Nechcete čekat na Nokii s Windows Phone? Recenze HTC Radar

Dvojice telefonů HTC Radar a HTC Titan jsou prvními Windows Phone Mango přístroji na našem trhu. Zatímco větší Titan má dvojníka v podobě androidího Sensation XL, dnes testovaný Radar má zase dvojče v podobě HTC Rhyme. Zajímavostí je fakt, že Radar je oproti svému sourozenci výrazně levnější: s cenou pod 9 500 korun dokonce o zhruba patnáct stovek. A to už stojí za úvahu.

Radar navíc představuje konkurenta pro nokie s windows phone, které se na náš trh dostanou až zkraje příštího roku. Model Radar má několik důrazných argumentů ve svůj prospěch.

Plusy a mínusy Proč koupit? kvalitní fotoaparát

snadné ovládání a rychlý systém

kvalitní konstrukce

Proč nekoupit? špatná konektivita Windows Phone¨

podprůměrný displej

nevýměnná baterie Kdy? V prodeji Za kolik? 9 500 Kč

Cenou například zapadá mezi finskou dvojici Lumia 800 a 710. Je výrazně levnější, než kolik bude stát Lumia 800 a naopak Lumia 710 asi nebude s cenou o mnoho níže. Přitom zpracováním se Radar může rovnat lepšímu z finských modelů. Ovšem některé prvky výbavy, jako třeba pětimegapixelový fotoaparát nebo S-LCD displej, ho řadí blíže k levnější finské alternativě. Kdo zkrátka nechce čekat na nové windows nokie, pro toho je Radar zajímavou volbou.

Vzhled a konstrukce – konzervativní kov

HTC Radar zapadá se svými oblými rohy a přechody do současného designového trendu značky, v něm se ale řadí k té konzervativnější větvi. To je podle nás dobře, protože designově odvážnější modely HTC nakonec příliš atraktivně nevypadají.

Základem konstrukce je tělo z jednoho kusu kovu, což je u HTC stále oblíbenější provedení. Kovový monoblok je doplněn dvěma kusy měkčeného plastu. První se nachází na vrchu zadní strany telefonu a obsahuje i fotoaparát, diodu, mřížku reproduktoru. Na vrchní straně je v něm umístěn 3,5 mm jack a vypínací tlačítko. Druhý plastový kousek tvoří, jak je opět u HTC zvykem, spodní část telefonu. Po jeho sejmutí získá uživatel přístup ke slotu pro SIM kartu. Ale k ničemu dalšímu. Baterie je vestavěna napevno a nedá se vyjmout.

U některých předchozích modelů jsme příliš nechválili slícování plastových částí s kovovým tělem modelu. U Radaru je všechno v naprostém pořádku a zpracování a provedení si zaslouží pochvalu. Jistě, Radar nemá tělo z jednoho kusu jako Nokia Lumia 800, ale kvalita zpracování je na podobné úrovni. Navíc kov dodává telefonu luxusnější vzezření. Na druhou stranu, Lumia 800 exceluje v oblasti designu, tady Radar sází na konzervativní notu.

HTC Radar měří 120,5 × 61,5 × 10,9 mm, je tedy tenčí, ale o něco vyšší než Lumia 800 i Lumia 710. S hmotností 137 gramů je i se svým kovovým tělem stále lehčí než lepší z dvojice nokií. Plastová Lumia 710 je ale výrazně lehčí.

Displej a ovládání – Mango poprvé

Už displej telefonu napovídá, že se zařadí do vyšší střední třídy. Rozlišení 800 × 480 pixelů je pro systém typické, úhlopříčka 3,8 palce je o desetinku větší než v případě finských soupeřů. Na trhu budou ale windows phone přístroje i s výrazně větší úhlopříčkou displeje, třeba stájový kolega Titan.

Displej HTC má proti modelu Lumia 800 jednu nevýhodu: je to S-LCD panel, a kvalitou zobrazení se tak nemůže vyrovnat lepší z nokií. Naopak Lumii 710 porazit může, ta má ještě obyčejnější TFT-LCD displej. I to je důkaz toho, jak Titan zapadá přesně mezi finskou dvojici: jednou je blíž k tomu, podruhé k tamtomu modelu.

Displej chválíme za to, že na něm nejsou příliš výrazné otisky prstů. I čitelnost na přímém slunci je vcelku dobrá. Horší je to už s podáním barev, které jsou bledší než u AMOLED a IPS panelů.

