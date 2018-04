Nechcete si udělat z Nokie 6210 Nokii 6250?

Ačkoliv se výrobci mobilních telefonů snaží zabezpečovat své výrobky před hackery co nejlépe, není jejich situace vůbec jednoduchá. Posledním úspěchem hackerů (phreakerů) není totiž nic menšího, než přehrání softwaru z Nokie 6250 do velmi rozšířené Nokie 6210. Jeden z prvních takto upravených modelů jsme měli možnost v uplynulých dnech otestovat a zde vám přinášíme poznatky, co taková úprava obnáší. Předem vás ale musíme upozornit, že se jedná o poměrně závažný zásah do telefonu, s kterým nemá výrobce nic společného, a tudíž automaticky přicházíte o záruku. Na druhou stranu, při předání telefonu do neznačkového servisu by měl solidní technik provést zálohu původního firmwaru a obsahu EEPROM paměti telefonu, které je možno v případě problémů nahrát zpět do telefonu. Výrobní číslo telefonu (IMEI) se přehráním firmwaru nezmění!

Na úvod trocha technických poznámek. Nokie 6210 a 6250 jsou konstrukčně velmi podobné telefony. Na rozdíl od vnějšího krytu je jejich vnitřní technická část téměř identická. Na druhou stranu, funkční vybavení mají oba modely trochu odlišné, přesně podle jejich zaměření na trhu. Celá operace je umožněna zařízením zvaným Dejan Flasher, které pochází z dílny jugoslávského hackera Dejana Kaljeviče (zřejmě pseudonym). Zde je nutné uvést, že se nejedná o rozšířený a i v domácích podmínkách sestrojitelný flasher, který umožňuje pouze odblokovat jakýkoliv telefon Nokia, ale o takzvaný plný flasher, kterým disponuje jen několik neznačkových servisů v České republice. Důvodem je především cena, která se pohybuje v řádu tisíců amerických dolarů. Tento plný flasher umí do jakéhokoliv telefonu Nokia nahrát chybějící jazykovou verzi a právě také umí stáhnout a nahrát kompletní firmware telefonu. Poslední technická poznámka se vztahuje k modře podsvícenému displeji testovaného telefonu. Modré podsvícení nemá s popisovanou operací nic společného, pouze byl testovaný telefon dále vylepšen. Modré podsvícení je nejen velmi atraktivní, ale i výrazně zvyšuje čitelnost displeje.

Do testované Nokie 6210 byl nahrán aktuální firmware pro Nokii 6250 verze V 05.00 z 16.6.2001. Co získáte a o co přijdete? Některé rozdíly mezi oběma modely Nokie jsou nepodstatné a přehrávat firmware si kvůli nim asi nebudete. Mezi tyto rozdíly patří absence animovaných ikon u jednotlivých položek menu (6250) nebo o jeden dílek podrobnější indikátory síly signálu a stavu baterie ve prospěch 6250. Rozdílné jsou i přednastavené obrázkové SMS, kdy v Nokii 6250 jsou tematicky více orientované na pracovní použití telefonu v technických oborech, příkladem budiž třeba obrázek buldozeru.

Naopak přehráním firmware budete mít v Nokii 6210 následující funkce. Mezi nejzajímavější bude jistě patřit automatický zámek klávesnice, který právě v Nokii 6210 mnoha uživatelům chybí. Zajímavou funkcí je i automatická regulace hlasitosti podle hlučnosti prostředí, ve kterém se nacházíte. Firmware z Nokie 6250 vám dále nabídne časové nastavení pro profily, kdy si můžete nastavit, jak dlouho konkrétní profil má být aktivní. Po uplynutí vámi nastavené doby se telefon přepne automaticky do primárního profilu. Někdo jistě ocení velmi dobře propracované stopky nebo hlukoměr. Všechny tyto funkce na přeflešované Nokii 6210 bez problémů fungují. Trochu jiné je i menu telefonu, kdy u softwaru z Nokie 6250 je nastavení času a data v samostatné položce hlavního menu, a jinak je koncipována složka nastavení. K dispozici je i volba kontrastu displeje a především úkolový denník, v kterém si můžete zaznamenávat údaje o odpracovaném čase, nákladech či si můžete přidávat libovolné poznámky. Zbylé funkce se od standardní Nokie 6210 neliší.

Každé pro má i své proti a to samé platí pro dnes popisovanou úpravu Nokie 6210. Vedle výše uvedených funkcí i něco ztratíte. Tou největší ztrátou je jistě podpora HSCSD, tedy rychlého přenosu dat, které Nokia 6210 podporuje, ovšem Nokia 6250 nikoliv. Přenos dat u Nokie 6250 je možný pouze rychlostmi 9,6 a 14,4 kbps. Další ztrátou je kapacita paměti telefonu, když Nokia 6250 má k dispozici jen 255 pozic pro jména v telefonním seznamu a 66 pozic pro textové SMS zprávy, na rozdíl od 6210, která má kapacitu 500 jmen a 150 SMS zpráv. Drobný rozdíl je i v počtu telefonních čísel, která lze vytáčet hlasem. Nokia 6250 umí vytočit jen osm jmen na rozdíl od 6210, která dokáže vytočit pomocí hlasu jmen deset. Sníženou kapacitu paměti u Nokie 6250 má na svědomí právě úkolový deník, pro který je právě část paměti rezervována. Tyto dvě funkce ale nemusí mnoha majitelům Nokie 6210 tolik chybět, protože například HSCSD nevyužijí majitelé SIM karet Paegasu a Oskara.

Námi testovaný telefon se choval naprosto korektně a všechny funkce fungovaly bezchybně. Jediný problém, který při testovaní nastal, byla snížená citlivost telefonu při příjmu v pásmu GSM 1800 MHz. Bohužel nemůžeme posoudit, jestli je tato závada způsobena právě přehráním firmwaru, nebo se jednalo o chybu samotné HW části telefonu. Podle některých zdrojů se při přehrání firmware také může objevit nesrovnalost při zobrazení stavu baterie z důvodu jejich rozdílnosti v obou modelech telefonů Nokia. Při našem testu se ale i měřič baterie choval korektně a zobrazené údaje odpovídaly realitě. V přeflešované Nokii samozřejmě fungovalo i prediktivní vkládání textu T9 v českém jazyce, které „umí“ standardně oba modely Nokie.

Jak již bylo uvedeno, změna firmware telefonu Nokia 6210 na model 6250 přinese některé změny v uživatelských funkcích. Některé z funkcí jsou méně, jiné více praktické. Na druhou stranu je nutné počítat se ztrátou HSCSD datových přenosů a s omezenou kapacitou paměti telefonu. Pokud by se vám nová kombinace funkcí hodila, můžete se pokusit kontaktovat některé neautorizované servisy, které by tuto úpravu mohly provést. Podle našich informací se ale na úpravě Nokie 6210 nadále pracuje a námi testovaný telefon patřil mezi úplně první vzorky. Ačkoliv se při našem testu neprojevily žádné nedostatky, s výjimkou citlivosti na signál v pásmu 1800 MHz, neměli jsme možnost telefon testovat dlouhodobě. Znovu musíme upozornit, že tento zásah do telefonu není firmou Nokia v žádném případě schválen a celá operace je jen na vaše plné riziko!

Testovaný telefon zapůjčila společnost www.gsmsoftware.cz.