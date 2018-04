Nechte se uhranout, hvězda přichází – recenze Sony Ericsson K850i

Model K850í je dalším pokračovatelem řady fotomobilů, kterou kdysi začal oblíbený model K750i. Od dob tohoto modelu platí Sony Ericsson za krále fotomobilů. S první verzí K850i sice trochu škobrtl, ale věříme, že to výrobce poměrně rychle napraví.

Katalog mobilů: Sony Ericsson K850i a jeho pětimegapixelová konkurence - Nokia N95 a N95 8GB.

Špičkově vybavený telefon s pětimegapixelovým fotoaparátem.

Sony Ericsson K850i ovšem není jenom o focení. Je to především mobilní telefon a to zcela nabitý funkcemi. Oproti svým starším stájovým sourozencům přináší K850i několik novinek a změn, které z něj dělají velmi komplexní přístroj.

Přitom ovšem nejde o telefon, který by chtěl svým provedením zapadnout do šedi průměru. Ač to na první pohled nevypadá, je K850i poměrně extravagantním kouskem, ale ona extravagance není na úkor použitelnosti, jak tomu mnohdy bývá.

Vzhled a konstrukce – temná krabička

Sony Ericsson K850i se sice dostane na trh ve dvou barevných provedeních, ale v obou případech na těle telefonu bude zcela jasně převládat černá a stříbrná barva. Přední a zadní část telefonu je vždy černá, boky pak stříbrné. Jejich plochu však vedví rozděluje právě barevná linka – v našem případě modrá, existuje ještě zelená varianta. Stejnou barvu jako tato linka pak má ještě neobvyklá navigační klávesa.

V barevné lince je na pravém boku zabudováno tlačítko pro spuštění fotoaparátu a jeho spoušť, kousek nad tím blíže k hraně je přepínač režimů. V horní části pravé strany se nachází kolébková klávesa pro regulaci hlasitosti. Na vrchní straně nalezneme pouze vypínací tlačítko, plocha levého boku pak není narušena vůbec ničím.

Spodní strana je hodně zajímavá – nachází se tu obligátní datový konektor a očko pro provlečení poutka, nejzajímavějším prvkem však jsou dvířka krytu baterie a slotů pro paměťovou kartu a kartu SIM. Ta je zapotřebí nejprve odsunout a pak se dvířka díky pružině sama odklopí. Baterie na svém místě drží díky oranžové pojistce, nad ní vlevo nalezneme paměťovku a vpravo se vkládá SIM karta.

Řešení dvířek je vpravdě originální ale navíc ještě funkční – tento druh konstrukce přispívá k celkově velmi neobyčejné tuhosti celého telefonu. Zpracování je opravdu příkladné a domníváme se, že se uživatelé nemusí obávat toho, že by telefon začal v dohledné době vydávat pazvuky.

Pojďme ale zpět k vzhledu. Zadní stranu telefonu již Sony Ericsson tradičně u této třídy mobilů připodobňuje fotoaparátům. Ani K850i pochopitelně není výjimkou. Celá zadní plocha je z lesklého černého plastu na kterém hodně ulpívají otisky prstů. Krom loga výrobce a označení fotoaparátu zde nalezneme jeho čočku, která se schovává za dvojím krytím – první ochranou je kruhové sklíčko se stříbrným rámečkem, druhou pak samotná krytka objektivu. Trochu toto řešení nechápeme, sklíčko se snadno upatlá a může tak ohrozit kvalitu snímků. V tomto případě šlo Sony Ericssonu asi spíše o efekt. Nalevo od objektivu se dále nachází xenonový blesk, přisvětlovací dioda a světelný senzor.

Zatímco zadní strana se drží zaběhnutého schématu, strana přední některá schémata boří. Na první pohled sice jde o typický Sony Ericsson – úzký pás nad displejem s děrováním sluchátka, rozměrný displej s krycím sklíčkem roztaženým až do stran a pod tím vším klávesnice. Jenže právě tady narazíme na několik neobvyklých řešení.