Na displeji telefonu najdeme klasické prostředí windows phone. Že jde o verzi 7.5 Mango není na první pohled vůbec poznat, od původní verze 7 se vizuálně systém nijak neliší. Rozdíl je ve funkcích ukrytých hlouběji v menu. Stále platí, že pro ovládání systému jsou tu povinná tlačítka: vypínací klávesa (na vrchu telefonu), klávesa fotoaparátu na pravém boku a trojice senzorových kláves pod displejem (senzorovým provedením je Radar opět blíže Lumii 800). Tlačítka si ponechala své obvyklé funkce: zpět, home a hledání.

V systému Mango ale dostala klávesa zpět jednu důležitou novou funkci. Při delším podržení se na displeji objeví okna se spuštěnými aplikacemi, mezi kterými lze snadno listovat. Přepínání je, stejně jako nadále celý systém, velmi rychlé. Systém Windows Phone vůbec zaslouží obrovskou pochvalu za rychlost a plynulost fungování, podobně stabilními výkony se nemůže pochlubit snad žádný konkurent.

Naopak nadále nás štve klávesa hledání. Ta totiž ve většině případů, pokud jí není přiřazena funkce hledání v dané aplikaci, spouští portál Bing. Pozor, ne žádnou vyhledávací aplikací, žádné vyhledávací pole – telefon opravdu otevře prohlížeč a načte stránku www.bing.com. To neskutečně zdržuje a jedou z prvních aplikací, kterou jsme tak do telefonu doinstalovávali, byl Google Search. Ten naštěstí funguje normálně.

Při porovnání obou vyhledávačů navíc vyjde najevo, jak jsou výsledky vyhledané Bing nerelevantní. Tlačítko hledání navíc nemění svou funkci úplně přesně podle toho, jak by uživatel očekával. Případů, kdy tlačítko nespustí Bing je minimum, k hledání třeba v kontaktech nebo seznamu aplikací je nutné použít patřičnou ikonu na displeji. Tím se stává hledací tlačítko prakticky zbytečným.

Ale zpět k lepším stránkám systému. Oceňujeme nejen plynulost, ale také logické uspořádání drtivé většiny položek. Nutnost tápat a hledat potřebnou funkci je v případě windows phone naprosto minimální. Takzvané huby, které sdružují určité oblasti činností, už také známe z předchozích verzí systému. V Mango jenom dostaly některé vylepšené funkce. Třeba hub Lidé už umí kromě Facebooku pracovat také s Twitterem. Pro základní práci s některou z těchto sociálních sítí tedy nepotřebujete žádnou další aplikaci.

HTC má pochopitelně přichystán svůj vlastní hub, kde najdeme funkce, které často známe z prostředí Sense na androidích telefonech výrobce. Je tu počasí, informace o cenách akcií, přehled zpráv a seznam aplikací, které HTC doporučuje. Hub HTC ukazuje, jak jeho dlaždice může žít přímo na úvodní obrazovce. V tomto případě dlaždice mění barvu a zobrazuje údaje podle toho, jaká je venku právě teplota a denní doba. Doufejme, že vývojáři budou těchto vlastností dlaždic využívat šířeji, protože je to velmi přehledný způsob o tom, jak uživatele informovat o základním dění.

Windows Phone telefony lze používat i bez stolního počítače, pak do nich ale uživatel dostane jen část obsahu. Tedy, pokud si ho předtím nenahráli na on-line úložiště SkyDrive. Hudbu a další mediální soubory lze ale do telefonu dostat především přes aplikaci Zune na počítači.

Baterie – nevýměnná, ale vydrží

HTC Radar nemá výměnnou baterii. Kdo je odpůrcem takového řešení, musí se po windows phone poohlédnout jinde. Baterie má kapacitu 1 520 mAh a bez problémů vystačí na dva dny běžné práce. Jakékoli rekordní výkony ale očekávat nelze, na více než tři dny se už lze dostat jen velmi těžko.

Na druhou stranu, HTC Radar jsme používali se zapnutou synchronizací velkého množství účtů a schránek, takže jsme telefon docela potrápili. Jenže ono používat windows phone jinak vlastně nemá ani pořádný smysl, spousta služeb a obsahu by zůstala pro uživatele nedostupná.

