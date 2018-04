Nechcete přijímat hovory? Aplikace pro chytré telefony za vás zavěsí!

Nepředpokládáme, že by se ve vašem okolí nacházeli vyložení nepřátelé, se kterými nechcete mluvit nikdy. Občas se ale naskytne situace, ve které si člověk nepřeje být rušen. Pokud je vaším cílem, aby váš telefon nezvonil vůbec, nejjednodušší cestou je jeho vypnutí. Jestliže však nechcete, aby se vám dovolala určitá skupina lidí nebo jen jeden konkrétní člověk, řešení je poměrně komplikované. Můžete čekat s palcem na tlačítku pro zavěšení a jakmile se telefon ozve, hovor rázně ukončit. V takovém případě ale volající rozpozná, že jste měli telefon zapnutý a nepřáli jste si mluvit právě s ním. Jak tedy zavěšovat rychle a nenápadně?

V dnešním článku si představíme tři aplikace pro operační systém Symbian, které dokáží „narafičit“ telefon tak, aby si volající myslel, že jste mimo dosah signálu, hovoříte s někým jiným nebo ho jednoduše máte vypnutý. Zabráníte tak hovorům s někým, na koho zrovna nemáte náladu nebo například otravným „prozváněčům“.

Best Blacklist

Aplikace Best Blacklist, která s konkurenčním programem Handy Blacklist tvoří dvojici vůbec nejpoužívanějších programů pro zamezení příchozích hovorů, vypadá na první pohled velmi jednoduše. Po bližším prozkoumání však bohatá nabídka možností a nejrůznějších nastavení přesvědčí o naprostém opaku. Po spuštění nás asi nejvíce bude zajímat nabídka pro přidání telefonních čísel do takzvaného blacklistu, tedy seznamu blokací. To probíhá bez problémů – stačí zadat název, nastavit činnost při příchozím hovoru (nejpoužívanější variantou je předstírání obsazeného čísla) a v nabídce „Correspodents“ zvolit osobu nebo skupinu osob, na kterou se tato omezení budou vztahovat.





Jinou možností je nastavení takzvaného whitelistu. Ten nalezne uplatnění především v situaci, kdy si blokování příchozích hovorů nastavíte pro všechna telefonní čísla, ale budete chtít, aby se vám dovolali například pouze dva určití lidé. Ty pak jednoduše přidáte způsobem, který byl popsán v předchozím odstavci. V nabídce List type v tomto případě stačí namísto Black list zvolit White list. Na celém programu nás ale asi nejvíce zaujala položka Scheduler, tedy jakýsi plánovač a manažer pravidel pro blokování hovorů. V něm si můžete zvolit, zda chcete, aby blokace probíhaly jen v určitý čas nebo v určitých dnech. Budeme-li konkrétní: zatímco ve všedních dnech budete chtít být zcela na příjmu, o víkendu nebudete chtít být rušení pracovními hovory. V nabídce Scheduler tedy zadáte pravidlo pro blokování příchozích telefonátů s poznámkou „Saturday-Sunday“, tedy „Sobota-Neděle“ a program automaticky zajistí, aby se vám požadována čísla během víkendového odpočinku nedovolala.

Výrobce: SmartphoneWare Ke stažení: patnáctidenní demoverze - S60, S60 3rd, komerční – 9.95 USD – asi 200 Kč Podpora: Symbian S60 a S60 3rd Plusy: bohatá nabídka možností a nejrůznějších nastavení, funkce Scheduler pro nastavení času a pravidel blokací, dostupná demoverze Mínusy: nenalezli jsme

Handy Blacklist

Jak již bylo řečeno, i Handy Blacklist patří k nejpoužívanějším aplikacím pro blokování příchozích hovorů a textových zpráv. Po spuštění nás velmi mile překvapilo, že program je kompletně v českém jazyce. Aplikace je obecně jednodušší oproti předchozímu konkurentovi, zato však také rychlejší a lépe ovladatelná. Do blacklistu lze telefonní číslo přidat prakticky během několika sekund – po otevření nabídky „Přidat číslo“ máte na výběr mezi čísly z posledních hovorů, přijatých textových zpráv, telefonního seznamu nebo z archivu neznámých čísel. Jestliže se ještě číslo ve vašem telefonu nikdy neobjevilo, v nabídce je také možnost ručního zadání. Po zařazení daného čísla na „seznam zakázaných“ je stejně jako u ostatních programů nutné celou aplikaci minimalizovat.





