Něco pro SERIÁLOŽROUTY

Za autora pojmu „mobizoda“ je považován Daniel Tibbets, který pracuje pro televizní společnost Fox. Ta si nové slovo zaregistrovala jako ochrannou známku, ale termín se ujal jako obecné označení. Mobilní epizody totiž produkují také jiné společnosti, velké i malé. Z těch větších si mobizody vloni vyzkoušela například BBC na svém seriálu Doctor Who, který s přestávkami běží od roku 1963. K novým dílům přibyly takzvané tardizody sloužící jako úvod k běžným epizodám (TARDIS je zkratka označující v seriálu stroj času). Ale Fox má díky silnému spojenectví s operátorem Verizon a hlavně úspěchu svých televizních seriálů jasně navrch.

Liška jedna podšitá

Mobizodami reagovala společnost Fox na úspěch seriálu 24 hodin. Vznikl tak seriál 24: Conspiracy, který volně rozvíjel čtvrtý den Jacka Bauera. Mobizod je celkem 24 (jak jinak), každá trvá jednu minutu. Děj se ale na rozdíl od televizního seriálu neodehrává v reálném čase.

Dalším hitem, který se dočkal mobilního zpracování, je Prison Break. (U nás se zatím nevysílá, ale díky internetu má spoustu českých diváků.) Seriál Prison Break: Proof of Innocence se zaměřil na patálie L. J. Burrowse, syna jednoho z hlavních hrdinů. Dvouminutových mobizod je 26 a jsou dostupné on-line na webu Toyoty. (www.toyota.com/prisonbreak). Jednu z hlavních rolí v mobilním seriálu totiž hraje Toyota Yaris.

Nejnověji nabízí Fox svým divákům u mobilních telefonů seriál Skeleton Crew, který navazuje na seriál Sběratelé kostí. Děj se točí okolo trojice vyšetřovatelů, kteří se dostanou k záhadné zvířecí kostře. Vyšetřování můžete sledovat on-line přímo na webu Foxu, tentokrát s masivní podporou jisté platební karty (www.fox.com/bones/mastercard). Mobilní epizody? K nezaplacení.





Chudí příbuzní

Displej mobilních telefonů samozřejmě klade jiné nároky na obrazové ztvárnění než televizní obrazovka (většina seriálů se navíc vysílá ve vysokém rozlišení). Tvůrci si rozhodně nemohou dovolit rozdělovat obraz, jako je tomu zvykem u 24 hodin. Naopak, oproti celkům dostávají přednost detaily. Jednotlivé díly jsou pochopitelně kratší než klasické skoro hodinové epizody. Mají dokonce méně snímků za vteřinu, šetří se tak datový objem.

A šetří se i jinde. Mobizody neoplývají zrovna vysokými rozpočty a je to na nich bohužel znát, působí tak trochu béčkově. Velkou roli v tom hrají herci, většinou jde o úplně neznámé tváře. Děj totiž bývá situován do jiných míst a týká se jiných postav. Proto se jedná spíše o slabý odvar „velkých“ seriálů.





Z(a)tracené deníčky

Odvarům se chce vyhnout televize ABC se svým kultovním seriálem Ztraceni. Plánované mobizody s názvem Lost Video Diaries mají být plnohodnotnou součástí televizního fenoménu. Videodeníčky Ztracených by měl točit Hurley, který na ostrově najde kameru. Jenže přípravy projektu se protáhly a seriál se navíc poslední dobou potýká s poklesem sledovanosti. Zdá se, že diváci ztrácejí o Ztracené zájem a trosečníci z letu 815 už tolik neletí. Tajuplné pozadí seriálu je přitom ideálním materiálem pro různé doplňkové série a mobizody jsou dobrým způsobem, jak zodpovědět některé otázky. Ale zároveň vyvolat nové...

Jinak se mobilní epizody dají považovat za jeden z mnoha prostředků, kterým se operátoři snaží ze svých uživatelů vytáhnout nějaké peníze. Mobizodám navíc šlapou na paty webizody, obdobná videa na webu. Ale díky rychlým datovým přenosům se stejně rozdíl mezi jednotlivými médii stírá. Takže co bude v televizi, bude i na webu. A co bude na webu, bude i v mobilu. Seriáložroutům tedy hlad rozhodně nehrozí.



Ulice štěstí v růžovém mobilu?

U nás se zatím mobizody netočí. Ačkoli mnohé divačky by si jistě rády užily svou pravidelnou dávku emocí i v mobilu. Ale co není, může být. Jedním ze světových operátorů, který v některých zemích mobizody nabízí, je Vodafone. Třeba se dočkáme.

Zatím si musíme vystačit s jinými způsoby, jak dostat své oblíbené pořady do telefonu. O2 nabízí ve své síti UMTS příjem ČT 2, ČT 24, Primy, Óčka, Meteo TV a Eurosportu. Zpravodajský kanál České televize mohou sledovat i majitelé chytrých telefonů a datových tarifů. Stačí naladit stream ve formátu Real Media. Konkurenční T-Mobile nedávno testoval Televizi v kapse, neboli technologii digitálního vysílání DVB-H. A chystá se službu provozovat i komerčně.

Televize Nova si během třetí řady soutěže Česko hledá SuperStar vyzkoušela jinou cestu, jak využít mobilní telefony. Nechala si vytvořit javovou aplikaci, která sloužila jako portál k multimediálnímu obsahu souvisejícímu se soutěží. Do mobilu tak narukovala třeba oblíbená Hvězdná pěchota.