Telefonování a zprávy – kontakty propojené se vším

V oblasti telefonování a zpráv se ve windows phone vše točí hlavně okolo hubu Lidé. Seznam kontaktů sem lze naimportovat ze všech možných on-line služeb, většinou si lze vybrat, zda z dané služby chcete kontakty synchronizovat. Výjimkou je Facebook, kterému prostě import kontaktů nezakážete. To má za následek fakt, že se vám mohou kontakty v přehledu zdvojit: telefon odpovídající kontakty třeba z Gmailu nespojí vždy, musí to udělat uživatel ručně.

Neškodilo by, kdyby Microsoft vymyslel nějakou funkci, která by umožňovala hromadné spojování kontaktů, jako to třeba dělá HTC u svého Sense. Tady je vidět, že windows phone jsou pro výrobce omezující, protože HTC by jistě takovou funkci svého továrního prostředí do modelu Radar rádo přidalo, ale nemůže.

U kontaktů v seznamu vždy najdete veškeré dění, které se ho týká. To je velmi příjemná funkce windows phone. Kromě profilu kontaktu s jeho údaji tak na dalších stránkách vidíte jeho aktuální statusy na zvolených sociálních sítích, obrázky, které daná osoba sdílela nebo na nichž je označena. Dále zobrazí historii komunikace s kontaktem, a to ve všech směrech: zobrazují se tu nejen hovory, ale i historie komunikace přes SMS nebo e-mail. Novinkou ve Windows Phone Mango je možnost mít neustále aktivní chat na Facebooku. Hub lidé slouží i jako výchozí místo vaší komunikace směrem k sociálním sítím.

Pro hovory a psaní SMS a e-mailů mohou uživatelé zamířit rovnou do patřičných aplikací. Ale nemusí. V kartě kontaktů lze vždy vybrat, jakým způsobem s daným kontaktem chcete komunikovat. Jednodušší tak bývá nejprve najít kontakt v hubu lidé (stačí zvolit hub na úvodní obrazovce a po klepnutí na ikonu hledání psaním vyhledat).

Je tu ale jedna výjimka, a to psaní SMS na sekundární a další číslo u kontaktu. Tato nepříjemnost se bohužel nezměnila od prvních verzí windows phone. Pokud chcete napsat SMS na druhé nebo třetí telefonní číslo u kontaktu, z jeho karty nepochodíte. Dokonce nepochodíte ani v případě, že napíšete jméno příjemce do patřičného pole při psaní nové SMS zprávy, i v tomto případě systém automaticky vybere první číslo. Jediným řešením je klepnout při psaní nové zprávy na malé tlačítko plus vedle pole příjemce, které otevře seznam kontaktů. Po vyhledání kontaktu pak dá telefon uživateli na výběr, na které číslo chce zprávu poslat. Je to zbytečně zdlouhavé řešení, které trochu podkopává jednoduchost, kterou se systém honosí.

Psaní zpráv a e-mailů na vestavěné klávesnici je velmi pohodlné: klávesnice má čistě účelový design, který přispívá k přehlednosti a snaží se minimalizovat překlepy. Přitom není zapomenuto na prvky, které uživatelé často používají: čárka, tečka i emotikony jsou snadno dostupné.

Telefon umí česky skrz naskrz systémem, psaní českých znaků je také možné: buď pomocí prediktivního slovníku, který ale zbytečně do psaní zasahuje, nebo pomocí přidržení patřičné klávesy po delší dobu. Pak se objeví výběr písmen s diakritikou.

HTC Radar využívá pohybového a světelného senzoru k několika užitečným funkcím. Umí ztišit vyzvánění poté, co přístroj vezmete do ruky, zvýšit hlasitost vyzvánění v kapse nebo tašce, umí automaticky aktivovat hlasitý odposlech otočením telefonu nebo otočením utišit vyzvánění telefonu. Jsou to užitečné drobnosti, které často oceníte. V menu se dá nastavit, která ze zmíněných funkcí má být aktivní a která ne.

Organizace a data – kudy do něj

V oblasti datové výbavy sice HTC Radar má obvyklé bezdrátové technologie, přesto tu vyvstává neobvyklá otázka. Ta zní, jak se do zařízení a ze zařízení dostávají data. Odpovědí je několik, ale ani v systému Mango nemůžete odesílat soubory jen tak přes Bluetooth. Zapomenout také musíme na USB Mass Storage, které windows telefony nepodporují (kvůli speciálnímu formátu vnitřní paměti, který by počítač nepřečetl).