Nejprve si asi pozorovatel všimne nezvyklého obdélníku kolem tlačítek 2 a 5. To je prosím navigační klávesa. Při pozornějším pohledu pak zjistíte, že K850i má klasická tlačítka pro příjem a ukončení hovoru, která jsme na špičkových Sony Ericssonech viděli naposledy u modelu T68i. Třetí zvláštností jsou na první pohled chybějící kontextové klávesy. Cosi napovídají pouze tři drobné tečky pod displejem – ano, tlačítka jsou senzorová. Jak se s nimi zachází, si řekneme za chvíli.

Sony Ericsson K850i je jinak poměrně veliký a těžký telefon. To ovšem pro fotografické Sony Ericssony platí odjakživa – rozměry 102 x 48 x 17 mm nikterak výrazně nevybočují z řady. Jen hmotnost 118 gramů je malinkato vyšší, i když oproti K800i jen o tři gramy. Z telefonu alespoň máte dobrý pocit, že něco držíte v ruce.

Displej a ovládání – skoro všechno je jinak

To, že má vlajková loď Sony Ericssonu výborný displej je snad samozřejmostí. Rozlišení 320 x 240 bodů je dnes již standardem, displej umí zobrazit 262 000 barev. A jde mu to opravdu dobře, barevné podání displeje je tradičně výborné. Velmi atraktivní jsou i přichystaná barevná schémata, která jsou telefonu ušita na míru. Většina z nich je tmavých, jen jediné je světlé (na fotografiích). Tmavá schémata velmi dobře ladí s charakterem telefonu a K850i je tak i pocitově poněkud temný a záhadný.

Spíš než displejem se ale budeme zabývat ovládáním novinky. To je totiž zcela jiné, než jsme byli zvyklí z předchozích modelů. Ne že by šlo o nestravitelnou změnu, ale změna je to dosti zásadní a tradiční uživatelé Sony Ericssonů si budou muset zvykat. Naopak uživatelé mobilních telefonů ostatních značek budou mít přechod trochu usnadněn.

Za všechno mohou navrátivší se tlačítka pro ovládání hovoru – je tu starý známý zelený a červený telefonek. Mazací klávesa pochopitelně zůstala, zachována byla i klávesa pro vyvolání menu událostí. Jejich tlačítka bezprostředně sousedí s klávesami pro ovládání hovoru. Ačkoli jsou všechna tlačítka na klávesnici poměrně malá, ovládají se velmi dobře a na klávesnici se skvěle píše. Platí to, co už jsme řekli v případě Sony Ericssonu řekli několikrát – drobná ale výrazně vystouplá oddělená tlačítka mají tu výhodu, že si je mezi sebou jen těžko spletete. Touto konstrukcí jsou téměř zcela eliminovány překlepy.

Při psaní nijak zásadně nepřekáží neobvyklá navigační klávesa. Kdybychom měli vzpomínat, kdo kdy použil podobné řešení, museli bychom asi pět let do historie k modelům Philips – třeba telefon Fisio 820 – ten měl kurzorový kříž integrovaný do klávesnice a její tlačítka byla jeho součástí. Klávesa 5 sloužila jako potvrzovací střed. To u K850i je to trochu jinak – tenký obdélníček je samostatnou navigační klávesou a trochu si na něj budete muset zvyknout – nezvyklé totiž je, že v horizontálním směru to máte na jednotlivé strany blíže, než ve vertikálním.

Dalším nezvykem je pak fakt, že navigační klávesa nemá potvrzovací střed. Jako potvrzovací tlačítko slouží prostřední z kontextových kláves pod displejem. Pokud tedy například zmáčknete směr navigační klávesy dolů, máte to k potvrzení poměrně daleko. Při prvním použití se zdá, že půjde o zásadní nedostatek telefonu, ježe K850i používáme asi týden a toto řešení nám nedělá větší obtíže. Stejně tak nedělá problém i ovládání kontextových kláves samotných. To že jsou senzorové prakticky vůbec nevadí. Na rozdíl od mnohých konkurentů vás totiž poslouchají zcela přesně a reagují, kdy mají.

