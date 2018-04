Nechte se sledovat s Paegas Locatorem (recenze)

Každý zákazník RadioMobilu s tarifním programem může zjišťovat polohu svého mobilu. S přesností na stovky metrů až kilometry to umožňuje služba Paegas Locator. Ta byla zpočátku určena pouze pro významné zákazníky; od května si ji může aktivovat každý uživatel s tarifním programem Paegas.

Služba Paegas Locator slouží ke zjišťování polohy zapnutého mobilního telefonu. Na rozdíl od navigačních systémů GPS není zjištěná poloha tak přesná (GPS určí polohu s přesností až na metry), ale je výrazně levnější. Typickým uživatelem Paegas Locatoru mohou být taxislužby, kurýrní, doručovací a distribuční společnosti. Setkat se můžete i s nabídkou na hledání ukradených automobilů s využitím právě Paegas Locatoru. Locator také prospěje společnostem poskytujícím servis (budou mít vždy přehled o tom, kde je nejbližší technik) a pokud najdete rozumné využití, můžete si jej aktivovat i vy. A nemusíte zrovna chtít sledovat pohyb svojí manželky – někdy je dobré mít přehled o tom, kde si hrají vaše děti.

Stačí počítač a dva mobily

K provozu Paegas Locatoru potřebujete pouze mobilní telefon s kartou SIM, na které je Paegas Locator aktivovaný, a dispečerské pracoviště, které vyhodnocuje polohu mobilu. Pod pojmem dispečerské pracoviště si představte obyčejný počítač s operačním systémem Windows, na kterém běží mapová aplikace Geobáze Prohlížeč Professional (od společnosti Geodézie ČS) s modulem Paegas Locator (vyvinula jej společnost Position). K počítači musí být připojen průmyslový modul GSM nebo mobilní telefon, ve kterém je karta SIM s libovolným tarifním programem Paegasu.

Sledovat můžete libovolné množství mobilů. Jedinou podmínkou je, aby v těchto mobilech byla speciální karta – Profi SIM se zapnutou aplikací Paegas Locator. Kartu Profi SIM získáte v každém značkovém obchodu Paegas – při nové aktivaci zaplatíte za Profi SIM o 210 Kč s DPH více, při výměně starší karty si připravte 420 korun.

Paegas Locator na kartě Profi SIM je SIM toolkitová aplikace – ovládáte ji z menu mobilního telefonu (většinou pod označením Paegas menu). Při zapínání Locatoru musíte znát kód PUK2 (ten dostanete spolu s kartou Profi SIM). Po zadání PUK2 musíte definovat ještě osmimístný bezpečnostní kód LPIN, který musí znát i dispečer zjišťující polohu telefonu. Bez znalosti LPIN nikdo nemůže váš mobil lokalizovat.

Software není pro každého

Instalace dispečerského pracoviště není složitá a zvládne ji i netechnicky zdatný uživatel. Začněte připojením mobilního telefonu nebo průmyslového modulu. Stačí jen zajistit nepřetržité napájení (k modulům se dodává napájecí adaptér, k mobilu postačí dobíječka) a připojit přístroj sériovým kabelem. Pokud je ke komunikaci počítače s mobilem potřebný speciální software (např. pro některé Nokie bez hw-modemu), potom tento software nainstalujte.

Jako druhou nainstalujte aplikaci Geobáze Prohlížeč Professional. Pokud si ji koupíte přímo od RadioMobilu, budete mít v základní dodávce i mapu České republiky s rozlišením 1 : 100 000. Další mapy si samozřejmě můžete dokoupit podle potřeby. Instalace Geobáze je jednoduchá, jediné rozhodnutí, které musíte učinit, určí, jestli si všechny mapy zkopírujete na pevný disk, nebo je budete spouštět z CD.

Na dalším CD je samotný modul Paegas Locator. Před jeho instalací vypněte Geobázi. Při instalaci se software zeptá na telefonní číslo průmyslového modulu nebo mobilu připojeného k počítači a sériový port, ke kterému je připojení (např. COM1). Nastavení komunikační rychlosti ponechejte na standardní hodnotě 19,2 kb/s – touto rychlostí bude komunikovat software s mobilem. Všechny údaje zadané při instalaci můžete později změnit – v menu Sledování objektů/Nastavení.

