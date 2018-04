Necháte se nachytat na služby budoucnosti?

Neuvěřitelný úspěch mobilního průmyslu, zaznamenaný v celosvětových počtech mobilních uživatelů i mnohdy tučných ziscích zúčastněných firem, stojí na jednoduchém základu. Člověk se během svého života zdržuje na několika místech (doma, v práci, ve škole) nebo se právě přesunuje někde mezi nimi. Pevné telefony nabízí relativně levnou možnost, jak volat na ta jednotlivá místa, zatímco mobilní telefony přinesly lákavou možnost telefonovat přímo vybraným lidem. V drtivé většině případů je přitom pro uživatele důležitější kontaktovat člověka než místo.

Chceme volat někomu a ne někam

Pocit jistoty, že bude-li mě někdo potřebovat, tak mě zastihne a budu-li někoho potřebovat já, dovolám se mu, vedl k tomu, že každý pátý obyvatel planety nosí v kapse mobilní telefon. V zemích jako Indie, Čína, Afrika nebo Rusko se navíc může během několika příštích let rekrutovat další miliarda mobilních uživatelů.

Po celém světě se dnes pomalu rozbíhají mobilní sítě třetí generace, které jsou navrženy pro rychlejší přenosy dat. Operátoři i výrobci telefonů si od nich slibují celou paletu úžasných nových multimediálních funkcí. Příjmy z hlasových služeb totiž pomalu klesají a všichni hledají spásu v mobilních datech. Stovky firmiček již dnes připravují nabídky zábavného a samozřejmě placeného obsahu, který si uživatelé budou podle jejich představ do svých telefonů stahovat. Mobilní sítě budoucnosti tak lze přirovnat k silnici u prahu vašeho domu, kterou někdo postavil těsně vedle osvědčeného chodníčku.

K čemu nám uživatelům ta silnice ve skutečnosti bude? Existuje něco tak velkého, co jsme před tím nedokázali po chodníku přenést? Současná nabídka multimediálních služeb stojí na MMS. Fotoaparáty si sice neoblíbili zdaleka všichni uživatelé, ale celkově lze jejich integraci do mobilních telefonů považovat za úspěch. V mnoha neočekávaných situacích dokáže fotomobil docela slušně jednoduchý digitál nahradit a jejich schopnosti rychle rostou.

Málokdo chce nové služby

Jen malá část uživatelů má ovšem zájem fotografie někam dál posílat, obzvláště, když si za ně operátoři účtují tak nekřesťanské částky. I v roce 2004 tak generují operátorům přibližně 80 % zisku hlasové služby, a pokud se některý z nich chlubí, že 20 % zisku z přenesených dat znamená pokrok směrem k budoucnosti, tak blafuje. Do tohoto zisku se totiž počítají také SMS - nejrentabilnější mobilní služba, která podle některých studií generuje v průměru okolo 1000 dolarů za jeden přenesený megabyte.

Rušná silnice se příští rok objeví i před vaším domem, naši operátoři totiž plánují spustit třetí generaci mobilních sítí UMTS. Stěžejní službou pro tyto síť bude tzv. videohovor, při kterém volaného uživatele nejen slyšíte, ale také vidíte na displeji. Zkuste se podělit se čtenáři v diskusi, na kolik je tato služba pro vás zajímavá. Myslete při tom na to, že budete muset držet telefon před sebou v natažené ruce jako Hamlet svoji lebku a budete-li stát na rušné křižovatce, volaná strana vás sice uvidí, ale možná neuslyší. WAPové portály našich operátorů nabobtnají s UMTS o nejrůznější videa a po internetu budete moci s mobilem surfovat zase o něco větší rychlostí.

Výrobci infrastruktury ovšem nespí na vavřínech a ačkoliv ještě v mnoha zemích sítě třetí generace vůbec neběží, čile se v továrnách pracuje na jejich vylepšeních a vylepšení vylepšení. Některé představy tak počítají s mobilním internetem na hranici 50 Mbps a na displeje našich telefonů si brousí zuby digitální televize i rádia. Jednoduše řečeno, dříve než stihnete přijít na chuť nové silnici před vašimi dveřmi, přibude vedle ní ještě šestiproudová dálnice.

Na všechny služby nebudeme mít čas

Vzpomeneme-li našeho běžného uživatele, kterému trvá hodinu cesta do práce, přitom doma i v práci má počítač s internetem, bude mu posun mobilního telefonu od praktického pomocníka k cirkusové hračce možná připadat jako šílenost. Během té hodiny v autobuse nebo při řízení auta na něj bude v telefonu čekat několik televizních a rádiových stanic, on-line hry nebo internet s mnohamegabitovou rychlostí. To vše na displeji s úhlopříčkou několika centimetrů. Nedá raději přednost normální televizi doma a nedopřeje si chvilku klidu? A co když se bude chtít spojit videohovorem se svoji manželkou, které zrovna přišel soused opravit kapající kohoutek?

Ani pokus odstřihnout domácnosti od internetu po kabelech nemusí mobilním operátorům vyjít. Mobilní sítě budoucnosti totiž slibují docela slušné rychlosti, ale trápí je zatím velké latence. Zpožděné mezi internetem a počítačem se u nástavby UMTS označené jako HSDPA pohybuje okolo 150 ms, zatímco u ADSL je řádově menší. Někteří dodavatelé infrastruktury se tak netají, že smysl budou mít tyto sítě spíše pro stahování videa než komfortní surfování po internetu. Na mobilní on-line hry můžete i s HSDPA rovnou zapomenout. Je také otázkou, jak dlouho dokáží mobilní datové služby konkurovat u nás cenou těm pevným.

Uživatele budou zmatení

Celý kolotoč okolo záplavy nových služeb vytváří mezi uživateli velký zmatek. Za rok až budete chtít někomu něco sdělit, možná budete nejdřív muset podumat, jestli mu zavoláte normálně nebo videohovorem jestli mu raději nenapíšete e-mail, textovku, MMS nebo použijete vysílačku v mobilu zvanou Push to Talk. Jako alternativní komunikace zde bude Skype a mobilní Instant Messangery. Nikdo rozhodně nebude využívat všechno, a tak není příliš pravděpodobné, že fenomén SMS se v mobilním průmyslu ještě někdy zopakuje.

Bylo by ovšem příliš jednoduché odsoudit telekomunikační firmy za to, že nejdřív přemýšleli, jak vyrobit super mobilní síť, a když byla na světě, začali si lámat hlavy jaké šílenosti po ní budu do mobilů prodávat. Trh s mobilními službami pravděpodobně směřuje k tomu, že uživatelé se ještě více rozdělí na specifické skupiny, které budou využívat jen specifické služby. Pohled do historie také ukazuje, že nástup nových služeb trvá ve skutečnosti mnohem déle, než by se mohlo zdát. Kupříkladu tolikrát zmiňované SMS byly zahrnuty již v původní GSM specifikaci z roku 1990, ale rozletu se dočkaly až v roce 1997.

S velkou jistotou lze ovšem říct, že mobilní technologie se vyvíjí mnohem rychleji než jejich potenciální uživatelé a zcela nekontrolovanou rychlostí se množí i představy některých společností o tom, jak budeme naše telefony za několik let využívat. Stále přitom vítězí ten, kdo nabídne nejlevnější volání a SMS.