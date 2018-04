Nechejte si dobít Go od táty aneb dobíjení z paušálu

Od 1. listopadu budte moci svůj kredit na předplacené kartě Go dobíjet také od libovolného zákazníky Eurotelu s paušálním tarifem. Zákazník s paušálem bude mít možnost dobít jakýkoliv Go telefon prostřednictvím „plechového operátora“ na čísle *11. Hodnota Go kupónu mu bude vyúčtována na faktuře s měsíčním vyúčtováním hovorů. Jde o takzvaný post pre-paid, který je velmi vhodný například pro rodiny nebo menší firmy, v nichž jeden otec (vedoucí) kontroluje peníze, které ostatní provolají.

Postup:

Stačí zavolat na *11 a v „Hlavní nabídce“ zvolit položku č. 3 “Nabití Go karty prostřednictvím účtu standardního zákazníka”. Nelze dobíjet přes živého operátora. Zadáte šestimístné identifikační číslo. (Po 3 špatných zadáních jste odmítnuti a nemůžete pokračovat, po 6 špatných zadáních je služba deaktivována.) Zadáte číslo Go telefonu, který chce dobít. (Po 3 špatných zadáních je odmítnut a nemůže pokračovat).

Pak už jen stačí zvolit hodnotu Go kupónu, tedy obnos, o který se zvýší kredit na Go: 300,- / 500,- / 1.000,- / 2.000,- Kč.



Automatický hlasový systém potvrdí všechny údaje o dobití – hodnotu, číslo Go telefonu, den, měsíc a rok. Nejpozději do 30 minut je Go telefon dobit. Majitel paušálu obdrží po 30 minutách od zadání potvrzující SMS o dobití s částkou a číslem Go telefonu. Stejné to je i na straně Go karty, která však dostane číslo toho, kdo jí dobil.

Majitel paušálu pak na faktuře najde vyúčtování v kolonce “Jednorázové poplatky” s číslem Go telefonů a hodnotou Go kupónů.

Kdo může dobíjet a kolik?

Zákazník musí být aktivní minimálně 4 měsíce a mít dobrou platební morálku – jen jedna faktura byla zaplacena do 30 dnů po splatnosti během uplynulých 4 měsíců. Jestliže nesplníte tyto podmínky, systém vám odmítne tuto službu.

Majitel paušálu má předem stanovený měsíční limit v závislosti na průměrné výši účtu za uplynulé 3 měsíce. Nejedná se o limit na kalendářní měsíc ani účtovací cyklus, ale o limit na 30 dní.

Výše účtu --- Limit

do 5.000 Kč --- 1.000 Kč

5.000 Kč a výše --- 2.000 Kč