování vašeho měsíčního účtu. Nemusíte ani mít podrobný výpis hovorů a odeslaných SMS, stačí jen sledovat, zda souhlasí počet vámi odeslaných zpráv a jejich účtované množství na faktuře.

Odposlouchávací software totiž účinně funguje hlavně tehdy, když si jeho uživatel nechává posílat SMS upozornění o vámi prováděné činnosti. Za tyto zprávy pochopitelně platíte. Ještě jednodušší tak mají odhalení sledování majitelé předplacených karet. Pokud vás náhle jedna odeslaná SMS stojí dvakrát více, než je obvyklé, je prakticky jisté, že vaše SMS byla tajně někomu přeposlána.

Aby odposlouchávající zůstal v anonymitě, nesměl by mít aktivované SMS upozorňování a odposlech by musel provádět tak, že v určitou, mnohdy náhodnou dobu na váš mobil zavolá. V tom případě je odhalení složitější – pomohou ale výše zmíněné reproduktory.

Mějte mobil pod kontrolou

Jednoduchým shrnutím našich rad by mohlo být heslo "mějte svůj mobil pod kontrolou“. A to jak z hlediska přístroje samotného a jeho půjčování, tak i z hlediska výdajů za volání. Jedině tehdy, když si sami telefon pořídíte a jako jediní s ním pracujete a pečlivě kontrolujete své výdaje za telefonování, můžete mít jistotu, že vás nikdo neodposlouchává.

Jenže tuto jistotu nebudete mít na věky. Jak jsme také nedávno psali, zanedlouho by měl být umožněn poměrně levný odposlech hovorů přímo v GSM sítích. Proti tomuto odposlechu se pak lze bránit podstatně hůře. Způsobů je opět několik.

Samozřejmě, lze se mobilního telefonu prostě zbavit, ale to asi nebude to ideální řešení. Pokud vám opravdu jde o bezpečnost vašich hovorů, a to především hovorů s jistou protistranou, je řešením pořízení takzvaných kryptovacích telefonů, které komunikaci mezi sebou šifrují ještě dalším zvláštním algoritmem. Tuto šifru už prakticky prolomit nelze.

Existuje ale i jednodušší způsob. Pokud se obáváte odposlechů hovorů v GSM sítích, prostě v nich netelefonujte. Stačí použít síť UMTS, která má řádově lepší zabezpečení a vaši komunikaci prakticky nemá nikdo šanci odposlechnout.

Zde ovšem narážíme na již klasický český problém, kterým je praktická neexistence pokrytí technologií UMTS na našem území. A tak nezbývá v tomto případě než doufat, že dle slibů operátoři vylepší samotné zabezpečení v sítích GSM.