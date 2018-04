NEC vyvinul japonsko-anglický slovník, na který stačí jen promluvit

Společnost NEC světu představila japonsko-anglický slovník, který disponuje velmi originální funkcí. Stačí, když do mikrofonu mobilního telefonu promluvíte japonsky a systém následně převede slova do textu a zároveň přeloží do anglického jazyka.