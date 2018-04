Nechcete dotovaný mobil? V zahraničí sleví, u nás jen málo

Koncept SIM only tarifů se v zahraničí stále rozšiřuje. Spočívá v tom, že zákazník, který nemá zájem o dotovaný telefon, dostane od operátora výhodnější podmínky. Rovněž nutný úvazek bývá kratší. Pro ty, kdo jsou spokojeni se svým stávajícím telefonem, jsou tyto tarify jako dělané.

Propracovaný koncept SIM only tarifů je například v Británii. Nabízí je tam skoro všichni tamní mobilní operátoři, to znamená O2, Orange, T-Mobile, Virgin Mobile, Vodafone i Three. U některých platíte za stejné služby výrazně nižší ceny, u jiných zase dostanete víc volných minut a SMS za stejnou cenu.

Závazek je vyžadován většinou jen na dobu 30 dnů. Můžete si ovšem zvolit i formu úvazku na dva nebo dva a půl roku, ceny za služby v takovém případě dále výrazně klesají. Neklesá ovšem objem poskytovaných služeb. Například podrobné on-line vyúčtování je pro zákazníky SIM only tarifů u uvedených britských operátorů zdarma stejně jako pro ostatní.

Například u britského O2 ve variantě SIM only s ročním úvazkem lze získat 300 volných minut a neomezené textové zprávy za 10,5 liber měsíčně, tedy něco přes 300 korun. Tento tarif stojí při úvazku na dva roky s telefonem dvojnásobek, 21 liber. Úspora tedy činí okolo 300 korun.

U operátora Three lze za rovných deset liber, tedy cenu ještě o něco nižší, mít ve variantně SIM only stejných 300 minut, 3 000 SMS a navíc 1GB dat. Když si 150 korun připlatíte, počet minut se vám zdvojnásobí o 600. Pro opravdu náročné uživatele má operátor za cenu 25 liber, tedy zhruba 750 korun, 2 000 minut, 5 000 SMS a neomezená data, navíc s úvazkem jen na jediný měsíc. Úspora je u tohoto operátora také zhruba poloviční.

Srovnání SIM only tarifů ve Velké Británii

Orange ve variantě SIM only s úvazkem na rok nabízí 150 minut, 500 textovek a 250 MB dat za slušnou cenu 7 liber, tedy asi 210 korun. Na výhodné SIM only nabídce v současné době dost staví a SIM only variant nabízí širokou škálu.

Britský Vodafone přidává SIM only zákazníkům například 100 MMS zdarma, volání na 8 čísel zdarma nebo výhodné datové balíčky. Je zde také speciální SIM only tarif za cenu asi 315 korun, který nabízí 100 minut, 3 000 SMS a roční úvazek. Za stejnou cenu s telefonem je ve standardním tarifu SMS jen 500.

I v sousedním Německu je možno výrazně ušetřit se SIM only plánem. Německý T-Mobile nabízí celkem pět různých tarifů, z nichž každý je možno pořídit v SIM only variantě. Levnější jsou SIM only varianty vždy zhruba o 9 eur, ušetříte tedy okolo 225 korun.

V Nizozemsku poskytují SIM only tarify především operátoři T-Mobile, Ben a Telfort. U T-Mobilu můžete mít za necelých 10 eur, tedy asi 250 korun, ve variantě SIM only 110 minut, 110 SMS a internet s FUP 110 MB. Oproti normální variantě ušetříte zhruba 50 korun měsíčně.

Větší úspora je u operátora Ben, tam je možno mít za 6 eur (cca 150 korun) 250 minut a 250 SMS. Tarid běžně stojí 10 eur (asi 250 korun). Padesát minut a 50 SMS pořídíte za 3 eura (zhruba 75 Kč), běžně stojí 4 eura.

Zajímavou nabídku má Telfort, 200 volných minut u něj stojí necelých 5 eur měsíčně, tedy asi 125 korun. Běžná cena je 9 eur, tedy asi 225 korun.

Jak jsme na tom v České republice?

O poloviční slevě si můžeme nechat jen zdát. Obdobu SIM only varianty má T-Mobile, je to tarifní zvýhodnění HIT. Díky tomu, že za svůj úvazek nepožadujete telefon, získáte na volání 20procentní slevu. U tarifů typu Kredit (paušální tarif s kreditem na služby, neplést s předplacenými kartami) lze navíc získat o 20 procent vyšší kredit.

O2 neslevuje, ale zákazníkům, kteří si nevezmou telefon, přidává drobné výhody. "Zákazník, který nechce dotovaný telefon, má vždy výhodu podle daného tarifu. Například u tarifu Neon L má volání do sítě O2 o víkendu a každý všední večer zdarma. Pokud by zákazník chtěl k tarifu dotovaný telefon, má výhodu k dispozici jen na jedno číslo," řekla nám Michaela Staňková z O2.

Co se týče Vodafonu, ten pořádá pouze nárazové akce, při kterých zákazníci bez dotovaného telefonu získají nějakou výhodu. "Aktuálně poskytneme v rámci vánoční nabídky každému zákazníkovi, který si do 31.12. aktivuje Vánoční edici Tarifů na míru a nevyužije nabídky dotovaného telefonu, dvojnásobný počet volných minut," uvedla Alžběta Houzarová, mluvčí Vodafonu.