Z počátku případně pomůže malá finta – místo „mačkání“ neviditelného tlačítka po něm prostě přejeďte prstem zespoda nahoru, nebo naopak. Tím zaručíte stoprocentní jistotu zmáčknutí tlačítka. A pak ani nevadí, že od kontextových kláves nebo potvrzovacího tlačítka nemáte mechanickou vazbu. Ovládání telefonu tím navíc získává trochu elegance a K850i vás možná tak rychle neomrzí. Telefon je navíc poměrně svižný.

Baterie – záleží na zátěži

Výdrž baterie Sony Ericssonu K850i hodně záleží na tom, jak s telefonem pracujete. My jej používáme poměrně krátce, takže přesný údaj sdělit nemůžeme. Víme však, že například při intenzivním využívání fotografických funkcí, obzvláště v případě použití blesku, není problém telefon vybít za den. Na druhou stranu v klidovém režimu se zdá, že by 4 dny výdrže měly být dosažitelné. Telefon má také jednu výhodu pro ty, co jej budou často používat jako USB modem k počítači. Na rozdíl od mnohých Nokií se stíhá dobíjet přímo z USB portu a nemusíte jej tak mít připojený k nabíječce.

Telefonování a zprávy – všeuměl

O návratu kláves pro ovládání hovoru již byla řeč několikrát, věnujme se tedy další výbavě. K850i je čtyřpásmový GSM telefon, podporuje také tři pásma UMTS. Použít jej můžete i k videotelefonování. Moc často se u telefonů nepozastavujeme nad vyzváněcími melodiemi, ale u tohoto modelu uděláme výjimku. Stejně jako grafická schémata jsou i melodie šité přímo na míru telefonu. Najdeme tu samozřejmě i klasické melodie a zvolit si můžete i libovolné vlastní, ale některé z vestavěných opravdu stojí za pozornost. Opět hrají na již zmiňovanou temnou notu.

Co se další výbavy týče, k zásadním změnám oproti předchozím modelům také nedošlo, ale je tu pár příjemných změn. Adresář pojme 1000 vícepoložkových kontaktů, celkově se do něj vejde 7000 čísel. Stále však tento limit moc nechápeme, na druhou stranu jej dosáhne asi málokdo.

Novinkou je také vyhledávání v telefonním seznamu. To může probíhat klasicky, tak jak jste zvyklí z ostatních modelů výrobce – tím že vstoupíte do seznamu a začnete psát. Ale také je zde nově možnost zapnout takzvané „inteligentní“ vyhledávání. To pak znamená, že hledané jméno můžete začít zadávat přímo na pohotovostní obrazovce a telefon navíc vyhledává pomocí slovníku T9. K tomu ještě nabízí i kontakty, které mají telefonní číslo odpovídající zadané sekvenci znaků. Je jen škoda, že telefon takto nevyhledává současně ve jméně i příjmení, ale pouze v té z položek, podle které máte seznam seřazený. I tak ale jde o poměrně slušný krok kupředu.

Ke zlepšení došlo i v případě editoru textových zpráv – jde sice jen o detail, ale zato o takový, který jsme věčně kritizovali – počítadlo zbývajících znaků se již neschovává pod znaky nabízené. K850i dále podporuje MMS zprávy a e-maily, nechybí ani tradiční čtečka RSS zpráv.

Organizace a data – heuréka

Můžeme slavit. Sony Ericsson K850i má EDGE. Krom toho nechybí klasické GPRS a telefon podporuje i data v sítích UMTS. Ale nezůstává jen u nich – K850i zvládne i HSDPA. Přítomnost HSDPA však telefon nikterak neindikuje na displeji, zatímco ostatní sítě poznáte podle patřičné ikonky. Dále nechybí Bluetooth. S infraportem jsme se již asi na dobro rozloučili. Telefon navíc disponuje bohatými možnostmi připojení k počítači a s dodávaným kabelem jej snadno můžete použít jako modem, tak jak je poslední dobou dobrým zvykem.

