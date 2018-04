Nechte své PDA rozhodnout za vás nebo připomenout narozeniny

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

Decision Maker

Decision Maker je jednoduchý program, který vám pomůže se rozhodnout, pokud si něčím nejste jisti. Stačí zadat typ vaší otázky a stisknout tlačítko Start. Aplikace se již postará o to, aby bylo rozhodnutí co nejlepší :) Program je plně skinovatelný a existuje i verze pro smartphony.

NS Contacts Backup

Program, který se postará o zálohování/obnovu vašich kontaktů. Stačí kliknout na jedno ze dvou tlačítek a záloha je ihned provedena či načtena.

Today Plugin Uninstaller

Today Plugin Uninstaller je užitečným programem, který vám pomůže s odinstalací těch pluginů, které nemohou být odebrány přes nabídku "Odebrat programy".

AM TasksPlus

AM TasksPlus je užitečným plug-inem do Today. Umožňuje plnou nastavitelnost toho, co se má v Today zobrazovat. Kromě angličtiny je možné AM TasksPlus lokalizovat také do několika dalších jazyků včetně naší mateřštiny a to díky jazykovým balíčkům. Nová verze přináší několik vylepšení a dvě nové jazykové mutace.

PALM OS

Birthdays!

Birthdays! je jednoduchou utilitkou umožňující vedení údajů o narozeninách vašich blízkých a známých. Ke každému údaji je možné přidat alarm.

Next Train

Užitečný program, který odpočítává dobu do odjezdu dalšího vlaku. Program umožňuje přidání libovolného počtu vlaků, ale i například metra, tramvají atd.

Graffiti Anywhere

S programem Graffiti Anywhere můžete, jak je již z názvu patrné, psát graffiti kdekoliv na displeji. K tomu stačí program aktivovat a následně vám již nic nebrání v jeho používání. Stejně jako na graffiti plošce, i zde se písmena píší nalevo, čísla pak na pravé straně displeje. Program je kompatibilní s velkým množstvím PDA, autor v nové verzi přináší i podporu pro Treo700.

ProfileMD Classic

Chtěli byste mít hezky pohromadě své údaje o zdraví? Pomocí programu ProfileMD Classic pro Palm OS je můžete vést ve vašem PDA. Aplikace umožňuje shromažďovat informace například o vašich alergiích, stejně jako nemocech či operacích, které jste prodělali. Do kolonky Medications lze zapisovat léky, které užíváte a k nim doplňující informace jako jejich množství, případně informace o balení. Aktuální verze přináší možnost zálohy informací a šifrování vložených údajů.

