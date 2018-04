Nečekejte na iPhone 3G, konkurenci můžete mít již dnes

Nový Apple iPhone 3G se začne během zítřka prodávat v řadě evropských zemí. Zatímco v době svého příchodu na trh byl původní iPhone naprostým unikátem, novinka již přichází do prostředí, kde vře lítý konkurenční boj. Zarytí příznivci Apple sice budou tvrdit, že iPhone žádnou konkurenci prostě nemá a mít nemůže, jenže faktem je opak. Apple inspiroval mnoho výrobců a ti se rozhodli mu alespoň částečně ztížit život a připravili řadu přístrojů, které se nechaly úspěchem a jednoduchostí iPhonu inspirovat. Někteří konkurenti to zvládají lépe, jiní hůře, faktem však je, že telefonů přímo namířených proti iPhonu je na trhu několik a do budoucna jich bude nadále přibývat.

Již v současnosti si třeba můžete vybrat mezi přístroji s a bez operačního systému. V případě varianty s operačním systémem zatím mají zákazníci docela omezený výběr – jsou zatím omezeni pouze na Windows Mobile. Svou odpověď na iPhone však chystá třeba výrobce komunikátorů BlackBerry a do konce roku se jistě setkáme s telefony s novým OS Android. Mezi nimi jistě budou i přístroje namířené proti iPhonu. Na cestě je také telefon Nokia se symbianem. Budoucí konkurenty nechme ale tentokrát stranou, pojďme se podívat, jaké "iPhone killery" si můžete pořídit již dnes.

Apple iPhone 3G

cena: u nás zatím nestanovena

V našem přehledu začneme samotným iPhonem 3G. Ten nabídne tradičních 8 nebo 16 BG vestavěné paměti, displej s rozlišením 320 x 480 pixelů, novinkou jsou HSDPA nebo vestavěný GPS modul. V některých ohledech tak oproti předchůdci výbava výrazně pokročila, jindy však zůstala stále stejná omezení. Mnohým vadí chabé možnosti využití bluetooth nebo třeba pouze dvoumegapixelový fotoaparát bez automatického ostření a přisvětlovací diody. Významnou novinkou, která zároveň s iPhonem 3G přichází, je nová verze operačního systému. Ta již umožňuje instalaci externích aplikací, napsaných přímo pro něj. Stále ale třeba chybí funkce kopírování a vložení textu.

LG Viewty

cena: 10 490 Kč

Jedním z prvních konkurentů pro Apple iPhone bylo dnes již postarší, ale stále elegantní LG Prada. Tento model je však již po technické stránce překonán a v současnosti je výrazně lepší volbou třeba jeho faktický nástupce – LG KU990 Viewty. Viewty zaujme zákazníky především vzhledem a pětimegapixelovým fotoaparátem, který nabízí mezi mobilními telefony unikátní funkci – manuální zaostřování. Velkou vnitřní paměť u LG nehledejte, zato telefon disponuje slotem pro karty MicroSD. Nekoná se ani GPS, zato HSDPA je samozřejmostí. Ovšem chybí wi-fi. Viewty nemá otevřený operační systém, ale díky jeho bohaté výbavě to nemusí zas tak moc vadit. Oproti iPhonu nabídne LG menší rozlišení displeje – 240 x 400 pixelů.

LG KS20

cena: 10 295 Kč

Pokud chcete přístroj s otevřeným operačním systémem, má pro vás LG také jednu možnost – ta se jmenuje KS20 a nabídne Windows Mobile 6.1. Opět se jedná o docela dobře vybavený telefon, který designově vychází z LG Prada. Stejně jako Viewty má pouze 3 ovládací tlačítka a ani v případě Windows Mobile to příliš nevadí. S KS20 se docela dobře pracuje prsty, ovšem stylus se stále někdy bude hodit – především při zadávání textů, protože na rozumnou klávesnici programátoři LG zapomněli. KS20 nenabídne funkci vibrační odezvy na stisk tlačítka na displeji, kterou nabízí model Viewty. Fotoaparát je jen dvoumegapixelový, ale automatické ostření a diodu si ponechal. Rozlišení displeje kleslo na 240 x 320 pixelů. Součástí výbavy je tentokrát wi-fi.