K prohlížení internetu přímo na telefonu slouží internetový prohlížeč NetFront. Ten je tradičně velmi kvalitní a v oblasti obyčejných telefonů patří k nejlepším. Stránky se načítají poměrně rychle, jen jsme měli z nějakých důvodů problém s načtením našich stránek – ty se natahovaly velmi dlouho, zhruba 5 minut.

Co se oblasti organizace času týče, vše je při starém, žádné novinky nás zde nečekají. Tedy obligátní kompletní výbava – kalendář, budíky, časovač, stopky, poznámky, úkoly, kalkulačka nebo paměť na hesla. V této sekci je trochu nepochopitelně přiřazeno i světlo a videohovor. Ale s touto nejasností se setkáváme u všech podobně vybavených Sony Ericssonů. Jako světlo jde použít přisvětlovací dioda fotoaparátu, která pomáhá ostření.

Zábava – fotoaparát vede

Hlavním lákadlem K850i je pochopitelně vestavěný fotoaparát. Ale i jinak není telefon vybaven vůbec špatně. Samozřejmostí je hudební přehrávač, škoda jen, že v balení dostanete poměrně obyčejná sluchátka, jaká byla už u modelu K750i. Novince by více slušela ta „walkmanovská“, která má třeba i luxusní T650i. Nechybí ani rádio.

Dále si na K850i můžete zahrát dvě vestavěné hry – Tenis a hru nazvanou Marble Madness 3D. V ní ovládáte balónek, který se pohybuje po ploše a samovolně se řítí k jejímu okraji, aby nalezl zkázu kdesi v hlubinách. Tomu musíte zabránit a balonek nasměrovat do cíle. Hru můžete ovládat dvěma způsoby – buď pomocí klávesnice, nebo lépe, pomocí pohybového senzoru v telefonu. K850i jím totiž disponuje a k hraní této hry se více než hodí. I když je pravda, že občas se na vás budou třeba lidé na autobusové zastávce dívat trochu divně. Pohybový senzor nalezne své využití také ve fotogalerii, kde otočením telefonu zobrazíte fotografii přes celý displej. Stejně to funguje i u videa. Jinde ale senzor využití zatím nemá.

Tak a teď už se pojďme věnovat fotoaparátu. Kvalitu snímků jsme hodnotili již minulý týden v rychlém srovnání s Nokií N95. K850i nás v tomto případě trochu zklamal, ale je jasné, že patří na špičku. Navíc věříme, že zlepšení na sebe nenechá moc dlouho čekat. Fotoaparát samotný se zapíná speciálním tlačítkem vedle spouště. To je poměrně titěrné, alespoň tak nehrozí, že jej zmáčknete omylem. Spoušť je klasicky dovoupolohová.

V režimu fotoaparátu mají vrchní čtyři tlačítka klávesnice přiřazené funkce – režim snímání, scény, časovač a ovládání blesku. Blesk nelze poněkud překvapivě zapnout, volby jsou jen vypnout, redukce červených očí a nebo automaticky. Fotoaparát má tradičně rozsáhlé možnosti nastavení, včetně třeba citlivosti ISO. S K850i se fotí poměrně rychle, fotoaparát je rychlejší, než u N95. To samé platí pro ukládání snímků. Naopak obnovovací frekvence scény na displeji je poměrně malá.

Hudbu, fotografie a další soubory můžete ukládat na paměťovou kartu. S telefonem dostanete v balení kartu Memory Stick Micro (M2) o kapacitě 512 MB. Sony Ericsson ale udělal překvapivý ústupek a slot pojme i karty formátu microSD. Zdá se, že výrobce chce přetáhnout zákazníky jiných značek.

Shrnutí – temný vévoda