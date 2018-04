Nechali byste zpívat ve svém mobilu Britney Spears?

Vyzváněcí melodie moderních mobilních telefonů již dávnou nejsou jen pískání tónů různých výšek, které jen vzdáleně připomínaly nějakou známější melodii. Dnes již není s podivem, když mobilní telefon hraje jako rádio, nebo vydává místo zvonění autentický řev nejrůznějších obyvatel živočišné říše.

Polyfonní – hezky česky vícehlasé – vyzváněcí melodie pro mobilní telefony jsou také velmi dobrým businessem pro lidi z hudební branže. I na několik málo taktů písničky reprodukované mobilním telefonem má totiž jejich autor svá práva. A za ta se platí. Provozovatelé nejrůznějších portálů odesílajících vyzvánění na mobilní telefony musejí odvádět autorské organizaci příslušné autorské poplatky za každou staženou melodii. Proto jsou také kvalitní vyzváněcí melodie tak drahé.



Jako ty pravé

V současné době se můžete u nás setkat se dvěma typy vyzváněcích modelodií. Kromě již zmíněných vícehlasých si můžete na starší mobilní telefony poslat i melodie jednohlasé, monofonní. Ty však nejsou příliš kvalitní a originálním předlohám se nezřídka vůbec nepodobají. Zajímá vás proč?

Je to proto, že tyto nahrávky nevytvořili původní autoři příslušné skladby, ale někdo úplně jiný. Tento člověk potřebuje mít pouze hudební sluch a k dispozici příslušný mobilní telefon, do kterého tuto melodii přepíše. Podobně vzniká naprostá většina vyzváněcích melodií a nezáleží na tom, zda si ji necháváte za drahý peníz posílat na mobil textovkou či ememeskou, nebo zda-li jej „předatlováváte“ do svého mobilu z některého z mobilních časopisů.











Existuje však ještě třetí typ vyzváněcí melodie. Ty jsou sice dražší než všechny ostatní, přinášejí však dokonalý sluchový zážitek, který nezkušený posluchač nerozezná od origiální skladby. Tyto melodie poskytuje ve Velké Británii společnost Amplefuture pod názvem Realtones, česky Pravé tóny.

Hlavní devizou pravých tónů je skutečnost, že je vytvořil přímo autor příslušné skladby, byl přítomen i při úpravách písničky pro mobilní telefony a finálně odsouhlasil skladbu před jejím vypuštěním do mobilních telefonů. Mnoho umělců již tohoto systému využilo či pravidelně využívá, až doposud však tento systém nevyužila žádná z hvězd světového formátu.

Nic však netrvá věčně a i slavné hvězdy začínají přicházet kouzlu mobilních telefonů a jejich vyzvánění na chuť. První celebritou, která použila systému společnost Amplefuture pro šíření své nové skladby Toxic, je popová hvězdička Britney Spears.

Pokud se právě nacházíte v Británii, vaším mobilním operátorem je O2 a máte-li také mobilní telefon podporující multimediální zprávy MMS, můžete poslat textovou zprávu TOXIC1030467309 na číslo 81148 a zmiňované vyzvánění obdržíte přímo na svůj telefon. Abychom nezapomněli – za tuto kratochvíli zaplatíte čtyři a půl libry plus cenu za odchozí objednávací textovku. Chcete-li porovnat melodii ve formátu Realtones s obyčejným polyfonním zvoněním, odešlete na stejné telefonní číslo zprávu TOXIC1021467309, tentokrát již za tři libry.



Jsme ještě na počátku

Skutečnost, že Britney Spears a i celá nahrávací společnost Jive Records (kterou Spears vlastní) využila systému Realtones, je pro společnost Amplefuture velkou reklamou a současně velmi dobrým marketingovým argumentem při přesvědčování dalších hudebních hvězd světového formátu. Ovšem stále jen v zahraničí – na přímý dotaz Mobil.cz tiskové oddělení Aplmefuture odpovědělo, že země východní a střední Evropy nepatří mezi oblasti jejího zájmu. Je to škoda, protože, jak známe naše -náctileté, určitě by zde utržili pořádný balík peněz.