Pro přístup do vnitřní paměti tedy slouží počítačový software Zune, který synchronizuje hudbu, videa i obrázky. Bohužel jde opravdu o synchronizaci, klasické kopírování prostě není možné. To je trochu zrada, i uživatelé iPhonu mohou alespoň pomocí průzkumníku ve windows kopírovat třeba fotografie.

Další možností, jak něco do nebo z telefonu dostat, je úložiště SkyDrive. Tam se dají automaticky zálohovat pořízené fotografie nebo tam lze kopírovat kancelářské dokumenty. Ty se ale nejprve do telefonu musí dostat třeba e-mailem. Z počítače přes Zune to nejde.

Mimochodem, práce s dokumenty už zase patří do kategorie naprosto příkladných funkcí. Kancelářské dokumenty lze nejen prohlížet, ale i vytvářet, hub Office navíc překvapí možností propojení s řadou služeb. Krom zmíněného Skydrive je to Office 365 nebo firemní SharePoint server. Asi žádná jiná mobilní platforma v základu nenabídne takový komfort práce s kancelářskými aplikacemi a možnosti sdílení této práce v rámci firmy.

Příjemně je zpracovaný i kalendář, který hezky na první pohled barevně odlišuje původ události. Tedy to, z kterého účtu byla událost do telefonu synchronizována. Pokud si tedy zadáváte pracovní schůzky do firemního Exchange účtu a soukromé schůzky třeba do Gmail kalendáře, máte je okamžitě vizuálně odlišeny. V systému jsou další běžné funkce jako budíky nebo kalkulačka. HTC přidalo do telefonu vlastní aplikaci Notes pro poznámky, není ale příliš potřeba, poznámky se snadno vytváří v Office hubu.

Zvláštní pozornost si zaslouží mapy. Stejnojmenná aplikace sice vyniká grafickým provedením map a efektním donahráváním údajů, jak jsme si ale ověřili, kvalita podkladů je v Česku často dost mizerná. Navíc ve spuštěné mapě nelze vyhledávat! Opět za to může nemocná funkce vyhledávacího tlačítka, které spustí Bing a nikoli hledání v mapě. Máme trochu podezření, že ve špatné implementaci má prsty i HTC.

Alternativy ovšem existují, rovnou tři, a jsou perfektní. Stáhnout si lze aplikaci gMaps, která dá uživateli přístup ke Google Maps. Je to neoficiální aplikace, ale funguje skvěle. Další možností jsou Mapy.cz od Seznamu. A konečně i Nokia vydala své Mapy pro windows phone. V tomto případě se mohou uživatelé těšit i na možnost stahovat mapy přímo do mobilního telefonu pro jejich offline použití.

Aplikace se pochopitelně nakupují v Marketplace. S fungováním v Česku už nejsou žádné problémy, což je opět další novinka verze Mango. Nakupovat lze bez potíží i placené programy.

Zábava – výborné pětimego

V zábavní oblasti se většina dění točí okolo Xbox Live hubu. Právě do něj se stahují všechny hry. Telefon nemá žádné předinstalované, ale zákazník získá možnost stáhnout a vyzkoušet si čtveřici titulů: Jet Car Stunts, Angry Birds, Burn the Rope a Gravity Guy. Plné verze si ale musí nakonec zákazník zakoupit.

Xbox Live umožňuje snadné sdílení dosaženého skóre s ostatními uživateli. S nimi si také v rámci některých her můžete přes Xbox Live vyměňovat zprávy, máte k dispozici seznam spoluhráčů a přes Xbox Live můžete vyzývat ostatní k soupeření. Tyto funkce znají již uživatelé herních konzolí Xbox, telefony s Windows Phone se mohou stát jejich prodlouženou rukou.

HTC do telefonu zabudovalo svou službu Watch pro sledování filmů, v Česku ovšem stále nefunguje (a kdo ví, jestli fungovat bude). Hudbu a video najdeme v hubu Zune. Stručně řečeno, co sem uživatel nenacpe přes desktopový software, to tu mít nebude. Dokonce ani podcasty se nedají synchronizovat automaticky z internetu, musí se nejdřív natáhnout do počítače a pak přes Zune do mobilu. Hudbu lze do telefonu alespoň nakoupit z Marketplace, pak je proces opačný. HTC Radar má i FM rádio, které se rovněž spouští z tohoto hubu.

