Něco pro žáky, studenty, učitele a rodiče

Program Timetable známé softwarové firmy Astraware (výrobce vynikajících her na Palmy Astroids, Zap!2000 a Fire!) je použitelný pro všechny, kteří mají svůj pevný opakovaný časový týdenní rozvrh, což jsou ponejvíce žáci a studenti (program je však výhodný i pro jejich rodiče), učitelé a přednášející, stejně tak může program využít i leckterý manažer.

Program je dodáván ve dvou základních verzích - TimeTable a TimeTablePro, lišících se cenou (8 a 15$) a hlavně tím, že TimeTablePro podporuje vytváření více databází. Pro běžného uživatele - studenta, či žáka, ale třeba i učitele, postačuje základní verze, neboť si potřebují zaznamenat pouze svůj vlastní časový rozvrh. Uživatel, který potřebuje zaznamenat nezávisle více rozvrhů (rodič více školou povinných dětí, ředitel školy, či jeho zástupce) bude používat verzi Pro.

Uživatelský design programu je velmi přítulný. Nejsložitější je, pochopitelně, Timetable "nakrmit" daty, používání je již pak velmi triviální.

Jako první si založte novou tabulku (NewTable) otevřete z menu Table Properties a pojmenujte si jednotlivé názvy polí podle vašich potřeb a představ. K dispozici máte pole Code (ten bude zobrazen a měl by většinou představovat zkratku předmětu) a dále čtyři další pole. Názvy zadávejte bez diakritiky, Palm by je neakceptoval. Názvy polí budou odpovídat způsobu užívání - například žák bude mít určitě jedno z polí "jméno učitele", učitel zase "třídu" a podobně.

Dalším menu je Display properties - zde můžete zvolit počáteční den (pondělí), přepnout na zobrazení 5, či 7 denního týdne a zvolit styl zobrazení názvů dnů (počáteční písmenka, či pořadová čísla). Zvolíte rovněž časový rozsah zobrazených dat (osa x) a v položce InfoBoxDisplay zvolíte, které údaje chcete mít zobrazeny v informačním obdélníku ve spodní části obrazovky.

Nyní již můžete přes menu Record - NewBlock zadávat jednotlivé hodiny, kde kromě jednotlivých polí vkládáte ještě den a čas. Lze rovněž zvolit z menu položku Group v rozsahu 1-6 - tato položka ovlivňuje vybarvení spodní části bloku. Můžete ji použít různě - podle charakteru užití - například na snazší rozlišení učeben, tříd, předmětů a podobně.

Tuto otravnou práci významně usnadňuje PC program TTCreator, který je součástí programu a ve kterém vložíte údaje mnohem rychleji, než psaním v graffiti.

Vlastní využití a používání programu je pak již jednoduché - v horním pruhu máte datum a aktuální čas, ve střední části vlastní rozvrh hodin a v dolní části informační okno s údaji, které jste si nastavili v preferencích. Velikost tohoto okna a použité písmo lze přepínat v preferencích, kde lze rovněž předvolit hardwarové tlačítko DateBook k vyvolání programu. V tabulce rozvrhu je jakýmisi posuvnými jezdci zvýrazněn aktuální čas a jeho pozice v rozvrhu hodin.

Program TimeTable považuji za velmi prospěšný - kdybych byl učitelem, či přednášejícím, byla by to jedna z mých základních aplikací. Cena není nijak přemrštěná (základní verze, která většině žáků/studentů postačí, je jen za 8$). Ostatně během testování jsem naťukal do Palmu rozvrh mého staršího syna (viz obrázky) a tak taky zkusím program ve svém Palmu ještě chvilku ponechat...