LG KF700

cena: 8 690 Kč

Horkou novinkou, která se v těchto dnech dostává na náš trh, je LG KF700. To je unikátní tím, že nabízí vysouvací konstrukci a díky tomu i běžnou numerickou klávesnici. Ovládání přes dotykový displej ale opět dominuje, KF700 opět přináší o něco propracovanější uživatelské prostředí než předchůdci. Zaujme třímegapixelový fotoaparát a hodně širokoúhlý displej s rozlišením 240 x 480 pixelů. KF700 je také příjemně malý přístroj a nabídne unikátní ovládací kolečko na boku. Opět chybí GPS, wi-fi a operační systém, ochuzeni nezůstanete o slot pro paměťové karty nebo HSDPA.

HTC Touch Diamond / T-Mobile MDA Compact IV

cena: 12 500 Kč

Prozatím nejlepší volbou mezi Windows Mobile konkurenty iPhonu je relativně nový HTC Touch Diamond nebo jeho varianta brandovaná pro operátora T-Mobile. První se již prodává i u nás, na druhý model si musíme asi ještě chviličku počkat. Diamond nabídne 4GB vestavěné paměti, slot pro karty chybí. Jeho výbava je ale jinak opravdu královská – třímegapixelový fotoaparát nabídne automatické ostření, nechybí UMTS a HSDPA, GPS, wi-fi a vrcholem všeho je 2,8 palcový displej s rozlišením 480 x 640 bodů. Výborné je i uživatelské prostředí Touch FLO 3D. To se nesnaží kopírovat iPhone a jde svou vlastní cestou. A funguje opravdu velmi dobře. V dílnách HTC najdete i další konkurenty pro iPhone – třeba původní model Touch, Touch Dual nebo Touch Cruise. Všechny tyto ale Diamond jasně zastiňuje.

Samsung F480

cena: nebyla stanovena

Nad Samsungem F480 stále visí otazník. V okolních zemích se vesele prodává, zatímco u nás jej na pultech nenajdeme. Snad by se to ale mělo brzy změnit. F480 láká na nové vylepšené prostředí, které umožňuje umísťování malých prográmků přímo na hlavní obrazovku. V jeho výbavě opět chybí GPS nebo wi-fi, vnitřní paměť opět nahrazuje slot pro karty microSD. Displej s úhlopříčkou 2,8 palce má rozlišení 240 x 320 bodů. Nechybí podpora HSDPA a lákadlem je pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením.

A co dál?

Výše zmínění konkurenti nezůstanou na trhu dlouho bez odezvy nebo dalších soupeřů. V blízké budoucnosti proti iPhonu nastoupí především řada Windows Mobile přístrojů v čele s ultimátním Samsungem i900 Omnia. Ten nabídne uživatelské prostředí ToucWiz jako F480, jen pod ním poběží právě mobilní Windows. Ve výbavě nechybí GPS nebo wi-fi, displej má rozlišení 240 x 400 pixelů a úhlopříčku 3,2 palce. Vnitřní paměť má kapacitu 16 GB a fotoaparát opět pětimegapixelové rozlišení.

K Samsungu se brzy připojí i nové modely E-TENu nebo GigaByte G-Smart, které opět v drtivé většině sází na špičkovou výbavu s GPS, wi-fi, HSDPA a třeba i VGA displeje, optimalizováno je i jejich uživatelské prostředí. BlackBerry chystá rovněž konkurenta pro iPhone, stejně jako Nokia. Její konkurent se skrývá pod jménem Tube. Philips nedávno také představil dotykový smartphone, ale ten není díky svým chabým hardwarovým parametrům příliš konkurenceschopným.