Nedoslýchavost a mobilita

V pondělí jsme přinesli článek o telefonu Mirafone, který umožňuje lidem s poruchou sluchu normálně telefonovat. Kromě čtenářského zájmu o spojení na distributory tohoto telefonu se ozvala také firma Celladon, která má v nabídce zařízení Inductive Loopset LPS - 1.

Loopset je stejně jako Mirafone určen pro osoby s poruchou sluchu, má ovšem jedno omezení. Případný uživatel totiž musí používat naslouchátko. Na druhou stranu Loopset umožňuje mobilitu, protože se připojuje k mobilnímu telefonu Nokia.

Zařízení je zcela jednoduché a na první pohled připomíná tužku zavěšenou na krku. Na tento módní trend si jistě ještě někteří z nás ještě vzpomenou. Přesně takhle tedy vypadá Loopset. Jeden jeho konektor se zapojí do Nokie (od typu 5110 dále), druhý konektor spolu kabelem zapojíte do středového dílu (3 x 4 x 1,3 cm), když si před tím dáte příslušný kabel kolem krku. Tím vytvoříte slušivý a funkční náhrdelník.

Zde názorně ukazujeme, jak jsme mysleli "dáte příslušný kabel kolem krku".

Pak již stačí jen vytočit telefonní číslo a po ohlášení účastníka mluvit. Hovoříte stejně jako při použití osobního hands free, tedy volně do prostoru. Vaši řeč zachytává citlivý mikrofon umístěný ve středovém dílu, slova druhého účastníka se vám přenášejí pomocí indukce do naslouchadla. Pokud by si uživatel naslouchadlo nevzal (což se pravděpodobně nestává), volaný by jej samozřejmě slyšel, ale odpovědí by se volající nedočkal, protože indukce "by nenašla svého adresáta".

Loopset funguje na tři malé baterie 1,4 V, v balení dodávaném se zařízením jich najdete celkem šest. Cena Loopsetu včetně DPH je 2440 Kč.

Takhle vypadá Loopset "naživo". Kdo pochybuje o pevnosti zapojení konektoru do středního dílu, může být klidný. Dle redakčního testování drží dobře.