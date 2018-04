NEC umí vyrábět parádní véčka - brzy i pro vás

Japonská firma NEC se začíná mohutně prosazovat nejen ve své domovské Asii, ale expanduje také do Evropy a USA. Do své produkce totiž začala zahrnovat modely telefonů, které umějí pracovat v GSM, respektive UMTS sítích. Musíme uznat, že tyto véčkové typy jsou nejen přitažlivé na pohled, ale mají ve své výbavě také široký funkční potenciál, mají barevné displeje, jsou lehké a dalších superlativ by se ještě našlo mnoho. Skoro by se podle přílivu asijských véček do Evropy dalo hádat, že na starém kontinentu za pár let nikdo nebude vědět, jak vypadal klasický rovný neotevírací telefon. O japonské mobilním světě a předpokladech pro Evropu se dočtete v tomto článku.

Telefon NEC 515 byl představen na letošním CeBITu v polovině měsíce března a my jsme vás s ním zevrubně seznamovali v preview. Výrobce NECu 515 k velmi zajímavému a decentnímu designu přidal integrovanou anténu, což u véčkových mobilů není zatím vůbec okoukaná záležitost. Nejvíce zřejmě každého zaujme velice povedený a velký LCD displej, který umí zobrazit 65 tisíc barev a má úhlopříčku dlouhou 5,6 cm. Displej nevyužijete pouze pro prohlížení menu telefonu nebo hraní her, ale s připojeným fotoaparátem (stejně jako například u Sony-Ericssonu T68i) funguje jako prohlížeč fotografií. Když už má telefon kvalitní displej a možnost připojit foťák, byla by velká škoda, kdyby obrázky neuměl posílat. To samozřejmě není případ NECu 515, který podporuje MMS, EMS i SMS zprávy, takže s ním v klidu pošlete fotku, zvukový záznam i video klip a text. Velký displej je navíc výborně řešený pro psaní textovek, protože se na něm najednou zobrazí 14 řádek textu.

Multimediální zprávy telefon přenáší přes GPRS rychlostí 53,6 kb/s (4+1 timeslot), stejnou rychlost můžete využít pro prohlížení wapových stránek (verze 1.2.1). Navíc tento chytrý mobil umí posílat e-maily, podporuje elektronické obchodování a Javu. Pro propojení telefonu s počítačem se vám nabízí buď infračervený port nebo rozhraní USB, pro synchronizaci dat mobilu s počítačem vám poslouží protokol SyncML. Na polyfonii ve vyzvánění telefonů už si začínají uživatelé zvykat, NEC 515 zvládne přehrát až 16 tónů současně. Tento poevropštěný asijský telefon umí fungovat ve všech GSM sítích (900/1800 v Evropě a 850/1900 v Americe), jeho míry jsou 106 x 45 x 17,5 mm a váží 100 gramů. Cena pro Evropu ještě nebyla definitivně stanovena, v Kanadě se prodává za téměř 20 tisíc korun.



NEC 515 NEC 530i



Mladší bratříček s označením NEC 530i je také zajímavé véčko, ale co do vzhledu i výbavy za 515kou lehce pokulhává. NEC 530i nemá integrovanou anténu, je o téměř jeden centimetr širší a o skoro 20 gramů těžší. Dalo by se říci, že je to takový chudý příbuzný svého předchůdce, je určen spíše pro asijský spotřební trh, neumí MMS, ale pracuje v japonském systému i-mode. To ale neznamená, že vám nebude fungovat v síti GSM, do telefonu se dá vložit SIM karta a mobil pracuje ve všech GSM pásmech. Telefon umí také GPRS (4+1) a podporuje zasílání e-mailů. Cena tohoto telefonu je, vzhledem k jeho funkčnímu vybavení, na úrovni asijských telefonů této kategorie, na Taiwanu se prodává v přepočtu za 12 tisíc korun.

NEC 530i je typem telefonu, jakých se v Asii vyrábějí desítky, ale 515ka vzbudila již po svém ohlášení velké nadšení. Na stránkách jednoho z asijských online prodejců telefonů se o něm rozpoutala vášnivá diskuse a projevovali o něj zájem nadšenci prakticky ze všech koutů světa. Určitě se brzy objeví i u nás, protože tohle je právě typ v telefonu, s jakým mají asijští výrobci velkou šanci prosadit se v Evropě i Americe. Doufejme, že jej bude brzy možné pořídit v našich zeměpisných šířkách a tento model alespoň trochu zpestří nabídku zdejšího dosti konzervativního trhu.