Bude-li se vám člověk zařazený v blacklistu pokoušet dovolat, uslyší zvukový signál typický pro nedostupného účastníka sítě. Nemusíte mít obavy, že byste se o případném zamezení hovoru nedozvěděli. Jakmile totiž otevřete aplikaci, v hlavní nabídce se u konkrétního čísla zobrazí počet odmítnutých příchozích hovorů. Přímo z této nabídky pak danému uživateli můžete odeslat textovou zprávu nebo rovnou zavolat. Ačkoliv Handy Blacklist nenabízí nikterak široké možnosti, je jednoduše a přehledně zpracovaný a hlavně plní svůj účel na sto procent. Odradit může jen poněkud vyšší pořizovací cena.

Výrobce: Epocware Ke stažení: čtrnáctidenní demoverze - S60, S60 3rd, komerční – 14.99 USD – asi 300 Kč Podpora: Symbian S60 a S60 3rd Plusy: jednoduché ovládání, rychlost, přehlednost Mínusy: užší nabídka možností, vyšší cena

BlackBaller

Aplikace s názvem BlackBaller sice nepatří mezi programy s nejpropracovanějším grafickým prostředím, funguje však spolehlivě a nabízí několik možností – blokování telefonních hovorů, SMS zpráv i multimediálních zpráv. Po spuštění nečekejme žádný rozdíl oproti předchozím popisovaným aplikacím. Program je v anglickém jazyce a přidání telefonního čísla do blacklistu probíhá po otevření nabídky Options a položky List. V ní můžeme nastavit název blokace a zapnout odmítání telefonních hovorů nebo i SMS a MMS zpráv. Jakmile uložíme seznam s nastavenými pravidly, přichází na řadu volba konkrétních telefonních čísel. Na výběr máme mezi přidáním čísla z telefonního seznamu, celé skupiny čísel nebo ručního zadání.





Uložením jakéhokoliv blacklistu se program automaticky zaktivuje a začne filtrovat příchozí hovory, potažmo i textové a multimediální zprávy. V hlavní nabídce nás aplikace informuje o aktuálně probíhajících blokacích, přičemž se u každé zobrazuje ikona služeb, kterých se omezení týká (obálka a telefon), název seznamu telefonních čísel a také informace o tom, zda-li se jedná o blacklist nebo whitelist. Jak jsme již popsali o několik odstavců výše, whitelist se liší tím, že obsahuje naopak čísla povolená. Ačkoliv program BlackBaller taktéž nenabízí žádné širší možnosti, dokáže svou jednoduchostí hravě konkurovat ostatním aplikacím.

Výrobce: Killer Mobile Ke stažení: čtrnáctidenní demoverze - S60, S60 3rd, komerční – 10 USD – asi 200 Kč Podpora: Symbian S60 a S60 3rd Plusy: blokuje i MMS zprávy, jednoduchost, přehlednost Mínusy: méně propracované grafické prostředí, vyšší cena v poměru s výkonem

Jaký vybrat?

Všechny tři programy, které jsme si dnes popsali, splňují svůj účel velmi spolehlivě. U žádného z nich jsme nezaznamenali nedostatek, pro který bychom ho uživatelům nechtěli doporučit. Rozhodujícím parametrem se tedy stává cena. Vzhledem k širokým možnostem, které podporuje nejlevnější aplikace Best Blacklist, bychom vám nejvíce doporučovali právě ji. Výrobci všech třech programů však nabízejí uživatelům k vyzkoušení demoverze s platností dvou týdnů, a tak bude záležet pouze na vás, která z aplikací pro filtrování hovorů vám padne do oka.