Jednou z mála vlastností, kterou HTC v modelu Radar přispělo z vlastního, je fotoaparát. Je to pětimegapixelový čip, který ve spojení s automatickým ostřením i přisvětlovací diodou produkuje velmi dobré výsledky. Svou roli v tomto případě hraje i světelnost objektivu f 2,2. Radar je doposud nejlepším fotomobilem od HTC, který jsme mohli otestovat. A to nás čeká ještě model Titan se stejným objektivem a osmimegapixelovým čipem.

Fotografie pořízená smartphonem HTC Radar Fotografie pořízená smartphonem HTC Radar Fotografie pořízená smartphonem HTC Radar

Fotografie pořízená smartphonem HTC Radar Fotografie pořízená smartphonem HTC Radar Fotografie pořízená smartphonem HTC Radar

Snímky jsou velmi kvalitní i za horších světelných podmínek a netrpí přílišnou kompresí nebo snahou o redukci digitálního šumu. Vytknout jim můžeme trochu bledší barvy, to je ale vlastnost vrozená snad všem telefonům značky. Fotoaparát patří mezi přednosti modelu Radar a budeme zvědavi, kam se zařadí v porovnání s windowsími nokiemi. Rozlišením se totiž řadí spíše k levnějšímu modelu Lumia 710, ale kvalita snímků snese srovnání s osmimegapixelovou nokií N9. Ta má shodný fotoaparát s Lumií 800. Otázkou zůstává, jak si povede v praxi Lumia 710.

Shrnutí – typická Windows Phone

Operační systém Windows Phone ve verzi Mango přinesl řadu vylepšení, ale některé funkce mu stále chybí. Řada omezení sice bude překážkou pro uživatele, kteří se ve svých telefonech rádi různě vrtají, ale běžný konzument naopak často ocení přímočarost a nekomplikovanost některých kroků. Za největší potíž windows phone považujeme nevalnou interakci telefonu se svým okolím. Kopírovat z nebo do telefonu data opravdu není snadný úkol.

HTC Radar je typickým zástupcem windows phone telefonů: na solidním hardwaru běží velmi rychlý a intuitivní operační systém, který ale zatím stále klade některá omezení. Pravdou je, že to spíše vyžaduje zvyk, při každodenním používání nás windows phone vlastně ničím nelimitovala.

Radar ale zároveň ukazuje, jak budou mít výrobci těžké jednotlivé windows phone telefony od sebe odlišit. Zásahů do systémů mohou dělat jen minimum. Takže to bude především souboj designu a doplňkových aplikací. Těch Radar zase tolik nenabízí, ale konkurence na tom nebude alespoň z počátku o mnoho lépe.

Radar momentálně nemá na poli Windows Phone přístrojů mnoho soupeřů. Na trh se chystá Samsung Omnia W (má výkonnější 1,4 GHz procesor a má být asi o 500 korun levnější) a také obou zmiňovaných nokií. Vybrat si mezi telefony nebude lehké a spíše než konkrétní výbava (která je vcelku podobná) budou nakonec rozhodovat preference designu nebo značky. HTC navíc u Radaru pro tento případ nasadilo zajímavou cenu, která bude o hodně nižší než u vlajkové lodi nokie.

Otázkou také zůstává, zda Radar přiláká zákazníky, kteří by jinak volili androidí přístroj. V tomto případě je ale odpověď negativní, důkazem budiž podstatně sebevědomější cenovka sourozeneckého modelu HTC Rhyme.

HTC Radar a konkurence

Nokia Lumia 800 Nokia Lumia 800 je smartphone, který ve své výbavě nabídne kvallitní fotoaparát s optikou Carl Zeiss s maximální clonou 2,2 a osmimegapixelovým rozlišením a dále třeba plně funkční navigaci, včetně aplikace Nokia Drive. Cena: 12 500 Kč

Nokia Lumia 710 Smartphone Nokia Lumia 710 běžící pod OS MS Windows Phone 7.5 Mango nabízí gigahertzový procesor s grafickým akcelerátorem nebo pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem. 8 GB paměť již nelze dále rozšiřovat. Cena: 8 000 Kč

Samsung Omnia W Samsung Omnia W s operačním systémem Windows Phone nabízí dotykový Super AMOLED displej s rozlišením WVGA. K fotografování poslouží pětimegapixelový fotoaparát s autofokusem a bleskem. Full HD videa telefon nahrávat neumí, uživatel si musí vystačit s nahráváním HD videa 720p. Cena: 8 900 Kč