Začínáme se sledováním

U každého sledovaného mobilu můžete nastavit, jestli má být sledování automatické, nebo jestli budete polohu zjišťovat ručně. U automatického zjišťování polohy určíte, které dny a v kterém čase budete objekt sledovat. Nastavíte interval, ve kterém bude Paegas Locator zjišťovat polohu, a zadáte telefonní číslo a LPIN sledovaného mobilu. Poté může automatická lokalizace polohy začít. Informace o poloze se mohou ukládat do textového souboru (ten můžete zpracovávat jinou aplikací) nebo zobrazovat na mapě. Na mapě může být zobrazena i trasa sledovaného mobilu – můžete tak snadno zjistit, jestli si např. váš servisní technik nezajel ve službě domů.

Pro každý sledovaný objekt můžete nastavit, zda bude vědět o tom, že zjišťujete jeho polohu. Na výběr máte ze tří možností – sledovaný nemusí o této skutečnosti vůbec vědět (vhodné např. pro zjišťování polohy automobilu), může být informován pípnutím, nebo ho může aplikace Paegas Locator na jeho kartě Profi SIM požádat o svolení, že může odeslat na dispečerské pracoviště údaje o poloze. Uživatel sledovaného mobilu tak může zjištění polohy odmítnout – dispečer se o tom nedozví. Jako hlavní bezpečnostní prvek slouží osmimístný kód LPIN – kdo jej nezná, ten nemůže mobil sledovat. A LPIN zná jenom ten, kdo zná také kód PUK2 ke kartě Profi SIM. Kód LPIN je možné kdykoliv změnit; opět jen se znalostí PUK2.

Na mapě můžete zobrazovat polohu libovolného množství sledovaných mobilů. Aby byla práce s mapou přehlednější, můžete sledovaným přiřadit několik ikonek v různých barvách a v okně si můžete nechat zobrazit i detailní mapu s polohou sledovaného uživatele. Polohu jednoho mobilu může zjišťovat i více dispečerských pracovišť – vždy ale platí, že je k tomu nutné znát kód LPIN.

Polohu zjistíte díky čtyřem textovým zprávám

Při dotazu na zjištění polohy odešle aplikace Paegas Locator z dispečerského pracoviště textovou zprávu do centra poziční služby. Tam je tato zpráva překódována do formátu, kterému bude rozumět aplikace Paegas Locator na kartě Profi SIM – ta až obdrží tuto textovou zprávu, zjistí, jestli obsahuje správný kód LPIN. Pokud kód souhlasí, odešle zpět do centra poziční služby všechny informace, které je aplikace schopná od mobilního telefonu zjistit. Touto informací je vždy číslo buňky (Cell ID, CGI), ke které je mobil v sítí GSM přihlášený. Některé mobily dokážou zjistit ještě čísla všech dostupných okolních buněk a případně i hodnotu TA, která se používá při komunikaci mobilu se sítí GSM. Více o metodách a technologiích pro zjišťování polohy se dočtete v tomto článku.

Až textová zpráva se zmiňovanými údaji přijde do centra poziční služby, to ji zpracuje, vypočítá polohu mobilního telefonu a tu pošle další textovou zprávou na dispečerské pracoviště. Pokud je tedy dotaz na zjištění polohy úspěšný, jsou potřebné čtyři textové zprávy.

Je Paegas Locator drahý?

Vhodné mobily pro Paegas Locator Mobily s velkou přesností:

Alcatel OT 30x, 50x, 70x, Club db, Easy db, View db; Bosch 909 dual S; Panasonic GD 50, 52; Siemens C25, S25, C35i, M35i, S35i, A36, SL45;

Mobily s horší přesností:

Alcatel OT Club, Club Plus; Bosch 509, 509 dual, Com 908; Ericsson A1018s, T10s, T18s, T28s, T29s, R320s, R520m; Nokia 3210, 3310, 3330, 6150, 6210, 7110, 8210, 8850; Panasonic GD 30, GD 90, GD 93; Siemens S10, SL10; Sony CMD-J5, CMD-Z5



