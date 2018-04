Něco pro holky - oblázek se začervenal

Jen co jsme vám nabídli recenzi Motoroly Pebl ve standardním černém provedení, dostali jsme do redakce tento mobil i s červeným kabátkem. O této barevné variantě se ví již delší dobu, navíc výrobce nedávno avizoval další barevné mutace: Zelenou, růžovou, modrou a oranžovou. - více zde

Čtyři další barevné varianty asi hned tak na trhu nebudou - prodej by měl být zahájen v polovině roku. Ale červená verze Peblu by se měla začít prodávat v nejbližší době. To že Motorola připravuje další barevné varianty svých modelů není žádné překvapení. Za všechno může model Razr a jeho velmi extravagantní varianta Pink.

Růžový Razr připravila Motorola jen jako omezenou sérii pro vybrané trhy. Jenže telefon se prodával výborně, mnohem lépe, než bylo původní očekávání. A tak začala Motorola prodávat růžového Razra na většině světových trhů a to včetně toho tuzemského. Úspěch slavila i černá verze telefonu a nyní na trh vstupuje modrá varianta. Navíc motorola připravila i růžovou variantu modelu L6.



Motorola Pebl U6, Motorola Razr V3i, Motorola Slvr L7 a Motorola Razr V3.

O barevné mobily zákazníci stojí. Dříve k přebarvení mobilu stačilo vyměnit kryt. Což se hodně líbilo výrobcům příslušenství a méně samotným výrobcům mobilů. Dnes je móda výměnných krytů na ústupu. Částečně jistě z důvodu stále větší obliby vysouvacích mobilů a véček. Tyto mobily většinou výměnné kryty nemají. A to samé platí i o velké části mobilů vyšší třídy. Výměnné kryty tak zůstaly v převážné většině jen u low-endových mobilů.

Motorola není jediná, kdo připravuje speciální barevné varianty svých modelů. Růžové mobily, respektive speciální edice mobilů pro ženy, má ve své nabídce Samsung nebo Nokia. Různé barevné varianty svých modelů pak má ve své nabídce většina výrobců mobilů. V poslední době pak tato móda přechází i do kategorie dražších přístrojů, kam patří právě i Motorola Pebl.

Červená Motorola Pebl se od běžné verze telefonu nikterak neliší. Výbavu mají oba přístroje stejnou a identická bude podle všeho i cena. Je ale možné, že Motorola připraví pro červenou variantu speciální balení s dárečky, stejně jako tak učinila u růžového Razru.

