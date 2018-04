NEC útočí na Evropu s barevným displejem a i-modem!

I-mode, služba obdobná našemu WAPu, začíná útočit na Evropu. Nizozemský operátor KPN právě v těchto dnech spouští zkušební provoz i-modu ve své síti. Aby mohli zákazníci i-mode využívat, musí mít ale i telefon s podporou této služby. Kde ho vzít a nekrást? Momentálně všechny telefony s podporou i-mode lze pořídit jen v Japonsku, kde tuto službu exkluzivně provozuje největší tamní operátor NTT DoCoMo. A jak je známo, tato síť pracuje ve standardu PDC, variantě systému CDMA, který je s evropským standardem GSM nekompatibilní. Proto přední dodavatel i-mode telefonů pro DoCoMo, japonský NEC, připravil pro Evropu první telefon s podporou i-mode, a to ve standardu GSM. NEC n21i stojí za to!

Velká část japonských telefonů, což ale vlastně platí i pro zbytek Asie, má koncepci rozvíracího přístroje – véčka. Nejinak je tomu i u novinky NECu, modelu n21i. Oproti nám známým véčkům (například z dílen Motoroly nebo Samsungu) nabízí nový NEC daleko bohatší výbavu a především barevný displej, kterým se zatím moc GSM telefonů pochlubit nemůže a véčko již vůbec ne. Další tři nové NECy (5000, 6000, 7000) určené pro Evropu mají také rozvírací koncepci a v případě modelu 7000 i barevný displej, ale díky podpoře i-modu je dnes představovaný n21i rozhodně ze všech nejzajímavější. A také oproti modelům 6000 a 7000 je nejblíže komerčnímu nasazení. První testeři sítě KPN s podporou standardu i-mode jej budou moci začít používat již na začátku ledna letošního roku. A co že to dostanou za zázrak do ruky?

Z pohledu Evropana se jedná o revoluční novinku, ale jak se škodolibostí dodávají japonská média, jedná se o telefon na úrovni přístrojů, které frčely v Japonsku tak před dvěma lety. Rozdíl oproti aktuálním japonským telefonům pro i-mode a NECem n21i je především v displeji. V obou případech je sice barevný, ale u n21i pouze s podporou 256 odstínů barev (stejně jako u Ericssona T68) oproti 4096, nebo dokonce 65 536 odstínů barev u nejnovějších japonských mobilů. Přes všechnu jízlivost japonských novinářů bude n21i patřit mezi telefony s největším displejem na evropském trhu, posuďte sami: jeho rozlišení 120 x 160 obrazových bodů je ještě o 20 x 30 bodů větší než u dosavadního premianta, Panasoniku GD95. Oproti japonským přístrojům s i-mode chybí novému NECu i podpora JAVA aplikací, která je dnes u nových japonských telefonů samozřejmá. Podobnost n21i se staršími stájovými kolegy pro síť DoCoMo můžete posoudit z této fotografie.

Vyhrajete si s vyzváněcími melodiemi svého mobilu? Tak zapomeňte na vše,co doposud bylo v Evropě dostupné; se službou i-mode a NECem n21i se na dobytí Evropy chystá další japonský kolos, společnost Yamaha. Ta dodává Japoncům vyzváněcí melodie pro jejich telefony a momentálně jich nabízí přes 6 000! V případě NECu n21i budou majitelé využívat vyzváněcího modulu Yamaha s podporou šestnáctihlasých polyfonických melodií, dosažitelných právě přes službu i-mode. Že se příznivci nejrůznějších melodií mají na co těšit, dokládá reference společnosti Yamaha na poli Hi-Fi a MiDi zařízení, kde patří mezi leadery světového trhu. Dodejme, že do paměti telefonu se vejde 13 melodií. Vedle hlasitého vyzvánění nabídne nový NEC samozřejmě i vibrace a také sedmibarevnou diodu, podobnou té, kterou nabízí třeba Samsung R210s.

Výhody služby i-mode využijí zákazníci především ve spojení s rychlým přenosem dat, a proto u nového NECu nemůže chybět podpora GPRS, a to v konfiguraci 4+1 timeslot. Vedle i-mode jej budou moci využít i pro práci s klasickým přenosem dat a také pro v Evropě dobře známý WAP. Vytáčená data (CSD) bude n21i podporovat s přenosovou rychlostí 14,4 kbps. Telefon má i integrovaný e-mailový klient a detailní plánovací kalendář s poznámkovým blokem, to-do listem a budíkem. Pro e-mail a samozřejmě i pro práci s SMS zprávami lze využít podporu prediktivního vkládání textu T9. Telefon má i kalkulačku, hry a další běžné funkce související s nabídkou služeb v GSM sítích.

NEC n21i je oproti současným evropským telefonům o něco větší a těžší, což by ale díky bohaté výbavě nemělo uživatelům vadit. Telefon má rozměry 102 x 52 x 24,7 mm a váží přesně 120 gramů. Se standardně dodávanou Li-Ion baterií o zatím neznámé kapacitě by měl vydržet na příjmu až 160 hodin nebo by měl poskytnout 150 minut hovorového času. Až praxe však ukáže, nakolik jsou představy výrobce shodné s realitou v běžném provozu. Nový NEC je určen v provozu v obou evropských GSM pásmech, tedy jak 900, tak 1800 MHz, ale mimo domovskou síť KPN službu i-mode nevyužijete (i-mode bude KPN nabízet časem i v Belgii a Německu). Podle prvních reakcí z Nizozemí telefon funguje až na i-mode perfektně a všichni zainteresovaní z něj byli nadšeni. Možná z toho důvodu objednal KPN pro začátek hned 50 000 tisíc přístrojů, ale již na konci letošního roku by se objednávka měla změnit na stotisícové množství. Úspěch NECu n21i záleží na úspěchu i-modu, takže na závěry si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. Zatím je však jisté, že Japonci si své technické finesy nechtějí nechat jen pro sebe a zdárně útočí na Evropu.

Podrobnosti o evropském startu služby i-mode se dočtete v tomto dnešním článku.