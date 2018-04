NEC N900 a N910 - miniatury blízké budoucnosti (první informace)

Společnost NEC přesunula vývoj svých mobilních telefonů pro sítě GSM do Číny a na evropských trzích se s výjimkami zaměřila pouze na mobilní telefony pro sítě třetí generace a na telefony s podporou rychle se rozšiřující náhradou wapu - i-mode. Ani jeden z těchto standardů na území našeho státu zatím nevyužijeme. NEC však, především v Asii a Severní Americe, nabízí i klasické GSM telefony s wapovým prohlížečem a je proto docela škoda, že na našem trhu chybí. V nabídce tohoto výrobce, vedle asijsky střihnutých véček, nechybí například první komerčně prodávaný čtyřpásmový GSM telefon. Na letošek však tento japonský výrobce připravil dvě unikátní novinky. První lze považovat za revoluční, druhá se snaží zcela zastínit vlnu miniaturních véček s bohatou výbavou.

NEC 900 - mobil velikosti kreditní karty

O telefonech velikosti kreditní karty sní výrobci již řadu let. Letos to vypadá, že by se mohl potenciální zákazník konečně dočkat. Na rozdíl od několika prezentovaných vizí a prototypů, však novinka od Necu nabídne vedle plnohodnotné funkce mobilního telefonu bez nutnosti použití sluchátek i další bohatou výbavu, za kterou by se nemusel stydět ani o poznání větší mobilní telefon.

Když jsme vás poprvé o novém Necu informovali v aktualitách, výrobce ještě udával tloušťku připravovaného telefonu okolo 10 milimetrů. Finální výrobek by měl dosahovat tloušťky pouze 8,6 milimetrů a tím se bezkonkurenčně zařadí mezi nejtenčí mobilní telefony na světě. Ostatní rozměry připravovaného Necu jsou 85 x 54 milimetrů. Hmotnost je 70 gramů. To jsou rozměry klasické platební karty. Ta však má tloušťku pouze okolo jednoho milimetru.

Při těchto rozměrech nový NEC nabídne barevný TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů s podporou zobrazení 65 tisíc barev. Úhlopříčka displeje je přes čtyři a půl centimetru. Další výbavu zahrnuje digitální fotoaparát s vestavěným bleskem a rozlišením 300 tisíc obrazových bodů. Další výbava zatím nebyla zveřejněna.

Cena unikátní novinky však nebude malá. V přepočtu by měla dosahovat 19 až 22 tisíc korun. Novinka by se tak měla stát stylovou záležitostí a demonstrátorem technologických možností.

NEC N910 - véčko o něco větší než krabička od zápalek

Druhá novinka navazuje na vlnu miniaturních véček určených především pro ženy, které jsou populární zejména v Asii. Řadí se tak po bok Xelibri 6, Panasonicu G70 nebo připravovaného Panasonicu X60 (X66). Narozdíl od nich však vzhled nového Necu N910 není striktně určen pouze pro ženy a svoji výbavou se může poměřovat pouze s posledně jmenovaným modelem. Navíc má i druhý OLED displej s rozlišením 80 x 108 obrazových bodů a podporou zobrazení 256 barev. Ten by měl vedle obvyklých položek jako je datum, čas, síla signálu nebo jméno sítě, dokázat i zobrazit fotografii nebo obrázek volajícího. Vnitřní TFT displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a podporu zobrazení až 65 tisíc barev. Oba dva displeje jsou potaženy reflexní vrstvou a tak při jejich vypnutí mohou sloužit jako zrcátka.

Rozměry připravovaného miniaturního véčka jsou 57 x 52 x 21,2 milimetrů. To znamená, že je v zavřeném stavu menší než dvě krabičky od zápalek postavené vedle sebe (rozměry obyčejné krabičky od zápalek jsou přibližně 50 x 35 x 15 milimetrů). Anténa nového Necu sice není integrovaná, ale její rozměry nijak kompaktnost miniaturního véčka neohrozí. Hmotnost Necu N910 je 76 gramů. Výbava miniaturního véčka se odvíjí od integrovaného fotoaparátu s rozlišením 300 000 obrazových bodů, který je schopen vedle fotografií v rozlišení VGA (640 x 480 obrazových bodů) pořídit i 15 sekundové videonahrávky. Nechybí také možnost čtyřnásobného digitálního přiblížení. V novince proto nemůže chybět podpora multimediálních zpráv MMS a s tím spojená datová podpora GPRS zatím neznáme konfigurace. Ta se dá využít i pro wapový prohlížeč (ve verzi 2.0). Kapacita telefonního seznamu by měla dosahovat 300 položek. V telefonu nechybí ani dvě hry. O podpoře Javy, stejně jako o další výbavě zatím nejsou informace. Chybět by neměl ani jednoduchý organizér s možností poznámek.

Nový NEC N910 je doupásmový (900 a 1800 MHz) a s baterií zatím neznámého typu i kapacity by měl vydržet na příjmu mezi čtyřmi až osmi dny. Hovorový čas by měl být zhruba tři hodiny. Nový NEC bude v prvních dodávkách pro čínský trh nabízet vedle podpory zjednodušené čínštiny i podporu angličtiny. Oba jazyky budou mít i podporu prediktivního vkládání textu T9. V telefonu také nechybí čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění. Cena druhé novinky zatím není známa.

Obě novinky by měly být oficiálně představeny ještě v lednu a na čínský trh by měli dorazit už v průběhu února. Podle vyjádření výrobce se plánuje jejich uvedení i v Evropě. Bude to prý záležet na schopnosti pokrýt čínskou poptávku.