Za používání služby Paegas Locator neplatíte žádné měsíční poplatky. Platí se pouze poplatky za každé úspěšné zjištění polohy a standardní aktivační poplatek za novou kartu SIM (v tomto případě si připlatíte 210 korun) nebo poplatek za výměnu karty (420 korun). Tyto poplatky jsou účtovány na kartu SIM, která je v dispečerském pracovišti. Ceny jsou odstupňovány podle počtu úspěšných zjištění polohy mobilu:

· Za 1. až 50. úspěšné zjištění polohy zaplatíte 15,75 Kč za každý úspěšný dotaz,

· Za 51. až 150. úspěšné zjištění polohy zaplatíte 10,50 Kč za každý úspěšný dotaz,

· Za 151. až 1200. úspěšné zjištění polohy zaplatíte 7,35 Kč za každý úspěšný dotaz,

· Za každé další úspěšné zjištění polohy zaplatíte 4,20 Kč za každý úspěšný dotaz.

Pokud tedy v praxi zjistíte za měsíc polohu úspěšně např. 420x, zaplatíte 50 x 15,75 Kč + 100 x 10,50 Kč + 270 x 7,35 Kč, což je 3822 Kč.

Pokud už máte software Geobáze Prohlížeč Professional, průmyslový modul GSM nebo mobilní telefon pro připojení k počítači, potom vás bude stát software Paegas Locator 10 499 korun (všechny ceny v tomto odstavci jsou bez DPH, ostatní ceny jsou s DPH). Geobázi vám RadioMobil prodá za 13 tisíc korun. Dotovaný průmyslový modul Siemens M20T, který RadioMobil nabízí v balíčku pro Paegas Locator, vás přijde se vším příslušenstvím na 6465 korun (bez dotace si připravte 10 965 korun). Průmyslový modul nebo mobil s datovým kabelem ale můžete sehnat i levněji. Pokud si chcete koupit celý balíček Paegas Locator, potom si připravte 29 964 korun (34 464 korun při koupi nedotovaného modulu). Většina potenciálních uživatelů Paegas Locatoru však již potřebné vybavení dávno má.

V praxi se Locator ukázal ve výborném světle

Pokud pracujete ve firmě, která již zjišťuje polohu svých zaměstnanců nebo vozidel s pomocí přijímačů GPS (nejčastěji ve spolupráci s mobilním telefonem odesílajícím informace o takto zjištěné poloze), potom se vám asi nevyplatí plně přejít na systém Paegas Locator. Rozhodně ale můžete svůj stávající systém o Locator doplnit – výhody obou systémů se budou ideálně doplňovat.

Výhody GPS jsou zřejmé – za provoz neplatíte a polohu zjistíte s přesností na metry. Nevýhodami jsou nutnost přímé viditelnosti na družice systému GPS při zjišťování polohy (polohu nezjistíte v budově nebo garáži) a vysoká pořizovací cena přístrojů GPS. Za používání Paegas Locatoru sice platíte poplatky (za úspěšně zjištěné dotazy), ale pořizovací náklady celé aplikace jsou velmi nízké – pokud už máte software a potřebný modul či telefon, potom zaplatíte jenom výměnu karet SIM. Handicapem Locatoru je nižší přesnost (stovky metrů až kilometry v otevřené krajině, v extrémně dobrých případech desítky, standardně stovky metrů ve městech), která ale při běžném použití nevadí. Některé společnosti dokonce s pomocí Locatoru hledají i ukradené automobily – přesnost jim tedy zřejmě stačí.

V redakci jsme Paegas Locator vyzkoušeli se třemi telefony – Ericsson R320s, Nokia 6210 a Siemens S35i. Rozdíl mezi schopnostmi telefonů byl zřejmý. Pokud pošlete sledovaného uživatele z Prahy do Brna, nebudete si sice nikdy jisti, jestli jede celou dobu po dálnici nebo po okresních cestách. Rozhodně ale poznáte, když se odkloní výrazně od plánované trasy a nezmýlíte se ani v tom, ve kterém městě nebo vesnici se nachází. Také ani v Praze se nemůžete spolehnout na to, že lokalizovaný objekt je skutečně na adrese Vinohradská 10, nicméně můžete si být jisti, že je nejdále několik stovek metrů směrem na Václavské náměstí. A to by vám mělo i v případě, že dohlížíte jenom na to, jestli jsou všichni zaměstnanci na pracovišti, určitě stačit.