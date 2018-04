Nechcete volat zadarmo?

Pokud potřebujete volat do zahraničí, nabízí se vám kromě nejrůznějších výhodných nabídek jedna jasně nejvýhodnější, telefonování zadarmo. Pokud vlastníte počítač vybavený zvukovou kartou a jste připojení k internetu, můžete volat do Irska, Velké Británie, Spojených států, Kanady a Austrálie naprosto zdarma. Tedy platíte, ovšem jen za své připojení k internetu a to má naštěstí k cenám mezinárodních hovorů velmi daleko.

Službu bezplatného volání z internetu na jakýkoliv telefon ve výše uvedených oblastech nabízí firma TCSI. Stačí se přihlásit do databáze uživatelů na internetové adrese www.4ecalls.com. Jakmile tak učiníte, musíte si jen nainstalovat program pro internetové telefonování, který najdete přímo na stránkách 4ecalls. Od této chvíle máte možnost provolat tímto způsobem milión minut. Pro telefonování stačí i připojení rychlostí 14,4 kbps, ale pro zajištění kvality je lepší pohybovat se alespoň v dvojnásobných rychlostech. Takhle vypadá samotný "telefonní přístroj" na vašem monitoru.

Firma TSCI, která svou službou razantně konkuruje telekomunikačním firmám, spoléhá na zisky z reklamy a sponzoringu. Tomu také odpovídá reklamní zatížení stránek, na kterých každý host shlédne alespoň deset bannerů. Předpokládaný obrat firmy TSCI v tomto roce je 1,6 miliónů liber, což je slušný výkon, když si představíme, že zaměstnává pouhých šest pracovníků.

Jak řekl jeden ze zakladatelů firmy David Clarke: "Jsme rozhodnuti udělat z internetového telefonování pomocí 4ecalls.com službu stejně běžnou jako je e-mail." Pokud vše bude fungovat jak má a firma nenarazí na nepředvídatelné problémy, je velká naděje, že se tak stane. Protože, kdo by nechtěl volat zadarmo?