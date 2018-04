Nec v Cannes - hezká véčka, špičkové displeje (dojmy)

Nec prezentoval své produkty na3GSm kongresu v Cannes na poměrně velkém stánku hned v sousedství Samsungu. Na nezájem návštevníků si rozhodně nemohl stěžovat, také bylo na co dívat. Nec ukázal jeden telefon pro GSM, další dva pro stejný standard, ale s podporou i-mode, a také se pochlubil úplnou novinkou pro evropské sítě třetí generace. Právě i-mode a evropské sítě třetí generace jsou doménou Necu. V obou případech hraje první housle, mezi 3G telefony je vlastně s Motorolou zatím jediný dodavatel terminálů pro síť 3 společnosti Hutchinson.

Oba i-mode telefony vystavené v Cannes mají i svá dvojčata bez podpory této služby. Ty ale Nec nevystavoval, prodávají se převážně v Asii. Běžné GSM telefony nabízí Nec v Evropě především v Itálii, i-mode verze lze zakoupit všude tam, kde je tato služba funkční; dnes tedy již více jak v půlce Evropy. U nás se telefony Nec oficiálně neprodávají a těžko lze očekávat v nejbližší době změnu tohoto stavu. Naopak na Slovensku by se jich zákazníci mohli dočkat již zanedlouho a to v souvislosti s službou i-mode. O té se v souvislosti s Slovenskem šuškalo v Cannes na více místech. Žádné podrobnosti, či oficiální informace, ale nemáme.

Nec e232

Základním modelem Necu je véčko s elegantně vykrojenými boky a označením e232. Telefon má, jako ostatně všechny současné Necy, integrovanou anténo. A to stále není u véček běžná záležitost. Nec e232 je hezký mobil s integrovaným fotoaparátem a jedním barevným displejem. Vnější displej je totiž jen monochromatický, ale zato s mnoha barevnými odstíny podsvícení. Hlavní displej telefonu je aktivní a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je perfektní, Asijci prostě displeje umějí. Integrovaný fotoaparát telefonu nabízí maximálně VGA rozlišení, kvalitu fotografií jsme ale neměli možnost posoudit.

Pochválit musíme mechanické zpracování klávesnice, která má velká tlačítka. Jen možná těch funkčních je nějak moc. Využít lze zkratky z čtyřsměrného ovládacího kříže, ale při krátkém testování jsme v menu telefonu trochu tápali. Je hodně "japonské", víc než u jiných výrobců z této země, které nabízejí své telefony v Evropě.

Další informace o Necu e232 najdete v tomto článku.

Nec e616

Dalším vystavovaným modelem Necu v Cannes bylo zbrusu nové véčko pro evropské sítě třetí generace. Model e616 nahrazuje populárního předchůdce e606, který vloni patřil mezi nejmenší 3G telefony v Evropě. Nutno však podotknout, že to stále byl velmi velký telefon, jak se ostatně můžete přesvědčit v tomto našem článku. Novinka je již podstatně menší a blíží se svou velikostí běžným multimediálním véčkům pro GSM. Naopak hmotnost 131 gramů je stále poněkud vysoká.

Telefon nemá jen dva displeje, ale i dva fotoaparáty - kamery. To je u telefonů pro 3G nezbytnost, jinak by nešlo zajistit videohovory. Pokud by tedy býrobce nepoužil otočný objektiv, ale to Nec neudělal. Překvapením je spíš malý vnější displej, který je jen monochromatický. Hlavní displej má vysoké rozlišení (240 x 176 obrazových bodů) a umí zobrazit 65 000 barev. Displej je velmi dobrý, jak také jinak.

Opět musíme pochválit zpracování klávesnice, která má i velmi jasné a rovnoměrné podsvícení. Díky celkovým rozměrům telefonu mají klávesy přímo královskou velikost. Nec e616 se začne prodávat v první polovině letošního roku a jeho cenu neznáme. V případě sítě 3, pro kterou je určen, bude stejně nejdůležitější cena dotovaná. Další informace o Necu e616 najdete v tomto článku.

Nec N341i (Nec e530)

Dalším modelem Necu, který jsme v Cannes krátce vyzkoušeli, je véčko s označením N341i. Z toho je jasné, že se jedná o telefon s podporou služby i-mode. Existuje ale i jeho verze bez podpory této služby, která se jmenuje e530. Tu ale Nec v Cannes neukazoval a podle všeho jí nabízí jen v Asii.

Nec N341i se nám velmi líbil. Vzdáleně připomíná nejnovější japonské telefony, na ně ale ztrácí ve výbavě. Telefon má opět integrovanou anténu a velký vnější barevný displej. Ten sice umí jen 4 096 barev, jeho obraz je ale jasný a má velmi syté barvy. Na vnějším displeji lze i sledovat obraz z fotoaparátu. Ještě lepší je pak aktivní hlavní displej, který umí zobrazit 65 000 barev a má rozlišení 162 x 216 obrazových bodů.

Výbava telefonu je vcelku bohatá, nechybí VGA fotoaparát, Java, GPRS třídy 8 a další funkce. Zpracování telefonu je perfektní, jen jeho rozměry a hmotnost (101 x 48 x 24 milimetrů; 110 gramů) by mohly být menší. Pohodlná ale poněkud nepřehledná je klávesnice telefonu.

Nec N400i (e535)

Posledním modelem Necu v Cannes, který jsme vyzkoušeli, byla úplná novinka, model N400i. Opět se jedná o i-mode telefon, který má sourozence s označením e535 bez i-mode. O tomto modelu toho mnoho nevíme, Nec nenabízel žádné materiály a jelikož se jedná o novinku, ani ve světě se toho o něm mnoho neví. Je to zjevně nástupce předešlého modelu N341i (e530). Má několik vylepšení, jako je šedesátičtyřhlasá polyfonie a především slot pro paměťové karty. Další parametry by měly odpovídat předchozímu modelu a to včetně parametrů displeje a integrovaného fotoaparátu.