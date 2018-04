NĚCO O MICROSOFT WINDOWS CE

CO JE WINDOWS CE ?

Microsoft Windows CE je nový operační systém. Byl vytvořen zcela od základu, a to pro to, aby novým druhům komerčních a spotřebních přístrojů umožnil komunikaci, výměnu informací, synchronizaci s počítači pracujícími se systémem Windows a připojení do Internetu.



CO ZNAMENÁ ZKRATKA "CE"?

"CE" se neomezuje na nějaké slovo, které by vyjadřovalo jeden jediný koncept. Naopak, zastupuje celou řadu premis, na jejichž základě byl systém Windows CE vytvářen, což by se dalo vyjádřit asi jako "Kompaktní, konektivní a kompatibilní kamarád."



MŮŽU SI NAINSTALOVAT WINDOWS CE NA SVŮJ POČÍTAČ NEBO NOTEBOOK?

Ne. Operační systém Windows CE bývá předinstalován na palmtopech či handheldech nebo bývá zavedený hardwarově. Také není možné ho zakoupit v obchodech. Operační systém Windows CE je předinstalován do ROM handheldů, které dodávají firmy CASIO Computer Co., Ltd., Compaq Computer Corp., Ericsson Mobile Communications, Hewlett-Packard Co., Hitachi Ltd., LG Electronics, NEC Corp., Novatel Wireless Inc., Philips Electronics a Sharp Corporation. Handheldy s operačním systémem Windows CE je možné zakoupit v obchodech s počítači nebo elektronikou.