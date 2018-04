NEC uvedl 3G videotelefon

Firma NEC, známý výrobce elektronicky, představil svůj prototyp mobilního videotelefonu pro WCDMA síť. Telefon je založen na standardu IMT-2000.

Zařízení v sobě kombinuje mobilní telefon a jeho druhou část, která slouží k snímání a zobrazování obrazu. Druhá jmenovaná část zařízení se skládá z mikrofonu, displeje a minikamery.

Samotný mobilní telefon má hmotnost 130 gramů, což je dnes vcelku slušné a vzhledem k tomu, že se jedná o prototyp, u kterého není změna vyloučena, je toto slušná hmotnost. Navíc handset poskytuje velmi vysokou kvalitu zvuku.

Separátní videočást, která má hmotnost 240 gramů se skládá z malinkého mikrofonu, dvoupalcového TFT displeje a kamery.

NEC prohlašuje, že je zde implementována poslední technologie audio a video komprese, která umožní telefonu bezproblémový přenos videa a zvuku, internetový přístup a velké možnosti video streamingu. Navíc jednotky umožňuje přepnout do režimu hlasitého odposlechu, takže si mohou lidé povídat tak, jak by jim to připadalo ve videotelefonu přirozené - bez sluchátka u ucha.

Bezdrátové spojení mezi oběma zařízeními se realizuje pomocí technologie Bluetooth. To umožňuje velmi jednoduché ovládání. Například při videotelefonování může telefon zůstat ve vaší kapse a přenos lze realizovat pouze s "videočástí", která zároveň reprodukuje audio i video.

Mobilní systém třetí generace je teprve v procesu standardizace, ale předpokládané minimální přenosové rychlosti se pohybují na třiceti až stonásobku stávajících. Tedy přibližně na 384kbps pro mobilní stanice a až 2mbps pro statické stanice.

NEC již podnikl testy se sítěmi třetí generace společně s Telephone Organisation of Thailand a British Telecom.

Technické specifikace nového mobilního telefonu jsou následující. Telefon pracuje na frwkvenci 1920 - 1940 MHz/RX 2110 - 2130 MHz. Průměrný vysílací výkon 0.3W (na 64kbps).

Předvedení tohoto produktu bylo úspěšně provedeno na Telecom 99 v Ženevě.