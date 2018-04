Nechte si opravit Ericssona za 30 minut

Pokud jste vlastníkem mobilního telefonu Ericsson a měli jste s ním někdy vážnější problémy, dostali jste se do nepříjemné situace, kdy telefon musel putovat na opravu do Švédska či Dánska. To se samozřejmě odrazilo na délce i ceně opravy. Cena takových oprav se pohybovala v řádu 5.000 Kč a na opravu jste čekali 30 dnů. Pokud se jednalo o záruční opravu, neplatili jste pochopitelně nic, ale oněch 30 dnů jste si stejně počkali. A upřímně, kdo by chtěl být měsíc bez telefonu? Tím spíše, bez jakéhokoliv vlastního zavinění.

Zasvěcení do problému

Již dříve jsme se na našich stránkách zabývali problémy s Ericssony, které spočívaly v jejich samovolném vypínání. Šlo o výrobní vadu konkrétního typu (především T28) a série telefonů, jenž byly vyrobeny v Malajsii, v určitém časovém úseku. U těchto "nešťastníků" docházelo k samovolnému zkratu a následnému zničení koncového výkonného zesilovače. Takový přístroj bylo nutné odeslat na opravu do Švédska nebo Dánska, protože v Čechách jednoduše nebylo možné opravy takového rozsahu provádět.

Dvakrát měř, jednou řež

Taková oprava totiž není jen o tom: popadnout telefon, opravit a vrátit zákazníkovi. Nejprve je nezbytné, udělat několik důležitých kroků, bez kterých by žádná oprava nemohla proběhnout úspěšně.

Zjistit závadu - co, jak a kdy nefunguje (většinou vám sdělí samotný zákazník).

- co, jak a kdy nefunguje (většinou vám sdělí samotný zákazník). Určit diagnózu - pomocí různých měřících přístrojů a testů ověřit problém a identifikovat vadnou součástku.

- pomocí různých měřících přístrojů a testů ověřit problém a identifikovat vadnou součástku. Samotná oprava - vyměnit vadný komponent.

- vyměnit vadný komponent. Testování opraveného přístroje - jde v podstatě o druhou, nejdůležitější fázi opravy, kdy právě opravený přístroj prodělá náročné testy, které dokonale prověří jeho další 100 % provozuschopnost.

Takto by se v kostce dal charakterizovat správný průběh a postup v případě každé opravy. Ovšem každá oprava je jiného charakteru, tudíž se ještě dále rozděluje do určitých kategorií (tzv. levelů)

Level 1 - jednoduché mechanické opravy (výměna antén, flipů, šroubů ap.).

- jednoduché mechanické opravy (výměna antén, flipů, šroubů ap.). Level 2 - neletované opravy (výměna sluchátka, mikrofonu, LCD, krytů, ap.).

- neletované opravy (výměna sluchátka, mikrofonu, LCD, krytů, ap.). Level 3 - jednodušší letované opravy (výměna elektronických součástek - rezistory, kondenzátory, ap.).

- jednodušší letované opravy (výměna elektronických součástek - rezistory, kondenzátory, ap.). Level 4 - složitější letované opravy (např. výměna procesoru).

- složitější letované opravy (např. výměna procesoru). Level 5 - nejsložitější letované opravy (např. právě výměna koncového výkonného zesilovače).

Poznámka: Cena oprav se pohybuje od stokorun až po řádově několik tisíc korun - zaleží na úrovni a náročnosti opravy.

Co je doma, to se počítá

Právě posledně uvedený Level 5 (což je, jak již název napovídá nejvyšší úroveň oprav), nebylo možno až do dnešní doby u nás provádět, neboť opravy tohoto charakteru vyžadují speciální (a velmi drahé) měřící přístroje, kalibrace, složité technologie, zvláštní softwary ap. A hlavně, vyžadují oprávnění od výrobce (tedy společnosti Ericsson) pro určitý stát, tyto opravy provádět.

"V návaznosti na článek Mobil serveru ´Víme proč nefungují mobily Ericsson´, ve kterém autor popisuje samovolný zkrat koncového stupně limitované série telefonů Ericsson vyrobených v polovině roku 2000 v Malajsii, podnikla divize mobilních telefonů okamžité kroky k nápravě. Oprava zmiňovaného koncového stupně se vzhledem k technické, technologické a finanční náročnosti dosud v ČR neprováděla, telefony bylo nutné zasílat na opravu do Švédska, což vedlo k prodloužení čekací doby na opravený telefon.

Společnosti Ericsson se podařilo zajistit, aby zmíněné opravy mohla od začátku prosince provádět i autorizovaná servisní střediska v ČR. Doba čekání zákazníka na opravený telefon se tak zkrátí z uvedených několika dní na cca 30 minut. Kromě toho v současné době probíhá ve výrobě zpřísněné testování všech nově vyrobených telefonů a tato závada je dnes již vyloučena.

Ke zvýšení spokojenosti zákazníků by měla přispět také skutečnost,že od 15. prosince 2000 bude zákazníkům k dispozici nově otevřený autorizovaný servis v Praze - Letňanech, který zajišťuje společnost GSMobil CZ Communication, jehož trojnásobná kapacita oprav by se také měla příznivě odrazit ve zkrácení čekacích dob na opravy. Naše poděkování patří bezpochyby Mobil serveru, který se celým případem podrobně zabýval a přispěl tak svým dílem k výše uvedenému řešení." Uvedl Juraj Petrina, koordinátor marketingu divize mobilní telefony.

GSMobil Communication, autorizované servisní centrum společnosti Ericsson pro ČR. Praha 7, Letná - ul. Milady Horákové. Příjem a výdej zakázek.

Blýská se na lepší časy

Co dodat? Vyjádření výrobce hovoří jasně. Od začátku prosince tedy končí putování nemocných Ericssonů po světě. Vše bude vyřešeno rychle a hlavně - v rámci našeho státu. Příště si přiblížíme, jak vlastně funguje servisní centrum, jak taková oprava probíhá a čím vším od A až do Z musí váš nemocný telefon projít.