Nechte si staré handsfree a střídejte jen Nokie. Jde to!

Investice do nové pevné handsfree sady není u mobilních telefonů žádný špás. Nová sada, držák, k tomu cena montáže a čas strávený v dílně dokáže pořízení nového telefonu značně znepříjemnit. Mnoho uživatelů proto zaskočilo, že nové Nokie nemají kompatibilní handsfree sadu s těmi starými.

Pokud patříte k těm, kteří si raději nechali na novou Nokii s konektorem Pop-Port zajít chuť, než by celé kolečko absolvovali znovu, nebo mělo vaše auto starší handsfree sadu CARK-91 již v základní výbavě, máme pro vás elegantní řešení.

Nové telefony dokáží totiž se starší sadou docela dobře komunikovat, ale Nokia tuto možnost zákazníkům jaksi neumožnila. V nabídce společnosti CPA se ovšem objevil neoriginální držák, který se jen posadí do starší sady a můžete hned začít používat některou z Nokií Series 40 (3100, 3200, 6100, 6220, 6230, 6610(i), 6810, 6820, 7250(i), 7210). Toto řešení se nám zdálo příliš jednoduché, než by fungovalo bez problémů, a tak jsme se rozhodli tuto redukci otestovat.

V malé krabičce je jen lehký držák s nastavitelnou výškou. Hák, který telefon shora přidržuje, je docela měkký a uchycení telefonu tak není příliš stabilní. Pokud ovšem nevyrazíte na Camel Trophy, telefon nevypadne. Samotná instalace do auta je skutečně jednoduchá. Držák má na spodní straně stejný konektor jako staré Nokie, tím jej připojíte do původního držáku a nic víc dělat nemusíte. Držák funguje jako redukce a v jeho vnitřní části je už známý Pop-Port.

Celé řešení vypadá v autě trochu monstrózně, ale důležité je, že funguje a vy jste ušetřili několik tisícovek. Nokia 6610i se přes držák i dobíjela a redukce bez problémů převádí komunikaci do reproduktorů stejně jako s použitím staršího telefonu. Vzhledem k jednoduchosti se ani nedá uvěřit faktu, že by na takové řešení inženýři z Nokie nepřišli. Pokud tedy toužíte po nové Nokii a nechcete zbytečně posílat svou výplatu do Finska, řešení pro vás už existuje. Redukce stojí přibližně 1 400 Kč včetně DPH.

Podle zatím neoficiálních informací se nakonec i Nokia rozhodla podobnou redukci nabízet. Zatím jí ale nepředstavila, takže neznáme cenu, ani termín uvedení na trh.

Zapůjčila firma CPA.